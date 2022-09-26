Вынесение приговора луцкому террористу закончилось скандалом - 26.09.2022 Украина.ру
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Вынесение приговора луцкому террористу закончилось скандалом
Вынесение приговора луцкому террористу закончилось скандалом - 26.09.2022 Украина.ру
Вынесение приговора луцкому террористу закончилось скандалом
Захвативший в 2020 году автобус с заложниками в Луцке Волынской области Украины Максим Кривош получил 13 лет тюрьмы. О заседании суда 26 сентября рассказали украинские СМИ
2022-09-26T14:14
2022-09-26T14:31
новости
луцк
волынская область
теракт
максим кривош
автобус
заложники
украина
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Двадцать первого июля 2020 года дважды судимый Кривош захватил междугородний автобус в Луцке, в заложниках террориста оказались 13 человек. Злоумышленник удерживал пассажиров в течение всего дня. После того, как его требование было выполнено Владимиром Зеленским (глава государства записал видеоролик с призывом смотреть документальный фильм на тему экологии), террорист сдался. Спустя более двух лет суд вынес Кривошу приговор - 13 лет колонии. Сообщается, что подсудимого признали вменяемым. Он отказался обжаловать наказание. Отмечается, что Кривош на заседании надел на голову белую ленту с надписью "Не убий". Также он кидался мылом в судей. Два года назад, комментируя теракт в Луцке, политолог Ростислав Ищенко заявлял изданию Украина.ру, что если это была театральная постановка, и ей якобы занимались люди Зеленского, то они его подставили, а если это был настоящий теракт, то он в любом случае нанес удар по позициям власти, которая продемонстрировала слабость.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, луцк, волынская область, теракт, максим кривош, автобус, заложники, украина
Новости, Луцк, Волынская область, теракт, Максим Кривош, автобус, заложники, Украина

Вынесение приговора луцкому террористу закончилось скандалом

14:14 26.09.2022 (обновлено: 14:31 26.09.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСуд арестовал захватившего заложников в Луцке М. Кривоша
Суд арестовал захватившего заложников в Луцке М. Кривоша - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Захвативший в 2020 году автобус с заложниками в Луцке Волынской области Украины Максим Кривош получил 13 лет тюрьмы. О заседании суда 26 сентября рассказали украинские СМИ
Двадцать первого июля 2020 года дважды судимый Кривош захватил междугородний автобус в Луцке, в заложниках террориста оказались 13 человек. Злоумышленник удерживал пассажиров в течение всего дня. После того, как его требование было выполнено Владимиром Зеленским (глава государства записал видеоролик с призывом смотреть документальный фильм на тему экологии), террорист сдался.
Спустя более двух лет суд вынес Кривошу приговор - 13 лет колонии.
Сообщается, что подсудимого признали вменяемым. Он отказался обжаловать наказание.
Отмечается, что Кривош на заседании надел на голову белую ленту с надписью "Не убий". Также он кидался мылом в судей.
Два года назад, комментируя теракт в Луцке, политолог Ростислав Ищенко заявлял изданию Украина.ру, что если это была театральная постановка, и ей якобы занимались люди Зеленского, то они его подставили, а если это был настоящий теракт, то он в любом случае нанес удар по позициям власти, которая продемонстрировала слабость.
Зеленский Аваков Луганская область
7 августа 2020, 06:15
Зеленский идет на переговоры с террористом в Луцке, а на компромисс с Донбассом нет - БезпалькоПрезидент Украины Владимир Зеленский показал себя политиком слабым, не контролирующим ни силовиков, ни армию, ни внутреннее политическое поле, несмотря на то, что у него есть большинство в парламенте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
 
НовостиЛуцкВолынская областьтерактМаксим КривошавтобусзаложникиУкраина
 
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