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Вынесение приговора луцкому террористу закончилось скандалом
Вынесение приговора луцкому террористу закончилось скандалом - 26.09.2022 Украина.ру
Вынесение приговора луцкому террористу закончилось скандалом
Захвативший в 2020 году автобус с заложниками в Луцке Волынской области Украины Максим Кривош получил 13 лет тюрьмы. О заседании суда 26 сентября рассказали украинские СМИ
2022-09-26T14:14
2022-09-26T14:14
2022-09-26T14:31
новости
луцк
волынская область
теракт
максим кривош
автобус
заложники
украина
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Двадцать первого июля 2020 года дважды судимый Кривош захватил междугородний автобус в Луцке, в заложниках террориста оказались 13 человек. Злоумышленник удерживал пассажиров в течение всего дня. После того, как его требование было выполнено Владимиром Зеленским (глава государства записал видеоролик с призывом смотреть документальный фильм на тему экологии), террорист сдался. Спустя более двух лет суд вынес Кривошу приговор - 13 лет колонии. Сообщается, что подсудимого признали вменяемым. Он отказался обжаловать наказание. Отмечается, что Кривош на заседании надел на голову белую ленту с надписью "Не убий". Также он кидался мылом в судей. Два года назад, комментируя теракт в Луцке, политолог Ростислав Ищенко заявлял изданию Украина.ру, что если это была театральная постановка, и ей якобы занимались люди Зеленского, то они его подставили, а если это был настоящий теракт, то он в любом случае нанес удар по позициям власти, которая продемонстрировала слабость.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, луцк, волынская область, теракт, максим кривош, автобус, заложники, украина
Новости, Луцк, Волынская область, теракт, Максим Кривош, автобус, заложники, Украина
Вынесение приговора луцкому террористу закончилось скандалом
14:14 26.09.2022 (обновлено: 14:31 26.09.2022)
Захвативший в 2020 году автобус с заложниками в Луцке Волынской области Украины Максим Кривош получил 13 лет тюрьмы. О заседании суда 26 сентября рассказали украинские СМИ
Двадцать первого июля 2020 года дважды судимый Кривош захватил междугородний автобус в Луцке, в заложниках террориста оказались 13 человек. Злоумышленник удерживал пассажиров в течение всего дня. После того, как его требование было выполнено Владимиром Зеленским (глава государства записал видеоролик с призывом смотреть документальный фильм на тему экологии), террорист сдался.
Спустя более двух лет суд вынес Кривошу приговор - 13 лет колонии.
Сообщается, что подсудимого признали вменяемым. Он отказался обжаловать наказание.
Отмечается, что Кривош на заседании надел на голову белую ленту с надписью "Не убий". Также он кидался мылом в судей.
Два года назад, комментируя теракт в Луцке, политолог Ростислав Ищенко заявлял изданию Украина.ру, что если это была театральная постановка, и ей якобы занимались люди Зеленского, то они его подставили, а если это был настоящий теракт, то он в любом случае нанес удар по позициям власти, которая продемонстрировала слабость.