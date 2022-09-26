https://ukraina.ru/20220926/1039080413.html

Чем Украина ответит на мобилизацию в России

Чем Украина ответит на мобилизацию в России - 26.09.2022 Украина.ру

Чем Украина ответит на мобилизацию в России

Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T15:04

2022-09-26T15:04

2022-09-26T15:08

украина

россия

спецоперация

мобилизация

всу

армия

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101759/27/1017592765_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_32b1a421eae9bf7d92fec61a54757698.jpg

В традиционном интервью "адвокату" Фейгину* советник ОП Алексей Арестович сообщил о возможности призыва "всех или очень многих" студентов. Это не пустой трёп – с 14 сентября запрещён выезд студентов-мужчин, которые учатся в иностранных вузах. Он также добавил, что мобилизационный резерв страны сейчас составляет 5,5 млн человек, так что возможности сохранять численный перевес над российской армией у Украины есть. Очевидно, на мобилизацию в России Украина ответит новой волной мобилизации.Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена 24 февраля и утверждена Верховной Радой 3 марта.По украинским правилам, мобилизация проходит в четыре очереди. Правда, как отметил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, "если по моим словам кто-то понял, что есть какие-то разграниченные очереди, то их нет. Сначала мобилизовали резервистов. Затем – другие категории. Вообще, есть такое понятие, как очередность. Но его можно было бы применять, если бы была какая-то подготовка, а здесь подготовки не было, была открыта необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет" (тут генерал раскрыв государственную тайну – в 2014 году мобилизация проходила в порядке очереди, что намекает – по собственным украинским соображениям тогда никакой "необъявленной агрессии не было"). В общем, мобилизованным считается тот, кто сам пришёл или кого успели поймать.1. Первая очередь оперативного резерва – бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии по контракту или во время одной из предыдущих волн мобилизации (речь идёт о ветеранах боевых действий с 2014 года).Этот резерв был полностью исчерпан ещё летом (задержка была связана с тем, что многих пришлось буквально отлавливать). Для понимания порядка цифр – перед началом СВО численность военнообязанных, имеющих опыт боевых действий, составляла ок. 150 тыс. человек.2. Вторая очередь оперативного резерва – военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.Мобилизация второй очереди начата 15 марта и должна быть закончена 15 ноября – этот резерв исчерпан не полностью.3. Мобилизационный резерв – военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных волн.Украинские СМИ сообщили о призыве третей очереди в начале апреля, но как-то странно – со ссылкой на мэра Ивано-Франковска. Де-факто их начали призывать в соответствии с разъяснением Горбача – как получится. Общее число военнообязанных первых трёх очередей оценивалось в миллион человек.4. Общественный резерв – остальные граждане, которые не имеют возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период (применяется в случае худшего сценария полномасштабной войны).Четвёртая очередь тоже постепенно мобилизуется – из неё формируются части территориальной обороны, активно используемые в боевых действиях.Общее число мобилизованных на Украине не разглашается. По словам замглавы Минобороны Анны Маляр речь идёт о "сотнях тысяч" мобилизованных (не исключаем, что точного числа она сама не знает).21 мая президент Владимир Зеленский сообщил в интервью каналу "Украина 24", что численность ВСУ составляет 700 тысяч человек. 8 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что в силовых структурах служит около 1 миллиона, однако мобилизация касается только армии.На момент начала СВО численность ВСУ составляла 250 тыс. человек, из которых собственно военнослужащих – 210 тыс. Т.е., реально призвано всего порядка полумиллиона, что далеко не исчерпывает даже первые три очереди мобилизации. Отметим также, что по самым пессимистичным для ВСУ оценкам безвозвратные потери составили всего около 100 тыс. человек – т.е. половину армии мирного времени.Численность принимающих участие в СВО российских и союзных войск не раскрывается, но по самым оптимистичным оценкам она не превышает 250 тыс. человек. Ещё 300 тыс. даст частичная мобилизация. Даже без учёта анонсированных Арестовичем мобилизационных мероприятий до паритета ещё далеко.* Внесён в список СМИ-иноагентов.

https://ukraina.ru/20220923/1039006130.html

https://ukraina.ru/20220925/1039046151.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

украина, россия, спецоперация, мобилизация, всу, армия, эксклюзив