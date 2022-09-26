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Линия США по Украине приближает всех к опасной черте - Рябков

Линия США по Украине приближает всех к опасной черте - Рябков - 26.09.2022 Украина.ру

Линия США по Украине приближает всех к опасной черте - Рябков

Безудержное наращивание поддержки Украины со стороны США и их союзников приближает всех к опасной черте. Об этом заявил 26 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала

2022-09-26T14:58

2022-09-26T14:58

2022-09-26T14:58

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"Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание всех форм поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте", - сказал замминистра.Он предложил Соединенным Штатам "охолонуть" и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте.Американцы уже давно пошли по пути войны на истощение, они будут продолжать вести ее до того момента, пока не поймут то, что она их уже ни к чему не приведет, сказал ранее в интервью Украина.ру американист Малек Дудаков. По его словам, США никак не поменяют свою политику после референдумов на освобожденных территориях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, рябков, новости, политика, россия, украина