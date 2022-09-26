Вынесение приговора луцкому террористу закончилось скандалом

Зеленский идет на переговоры с террористом в Луцке, а на компромисс с Донбассом нет - Безпалько

Президент Украины Владимир Зеленский показал себя политиком слабым, не контролирующим ни силовиков, ни армию, ни внутреннее политическое поле, несмотря на то, что у него есть большинство в парламенте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько