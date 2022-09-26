Константинов: теперь это уже не СВО, а освободительная война - 26.09.2022 Украина.ру
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Константинов: теперь это уже не СВО, а освободительная война
Константинов: теперь это уже не СВО, а освободительная война - 26.09.2022 Украина.ру
Константинов: теперь это уже не СВО, а освободительная война
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов назвал специальную военную операцию на Украине освободительной войной. Об этом он пишет 26 сентября в своем Telegram-канале
2022-09-26T14:37
2022-09-26T14:37
новости
владимир константинов
спецоперация
мобилизация
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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Это связано с готовностью России пойти навстречу решению регионов исторической Новороссии, объяснил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Константинов сравнил происходящее с Куликовской битвой. По его словам, Россия была готова к мобилизации, и многие призывники пошли в военкоматы, не дожидаясь повесток. В Крыму, добавил он, часть плана по частичной мобилизации выполнили.
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новости, владимир константинов, спецоперация, мобилизация
Новости, Владимир Константинов, Спецоперация, мобилизация

Константинов: теперь это уже не СВО, а освободительная война

14:37 26.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание президиума Совета законодателей РФ
Заседание президиума Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов назвал специальную военную операцию на Украине освободительной войной. Об этом он пишет 26 сентября в своем Telegram-канале
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Это связано с готовностью России пойти навстречу решению регионов исторической Новороссии, объяснил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Это придаёт военным действиям на их территории совсем иной характер, чем тот, который в них первоначально нами вкладывался. Теперь это уже не СВО. Это освободительная война. И её не может вести только армия, когда народ страны, часть которой оккупирована нацистами, продолжает оставаться в состоянии мира", - заявил Константинов.
Константинов сравнил происходящее с Куликовской битвой. По его словам, Россия была готова к мобилизации, и многие призывники пошли в военкоматы, не дожидаясь повесток. В Крыму, добавил он, часть плана по частичной мобилизации выполнили.
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Сенатор Клишас призвал коллег заняться нарушениями в ходе частичной мобилизацииРоссийский сенатор Андрей Клишас прокомментировал предложение коллеги Сергея Цекова о запрете на выезд из России для мужчин призывного возраста. Клишас призвал сенаторов "не нагнетать ситуацию" в своем Telegram-канале
 
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