https://ukraina.ru/20220926/1039092448.html

Правая Италия: новое правительство без Лоллобриджиды, но с Берлускони

Правая Италия: новое правительство без Лоллобриджиды, но с Берлускони - 26.09.2022 Украина.ру

Правая Италия: новое правительство без Лоллобриджиды, но с Берлускони

Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T16:10

2022-09-26T16:10

2022-09-26T17:00

эксклюзив

италия

выборы

правые

сильвио берлускони

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Власть поправилаДосрочные парламентские выборы в Италии не принесли сюрпризов: как и прогнозировали, победу одержал правоцентристский блок, состоящий из партий «Лига» бывшего главы МВД Италии Маттео Сальвини, «Вперёд, Италия» бывшего премьер-министра республики Сильвио Берлускони и «Братья Италии» Джоржи Мелони. Правые набрали 43,9% голосов на голосовании в Палату депутатов (нижняя палата парламента) и 44,2% голосов — в Сенате (верхняя палата).Левоцентристская коалиция, набравшая 26% голосов, признала своё поражение. В её составе — ведущая политическая сила, Демократическая партия. «Хотя Демократическая партия получила неудовлетворительный результат, она становится второй силой в стране и первой оппозиционной. Мы будем жёсткой и бескомпромиссной оппозицией. Демократическая партия не позволит, чтобы Италии покинула сердце Европы, где она всегда была и останется, и отделилась от европейских и основополагающих ценностей. Это грустный день для Италии и Европы. Нас ждут тяжёлые дни», — заявил секретарь Демократической партии Италии Энрико Летта.Политик объявил о проведении в скором времени партийного съезда, на котором изберут нового лидера, свою кандидатуру он выдвигать не будет — пришло время нового поколения.Вместе с Демократической партией оппозицию будет представлять «Движение "5 звёзд"» (раньше они вместе входили в правящую коалицию), которая хоть и потеряла более половины голосов по сравнению с выборами в 2018 году, но сохранила достойное представительство в парламенте.«Перспектива, с которой нам предстоит иметь дело, предполагает для "Движения" роль оппозиции в следующей легислатуре. Я хотел бы заверить всех граждан, которые проголосовали за нас, что мы будем оппозиционной силой, которая проявит мужество и решимость, и будет сосредоточена на выполнении программы, которую мы выдвинули во время избирательной кампании», — заявил лидер «Движения» Джузеппе Конте, возглавлявший правительство страны с июня 2018 по февраль 2021 года.Внутри правого блока наилучший результат продемонстрировали «Братья Италии» — 26,1% («Лига» — 8,9%, утратив поддержку избирателей, а «Вперёд, Италия» — около 8%), а это значит, что с наибольшей вероятностью пост премьер-министра Италии займёт Джорджа Мелони. Таким образом, она станет первой в истории страны женщиной-премьером. Но это ещё не точно, хотя сама Мелони уверена, что именно «Братья Италии» возглавит правительство.«У нас нет никаких предубеждений против Джорджи Мелони, но кандидат в премьеры будет определён после встречи Сильвио Берлускони, Маттео Сальвини и Мелони с президентом республики, которому будет принадлежать первое слово, как это предусмотрено Конституцией», — сказал вице-председатель партии «Вперёд, Италия» Антонио Тайяни.Лидер «Лиги» в свою очередь поздравил Мелони с хорошим результатом «Братьев Италии» и заверил в крепости коалиции. Ранее СМИ писали, что между членами коалиции серьёзные разногласия, в частности по вопросу отношений с Россией, поскольку Сальвини и Берлускони признали российскую принадлежность Крыма и выступают за сотрудничество с Москвой, а Мелони с началом военной спецоперации на Украине заняла жёсткую антироссийскую позицию и всецело поддерживает Киев.«Мы будем работать долго и вместе. Это хороший день для Италии, потому что у неё впереди 5 лет стабильности. Говоря политически, мне кажется, что было вознаграждено пребывание в оппозиции. "Братья Италии" хорошо проявили себя в сильной оппозиции. Для "Лиги" и её электората работать в правительстве с Демпартией, "Движением 5 звёзд" и Марио Драги было непросто. Если меня спросили, поступил ли я бы так же, я отвечу "да", потому что, когда Италия была закрыта на локдаун из-за ковида, я посчитал правильным быть на месте», — заявил Сальвини.Британская газета Guardian констатирует, что новое итальянское правительство может стать самым правым правительством со времён окончания Второй мировой войны, а Мелони — «образцом для националистических партий по всей Европе».В парламенте — знакомые всё лицаВсё внимание приковано к результатам политических сил, но не менее интересно, кто конкретно займёт места в парламенте.Самым ярким камбэком, безусловно, станет возвращение бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в Сенат, из которого был исключён в 2013 году из-за дела о мошенничестве принадлежащей ему компании Mediaset. Более того, в соответствии с судебным приговором политику на протяжении нескольких лет было запрещено занимать руководящие посты и выдвигать свою кандидатуру на выборах. В своём одномандатном округе в Монце лидер «Вперёд, Италия» набирает 49,5%, опережая ближайшего конкурента на 20%. Теперь для работы в национальном Сенате ему придётся сложить полномочия депутата Европарламента. Победа на выборах — хороший подарок ко дню рождения Берлускони, которому 29 сентября исполняется 86 лет.На соседнем кресле с бывшим премьер-министром республики в Сенате могла сидеть легендарная актриса Джина Лоллобриджида, но нет. Как и в 1999 году, она потерпела поражение на выборах, 95-летняя кинодива, баллотировавшаяся от партии «Суверенная и народная Италия», выступающая за прекращение поставок оружия Украине, выход страны из ЕС и НАТО и снятие антироссийских санкций, набрала в одном из избирательных округов столичной области Лацио чуть более 1%.Не будет в составе парламента нового созыва и нынешнего министра иностранных дел в Италии Луиджи Ди Майо, проигравшего в своём округе кандидату от «Движения 5 звёзд"», в которой состоял до недавнего времени. Глава МИД, будучи одним из самых ярых критиков России за действия на Украине, покинул ряды политической силы из-за того, что она выступила за переговорный процесс и против дальнейшего вооружения Киева. Объединение «Гражданское усилие», во главе которого Ди Майо пошёл на выборы, вступило в коалицию с Демократической партией, по итогам голосования не преодолело трёхпроцентный барьер.Неоднозначная реакция в миреИсход выборов в Италии всерьёз озадачил руководство Евросоюза.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ещё за несколько дней до голосования предупредила, что у Евросоюза есть инструменты на случай, если после выборов Италия отклонится от соблюдения принципов Евросоюза.А заместитель председателя Европарламента Катарина Барли после объявления результатов голосования заявила в комментарии немецкой газета Die Welt: «Джорджа Мелони станет премьер-министром, чьими политическими моделями являются Виктор Орбан и Дональд Трамп. Поэтому победа на выборах в Италии альянса правоцентристских партий вызывает беспокойство. С ней автократы получают лоббиста в Совете [Евросоюза], в представительстве 27 стран — членов ЕС, чтобы бросать камешки в шестерёнки механизма ЕС».Поздравление Мелони от её политического кумира премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не заставило себя долго ждать.«Браво, Джорджа! Более чем заслуженная победа. Поздравляю!», — написал он в соцсетях, разместив совместную фотографию с лидером «Братьев Италии».Во Франции и правящие, и оппозиционные силы признали впечатляющий результат партии Мелони, но если премьер-министр Пятой республики Элизабет Борн отказалась комментировать демократический выбор итальянского народа, предупредив, что страны ЕС будут внимательно следить за соблюдением прав человека в Италии, то лидер крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен искренне порадовалась.«Итальянский народ решил взять свою судьбу в свои руки, избрав патриотическое и суверенное правительство. Мои поздравления Джорджи Мелони и Маттео Сальвини, которые одержали эту великую победу, противостояв угрозам антидемократического и высокомерного Европейского союза», — написала она в Twitter.Лидер другой правой французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур обратил внимание на победу в последние недели правоцентристских партий от Швеции до Италии. Опираясь на тот же тезис, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх заявила, что левые правительства относятся уже ко вчерашнему дню.Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сказал, что итальянцы в ходе свободного голосования выбрали того, кто, по их мнению, должен управлять страной. Но, комментируя позиции популистских движений в Европе, подчеркнул, что «в момент неопределённости популизм всегда растёт и всегда заканчивается одинаково, катастрофой, потому что даёт простые ответы в очень короткие сроки на очень сложные проблемы» — у них «всегда один и тот же рецепт: давайте закроемся и вернёмся к прошлому».Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил надежду на позитивный и прагматичный курс нового итальянского правительства в отношении Китая. Комментируя сделанные ранее высказывания Мелони о том, что присоединение Италии к инициативе «Новый шёлковый путь», и критику позиции Пекина по Тайваню, Вэньбинь подчеркнул, что китайская сторона призывает соответствующих лиц искренне соблюдать принцип одного Китая и избегать подачи ложных сигналов сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков кратко отметил: «Это исключительно внутреннее дело Итальянской Республики. Мы готовы приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране, и проявить больше объективизм и конструктивизм в отношении нашей страны».Однако, учитывая внешнеполитические взгляды Мелони, — партии-лидера правой коалиции — сложно рассчитывать на резкое изменение позиции Рима в сторону потепления и больше лояльности.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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эксклюзив, италия, выборы, правые, сильвио берлускони