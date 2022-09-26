Наблюдатель на референдуме Патрик Вааб: Донбасс выбрал Россию, потому что олигархи разграбили Украину - 26.09.2022 Украина.ру
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Наблюдатель на референдуме Патрик Вааб: Донбасс выбрал Россию, потому что олигархи разграбили Украину
Наблюдатель на референдуме Патрик Вааб: Донбасс выбрал Россию, потому что олигархи разграбили Украину - 26.09.2022 Украина.ру
Наблюдатель на референдуме Патрик Вааб: Донбасс выбрал Россию, потому что олигархи разграбили Украину
Украина.ру, 26.09.2022
2022-09-26T15:22
2022-09-26T15:22
украина
россия
спецоперация
референдум
наблюдатели
голосование
лнр
днр
донбасс
интервью
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На референдуме о вхождении Донбасса в состав России были нарушения в виде отсутствия кабинок для тайного голосования. Таких ошибок нужно было не допускать. Но не для того, чтобы его признали на Западе. А для того, чтобы у Запада было меньше возможности облить грязью этот процесс, считает международный наблюдатель, журналист и писатель из Германии Патрик Вааб.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Патрик, вы сказали, что приехали на этот референдум в качестве наблюдателя в том числе потому, что работаете над книгой о конфликте на Украине. Почему вас заинтересовала эта тема? Что вы узнали нового для себя, побывав здесь?- Я долгие годы работал в Санкт-Петербурге и снял много фильмов о России. У меня также есть друзья на Западной Украине. Я посещал их в прошлом году, мы путешествовали по Карпатам. Там я понял, что все, что рядовой немец знает об Украине, не соответствует действительности. Если у немцев вообще есть какое-то представление об Украине.Я увидел, что Украину грабят олигархи и что она экономически разрушается. В то же время тратится много денег на укрепление своего военного потенциала. При этом я считаю Украину важной страной с точки зрения культуры и истории. Например, несколько немецких писателей родом из Украины. После того, как я увидел происходящее на Западной Украине, мне надо было рассказать об этом людям. Но для полной картины мне нужно было увидеть то, что происходит в Восточной Украине.Я пока еще не составил полное представление о Восточной Украине, потому что пока в качестве международных наблюдателей мы посетили только Луганск и Мариуполь. Мне нужно посетить еще несколько городов. Но в том, что касается референдума, я могу сказать, что все происходило в соответствии с международными стандартами, за исключением того, что люди не голосовали в кабинках. По идее это нарушение. Тут можно было подготовиться получше.Когда ты едешь из России в Донецкую и Луганскую область, то после пересечения границы ты сразу замечаешь, что дороги становятся хуже. И это не из-за боевых действий. Просто тут объективно хуже инфраструктура. Дома и школы выглядят запущенными. Это результат тридцатилетнего разграбления Украины олигархами. Они не делали никаких инвестиций. Это говорит не в пользу Киева.Мы проезжали мимо промышленных объектов и тоже было видно, что как они были со времен Советского Союза, так их и использовали до последнего. Несмотря на то, что Украина очень богата энергетическими ресурсами и плодородными землями, она остается очень бедной.Конечно, мы не опросили всех жителей региона и мои выводы не являются истиной в последней инстанции. Но все сказали, что они хотят присоединения к России. Люди надеются на мир и на улучшение экономической ситуации.Лично меня беспокоит ситуация в Мариуполе. Там разбито 90% домов. Часть людей до сих пор живет в подвалах и разбитых квартирах, готовя пищу на кострах. Скоро зима. Да, дома ремонтируются. В них ставят новые окна и строят новые блоки. Но много домов не готовы к зимовке. Необходимо как можно быстрее решить этот вопрос.- Вы сказали (я тоже это заметил) про отсутствие кабинок для голосования. Станет ли из-за этого референдум менее легитимным?- Канцлер Германии Олаф Шольц уже сказал, что в любом случае не признает итоги этого референдума. Именно поэтому таких ошибок нужно было не допускать. Но не для того, чтобы его признали. А для того, чтобы у Запада было меньше возможности облить грязью этот процесс. У нас, в Германии, тоже не все идеально с проведением выборов. Я сам видел эти нарушения. Бывали даже случаи, когда в деревнях люди ставили крестики прямо в доме бургомистра за рюмочкой шнапса. Просто если республики Донбасса и так под давлением Запада, то не надо это критику усиливать.- Можно ли было выполнить Минские соглашения, избежав большой войны?- Да. Этого можно было бы избежать, если бы Украина объявила себя нейтральным государством и не пыталась бы вступить в НАТО, тем самым провоцируя дальнейшее расширение Альянса. Другое дело, что это не оправдывает боевые действия России на Украине.- В России многие сравнивают эти референдумы с объединением ГДР и ФРГ в одно государство. Насколько корректно такая аналогия?- Я не могу ответить на этот вопрос. Я впервые слышу такое мнение. Скажу только, что в случае с Восточной и Западной Германией никакого референдума не было.- В России рассчитывали на запуск "Северного потока-2" и конструктивное сотрудничество с Германией. Но сейчас они возмущены тем, что немецкое правительство поставляет оружие киевскому режиму. На ваш взгляд, отвечает ли такая политика официального Берлина по Украине и России национальным интересам Германии?- Конечно, нет. Я уже немолод и я помню нефтяной кризис 1970х годов, когда арабские страны подняли цены и к чему это привело. Теперь же в Германии говорят о необходимости получать энергию из других источников, чтобы не надо было проверять, действительно ли мы получаем ее от демократов. Нам нужно просто себя обезопасить.Раньше в Германии была политика Вилли Брандта, который заключал соглашения с СССР, мирился с Польшей и Францией. Он понимал, что Германия виновна в гибели 27 млн советских граждан, поэтому он пытался сделать так, чтобы Германия была хорошим соседом для остальных стран. Но эта политика велась в 1960х годах, а сейчас ее нет.Люди вроде Вилли Брандта пытались вести более дружественную политику потому, что они помнили Вторую мировую войну. Сейчас политики в Германии не помнят, что такое война. Они толкают нас всех в горячий конфликт. Поэтому Берлин должен поменять свою позицию. Германия должна призывать всех сесть за стол переговоров, чтобы все стороны конфликта пошли на уступки и мы избежали ядерной войны.
https://ukraina.ru/20220926/1039071020.html
https://ukraina.ru/20220925/1039066282.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, спецоперация, референдум, наблюдатели, голосование, лнр, днр, донбасс, интервью
Украина, Россия, Спецоперация, референдум, наблюдатели, голосование, ЛНР, ДНР, Донбасс, Интервью

Наблюдатель на референдуме Патрик Вааб: Донбасс выбрал Россию, потому что олигархи разграбили Украину

15:22 26.09.2022
 
© скриншот видео РИА НовостиПатрик Вааб интервью
Патрик Вааб интервью
© скриншот видео РИА Новости
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Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
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На референдуме о вхождении Донбасса в состав России были нарушения в виде отсутствия кабинок для тайного голосования. Таких ошибок нужно было не допускать. Но не для того, чтобы его признали на Западе. А для того, чтобы у Запада было меньше возможности облить грязью этот процесс, считает международный наблюдатель, журналист и писатель из Германии Патрик Вааб.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Патрик, вы сказали, что приехали на этот референдум в качестве наблюдателя в том числе потому, что работаете над книгой о конфликте на Украине. Почему вас заинтересовала эта тема? Что вы узнали нового для себя, побывав здесь?
- Я долгие годы работал в Санкт-Петербурге и снял много фильмов о России. У меня также есть друзья на Западной Украине. Я посещал их в прошлом году, мы путешествовали по Карпатам. Там я понял, что все, что рядовой немец знает об Украине, не соответствует действительности. Если у немцев вообще есть какое-то представление об Украине.
Я увидел, что Украину грабят олигархи и что она экономически разрушается. В то же время тратится много денег на укрепление своего военного потенциала. При этом я считаю Украину важной страной с точки зрения культуры и истории. Например, несколько немецких писателей родом из Украины. После того, как я увидел происходящее на Западной Украине, мне надо было рассказать об этом людям. Но для полной картины мне нужно было увидеть то, что происходит в Восточной Украине.
Я пока еще не составил полное представление о Восточной Украине, потому что пока в качестве международных наблюдателей мы посетили только Луганск и Мариуполь. Мне нужно посетить еще несколько городов. Но в том, что касается референдума, я могу сказать, что все происходило в соответствии с международными стандартами, за исключением того, что люди не голосовали в кабинках. По идее это нарушение. Тут можно было подготовиться получше.
Когда ты едешь из России в Донецкую и Луганскую область, то после пересечения границы ты сразу замечаешь, что дороги становятся хуже. И это не из-за боевых действий. Просто тут объективно хуже инфраструктура. Дома и школы выглядят запущенными. Это результат тридцатилетнего разграбления Украины олигархами. Они не делали никаких инвестиций. Это говорит не в пользу Киева.
Мы проезжали мимо промышленных объектов и тоже было видно, что как они были со времен Советского Союза, так их и использовали до последнего. Несмотря на то, что Украина очень богата энергетическими ресурсами и плодородными землями, она остается очень бедной.
Конечно, мы не опросили всех жителей региона и мои выводы не являются истиной в последней инстанции. Но все сказали, что они хотят присоединения к России. Люди надеются на мир и на улучшение экономической ситуации.
Лично меня беспокоит ситуация в Мариуполе. Там разбито 90% домов. Часть людей до сих пор живет в подвалах и разбитых квартирах, готовя пищу на кострах. Скоро зима. Да, дома ремонтируются. В них ставят новые окна и строят новые блоки. Но много домов не готовы к зимовке. Необходимо как можно быстрее решить этот вопрос.
Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
07:35
В ДНР и ЛНР отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумыВ Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) и Херсонской и Запорожской областях начался четвертый день голосования о присоединении к России
- Вы сказали (я тоже это заметил) про отсутствие кабинок для голосования. Станет ли из-за этого референдум менее легитимным?
- Канцлер Германии Олаф Шольц уже сказал, что в любом случае не признает итоги этого референдума. Именно поэтому таких ошибок нужно было не допускать. Но не для того, чтобы его признали. А для того, чтобы у Запада было меньше возможности облить грязью этот процесс. У нас, в Германии, тоже не все идеально с проведением выборов. Я сам видел эти нарушения. Бывали даже случаи, когда в деревнях люди ставили крестики прямо в доме бургомистра за рюмочкой шнапса. Просто если республики Донбасса и так под давлением Запада, то не надо это критику усиливать.
- Можно ли было выполнить Минские соглашения, избежав большой войны?
- Да. Этого можно было бы избежать, если бы Украина объявила себя нейтральным государством и не пыталась бы вступить в НАТО, тем самым провоцируя дальнейшее расширение Альянса. Другое дело, что это не оправдывает боевые действия России на Украине.
- В России многие сравнивают эти референдумы с объединением ГДР и ФРГ в одно государство. Насколько корректно такая аналогия?
- Я не могу ответить на этот вопрос. Я впервые слышу такое мнение. Скажу только, что в случае с Восточной и Западной Германией никакого референдума не было.
- В России рассчитывали на запуск "Северного потока-2" и конструктивное сотрудничество с Германией. Но сейчас они возмущены тем, что немецкое правительство поставляет оружие киевскому режиму. На ваш взгляд, отвечает ли такая политика официального Берлина по Украине и России национальным интересам Германии?
- Конечно, нет. Я уже немолод и я помню нефтяной кризис 1970х годов, когда арабские страны подняли цены и к чему это привело. Теперь же в Германии говорят о необходимости получать энергию из других источников, чтобы не надо было проверять, действительно ли мы получаем ее от демократов. Нам нужно просто себя обезопасить.
Раньше в Германии была политика Вилли Брандта, который заключал соглашения с СССР, мирился с Польшей и Францией. Он понимал, что Германия виновна в гибели 27 млн советских граждан, поэтому он пытался сделать так, чтобы Германия была хорошим соседом для остальных стран. Но эта политика велась в 1960х годах, а сейчас ее нет.
Люди вроде Вилли Брандта пытались вести более дружественную политику потому, что они помнили Вторую мировую войну. Сейчас политики в Германии не помнят, что такое война. Они толкают нас всех в горячий конфликт. Поэтому Берлин должен поменять свою позицию. Германия должна призывать всех сесть за стол переговоров, чтобы все стороны конфликта пошли на уступки и мы избежали ядерной войны.
Голосование в городах России на референдумах о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 13:11
Неотвратимо и до конца. Первые политические итоги референдума о присоединении к России
 
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