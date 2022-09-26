https://ukraina.ru/20220926/1039085331.html

Освобождение Мелитополя от нацистов. Как открывали ворота в Крым

Освобождение Мелитополя от нацистов. Как открывали ворота в Крым - 26.09.2022 Украина.ру

Освобождение Мелитополя от нацистов. Как открывали ворота в Крым

Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T12:40

2022-09-26T12:40

2022-09-26T12:40

история

великая отечественная война

мелитополь

1943

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26 сентября 1943 года войска Южного фронта начали наступление на хорошо укреплённый оборонительный рубеж немецких войск – "Линию Вотана". Предстояло прорвать оборону врага на реке Молочной с узлом обороны в Мелитополе и освободить Северную Таврию.К 22 сентября 1943 года войска Юго-Западного и Южного фронтов в рамках Донецкой освободительной операции вышли на рубеж западнее Орехова – река Молочная – Мелитополь. Пройдя за пять недель с боями порядка 300 км, они вытеснили врага за Днепр и полностью освободили Донбасский бассейн.Продолжая преследование отступающего противника, войска Южного фронта предприняли попытку штурма немецких укреплений на реке Молочной, так называемую "Линию Вотан", с ходу, но, встретив здесь организованное сопротивление, отступили. Началась подготовка к предстоящему штурму укрепрайона.Подтягивались тылы и артиллерия, которые в условиях осенней распутицы оторвались от основных сил фронта на 100 – 150 километров, не хватало горючего и боеприпасов. Неблагоприятные погодные условия затрудняли работу авиации.Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) требовала от командующего Южным фронтом генерала армии Фёдора Ивановича Толбухина незамедлительного продолжения наступления на рубеже реки Молочной, так как справедливо полагала, что враг может закрепиться и подтянуть подкрепления.В Москве сформировалось мнение, основанное на докладе начальника Генерального штаба, маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского, представленного им вечером 22 сентября 1943 года. В нём указывалось, что на рубеже реки Молочной "кроме вновь подошедшей на северном участке этого рубежа 101 гсд и на юге 6 гсд румын, оборону занимают разбитые, отошедшие с востока немецкие части". Но это было не так.Василевский предложил начать наступления 26 сентября 1943 года. Перед войсками Южного фронта ставились задачи: 1. Прорвать оборонительный рубеж врага на реке Молочной. 2. Изолировать и ворваться в Крым. 3. Главными силами Южного фронта очистить южный берег нижнего течения Днепра с выходом к его устью. 4. Выйти на рубеж Каховка – Херсон, форсировать здесь Днепр и захватить плацдармы на правом берегу реки, предусматривая дальнейший удар во взаимодействии с Воронежским фронтом на Кировоград.Также предполагалось 29-30 сентября выбросить в районе Джанкоя воздушный десант в составе 2-3 бригад.24 сентября в 00:40 предложенный Василевским план был утверждён директивой Ставки № 30196.Таким образом, в штаб Южного фронта поступил приказ о начале наступления 26 сентября 1943 года. К этому времени в состав фронта входили: 2-я гвардейская, 5-я ударная, 28-я, 44-я, 51-я общевойсковые и 8-я воздушная армии, 11-й, 19-й и 20-й танковые, 2-й и 4-й гвардейские механизированные, 4-й и 5-й гвардейские кавалерийские корпуса. Общая численность личного состава достигала 311 246 человек. На вооружение фронта состояло: полевых орудий и миномётов 6985, танков и САУ 1050. В 8-й воздушной армии на 26 сентября числился 921 самолёт, в том числе 684 исправных: 337 истребителей, 201 штурмовик, 134 бомбардировщика.Им противостояла 6-я армия группы армий "А" генерал-фельдмаршала Эвальда фон Клейста в составе на 29 сентября 1943 года порядка 210 000 человек, 1500 орудий и миномётов, 300 танков и 700 самолётов. Здесь надо отметить, что войска Клейста получили на вооружение новые, мощные, противотанковые пушки Pak-43, поражавшие любые наши танки на дальних дистанциях. Так же к ним поступили тяжёлые танки Т-V "Пантера".Несмотря на отступление, войскам Клейста, удалось сохранить большую часть артиллерии. К моменту отхода немецкой армии на рубеж реки Молочной основные узлы обороны уже были заняты отдельными подразделениями 5-й авиаполевой и 101-й егерской дивизий, переброшенных на "Вотан" из Крыма. Поэтому, войска Клейста сумели дать отпор преследовавшим их войскам Южного фронта. Кроме того, в срочном порядке велась переброска войск с центрального участка советско-германского фронта из группы армий "Север" и Западной Европы на южное крыло фронта.Линия "Вотан" представляла собой южную часть "Восточного вала" – мощные инженерные сооружения, прикрывавшие подступы к нижнему течению Днепра и Крыму. Начальник штаба Южного фронта генерал-лейтенант Сергей Семёнович Бирюзов так их охарактеризовал:Наличие плавней допускало оборону левого фланга вражеской 6-й армии малыми силами. По западному берегу реки Молочной шёл сплошной противотанковый ров, а в районе села Константиновки было отрыто сразу три противотанковых рва. За ними располагались окопы, огневые позиции для миномётов и противотанковых ружей, блиндажи, пулемётные точки, ДЗОТы и бронеколпаки.Через 1-1,5 километра за первой линией проходила вторая линия обороны, построенная по тому же принципу и усиленная проволочными заграждениями и минными полями. Некоторые населённые пункты имели круговую оборону, состоящую так же из противотанковых рвов, окопов, ДОТов и ДЗОТов. Каменные дома превращались в огневые точки и соединялись траншеями.Для немцев являлось принципиально важной задачей удержать оборону по линии "Вотан" и сохранить центральный узел обороны – Мелитополь, ведь это были ворота в Крым. С потерей этой стратегически важной точки, перекрывалось снабжение крымской группировки войск по суше.26 сентября в 10:00 после 45-минутной артиллерийской и авиационной подготовки, которая не принесла желаемого результата, войска Южного фронта силами соединений 5-й ударной, 44-й и 2-й гвардейской армий перешли в наступление. Враг встретил наши войска массированным артиллерийским огнём. Активно работали и люфтваффе, наступавших атаковали группы численностью от 20 до 140 самолётов. За первый день боёв части воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) зарегистрировали более 900 самолёто-пролётов противника.За первый день ожесточённых боёв войскам удалось вклиниться в немецкую оборону местами только на 2-4 км. В 17:00 противник предпринял контратаку силами до полка пехоты при поддержке 15 танков и 120-140 самолётов, в результате частям Красной Армии пришлось отступить. Части 28-й армии с целью вскрытия расположения огневых точек противника проводили под Мелитополем разведку боем. До 30 сентября войскам Южного фронта удалось продвинуться в глубину обороны противника только на 2-10 км. Чтобы избежать лишних потерь командование фронта приняло решение остановить наступление и закрепиться на занятых рубежах с целью проведения разведки, перегруппировки войск и пополнения запасов боеприпасов и горючего.9 октября наступление возобновилось. Наибольшего успеха достигли части 28-й армии, действовавшей южнее Мелитополя. Им удалось 10 октября прорвать оборону противника и выйти к южной окраине города. Они продолжили развивать успех и 11-го числа.Видя наилучшее развитие наступления в зоне ответственности 28-й армии, в штабе Южного фронта собрался военный совет.На нём приняли решение снять с направления главного удара и перебросить в полосу 28-й армии 51-ю общевойсковую, 19-ю танковую армии и 4-й кавалерийский корпус. Результатом перегруппировки войск стало освобождение Мелитополя 23 октября 1943 года 51-й армией во взаимодействии с частями 28-й армии.20 октября 1943 года Южный фронт переименовали в 4-й Украинский.В это время войска правого фланга фронта в полосе 3-й гвардейской армии, переданной 18 октября из состава Юго-Западного фронта, так же прорвали оборону противника и перерезали железную дорогу Запорожье – Мелитополь. Сюда же направили поддерживаемую авиацией конно-механизированную подвижную группу фронта "Буря", в составе 4-го гвардейского кавалерийского и 19-го танкового корпусов. 24 октября немецкие войска начали общее отступление.Преследуя противника, 30 октября части фронта освободила Геническ и вышли на побережье залива Сиваш, полностью освободив, таким образом, северный берег Азовского моря.Взяв 1 ноября Турецкий вал, они ворвались на Перекопский перешеек. К ночи 5 ноября наши войска вышли к низовьям Днепра и овладели плацдармом на южном берегу Сиваша. На левом берегу немцам удалось удержаться только на плацдарме южнее Никополя.За время наступления части 4-го Украинского фронта потеряли убитыми около 42 000 человек, санитарные потери составили порядка 155 000 человек. Немецкие безвозвратные потери достигали 7 500 человек, санитарные – 17 000 человек.В результате наступления, продвинувшись на запад и юго-запад на 50-320 километров, войска 4-го Украинского фронта освободили практически всю Северную Таврию, блокировали с суши крымскую группировку немцев, создали условия для освобождения Крыма и всего Причерноморья.18 отличившихся частей и соединений получили почётное наименование Мелитопольских. За освобождение Мелитополя 87 бойцов и командиров Красной Армии были удостоены звания Героя Советского Союза. 12 из них – уроженцы Мелитополя, после войны в их честь назвали улицы города.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, великая отечественная война, мелитополь, 1943