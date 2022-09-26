Константинов: теперь это уже не СВО, а освободительная война
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов назвал специальную военную операцию на Украине освободительной войной. Об этом он пишет 26 сентября в своем Telegram-канале
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Это связано с готовностью России пойти навстречу решению регионов исторической Новороссии, объяснил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Это придаёт военным действиям на их территории совсем иной характер, чем тот, который в них первоначально нами вкладывался. Теперь это уже не СВО. Это освободительная война. И её не может вести только армия, когда народ страны, часть которой оккупирована нацистами, продолжает оставаться в состоянии мира", - заявил Константинов.
Константинов сравнил происходящее с Куликовской битвой. По его словам, Россия была готова к мобилизации, и многие призывники пошли в военкоматы, не дожидаясь повесток. В Крыму, добавил он, часть плана по частичной мобилизации выполнили.
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