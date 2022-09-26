Линия США по Украине приближает всех к опасной черте - Рябков - 26.09.2022 Украина.ру
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Линия США по Украине приближает всех к опасной черте - Рябков
Линия США по Украине приближает всех к опасной черте - Рябков - 26.09.2022 Украина.ру
Линия США по Украине приближает всех к опасной черте - Рябков
Безудержное наращивание поддержки Украины со стороны США и их союзников приближает всех к опасной черте. Об этом заявил 26 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала
2022-09-26T14:58
2022-09-26T14:58
сша
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новости
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россия
украина
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"Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание всех форм поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте", - сказал замминистра.Он предложил Соединенным Штатам "охолонуть" и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте.Американцы уже давно пошли по пути войны на истощение, они будут продолжать вести ее до того момента, пока не поймут то, что она их уже ни к чему не приведет, сказал ранее в интервью Украина.ру американист Малек Дудаков. По его словам, США никак не поменяют свою политику после референдумов на освобожденных территориях.
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сша, рябков, новости, политика, россия, украина
США, Рябков, Новости, политика, Россия, Украина

Линия США по Украине приближает всех к опасной черте - Рябков

14:58 26.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Безудержное наращивание поддержки Украины со стороны США и их союзников приближает всех к опасной черте. Об этом заявил 26 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала
"Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание всех форм поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте", - сказал замминистра.
Он предложил Соединенным Штатам "охолонуть" и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте.
Американцы уже давно пошли по пути войны на истощение, они будут продолжать вести ее до того момента, пока не поймут то, что она их уже ни к чему не приведет, сказал ранее в интервью Украина.ру американист Малек Дудаков. По его словам, США никак не поменяют свою политику после референдумов на освобожденных территориях.
 
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