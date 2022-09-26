https://ukraina.ru/20220926/1039087109.html

Константинов: теперь это уже не СВО, а освободительная война

Константинов: теперь это уже не СВО, а освободительная война - 26.09.2022 Украина.ру

Константинов: теперь это уже не СВО, а освободительная война

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов назвал специальную военную операцию на Украине освободительной войной. Об этом он пишет 26 сентября в своем Telegram-канале

2022-09-26T14:37

2022-09-26T14:37

2022-09-26T14:37

новости

владимир константинов

спецоперация

мобилизация

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Это связано с готовностью России пойти навстречу решению регионов исторической Новороссии, объяснил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Константинов сравнил происходящее с Куликовской битвой. По его словам, Россия была готова к мобилизации, и многие призывники пошли в военкоматы, не дожидаясь повесток. В Крыму, добавил он, часть плана по частичной мобилизации выполнили.

https://ukraina.ru/20220926/1039082063.html

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2022

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новости, владимир константинов, спецоперация, мобилизация