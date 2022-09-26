https://ukraina.ru/20220926/1039078857.html

Наблюдатель на референдуме Патрик Вааб: Донбасс выбрал Россию, потому что олигархи разграбили Украину

Наблюдатель на референдуме Патрик Вааб: Донбасс выбрал Россию, потому что олигархи разграбили Украину - 26.09.2022 Украина.ру

Наблюдатель на референдуме Патрик Вааб: Донбасс выбрал Россию, потому что олигархи разграбили Украину

Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T15:22

2022-09-26T15:22

2022-09-26T15:22

украина

россия

спецоперация

референдум

наблюдатели

голосование

лнр

днр

донбасс

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039081643_50:0:896:476_1920x0_80_0_0_2eb63e88de2e0961e3137d4e7106147e.jpg

На референдуме о вхождении Донбасса в состав России были нарушения в виде отсутствия кабинок для тайного голосования. Таких ошибок нужно было не допускать. Но не для того, чтобы его признали на Западе. А для того, чтобы у Запада было меньше возможности облить грязью этот процесс, считает международный наблюдатель, журналист и писатель из Германии Патрик Вааб.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Патрик, вы сказали, что приехали на этот референдум в качестве наблюдателя в том числе потому, что работаете над книгой о конфликте на Украине. Почему вас заинтересовала эта тема? Что вы узнали нового для себя, побывав здесь?- Я долгие годы работал в Санкт-Петербурге и снял много фильмов о России. У меня также есть друзья на Западной Украине. Я посещал их в прошлом году, мы путешествовали по Карпатам. Там я понял, что все, что рядовой немец знает об Украине, не соответствует действительности. Если у немцев вообще есть какое-то представление об Украине.Я увидел, что Украину грабят олигархи и что она экономически разрушается. В то же время тратится много денег на укрепление своего военного потенциала. При этом я считаю Украину важной страной с точки зрения культуры и истории. Например, несколько немецких писателей родом из Украины. После того, как я увидел происходящее на Западной Украине, мне надо было рассказать об этом людям. Но для полной картины мне нужно было увидеть то, что происходит в Восточной Украине.Я пока еще не составил полное представление о Восточной Украине, потому что пока в качестве международных наблюдателей мы посетили только Луганск и Мариуполь. Мне нужно посетить еще несколько городов. Но в том, что касается референдума, я могу сказать, что все происходило в соответствии с международными стандартами, за исключением того, что люди не голосовали в кабинках. По идее это нарушение. Тут можно было подготовиться получше.Когда ты едешь из России в Донецкую и Луганскую область, то после пересечения границы ты сразу замечаешь, что дороги становятся хуже. И это не из-за боевых действий. Просто тут объективно хуже инфраструктура. Дома и школы выглядят запущенными. Это результат тридцатилетнего разграбления Украины олигархами. Они не делали никаких инвестиций. Это говорит не в пользу Киева.Мы проезжали мимо промышленных объектов и тоже было видно, что как они были со времен Советского Союза, так их и использовали до последнего. Несмотря на то, что Украина очень богата энергетическими ресурсами и плодородными землями, она остается очень бедной.Конечно, мы не опросили всех жителей региона и мои выводы не являются истиной в последней инстанции. Но все сказали, что они хотят присоединения к России. Люди надеются на мир и на улучшение экономической ситуации.Лично меня беспокоит ситуация в Мариуполе. Там разбито 90% домов. Часть людей до сих пор живет в подвалах и разбитых квартирах, готовя пищу на кострах. Скоро зима. Да, дома ремонтируются. В них ставят новые окна и строят новые блоки. Но много домов не готовы к зимовке. Необходимо как можно быстрее решить этот вопрос.- Вы сказали (я тоже это заметил) про отсутствие кабинок для голосования. Станет ли из-за этого референдум менее легитимным?- Канцлер Германии Олаф Шольц уже сказал, что в любом случае не признает итоги этого референдума. Именно поэтому таких ошибок нужно было не допускать. Но не для того, чтобы его признали. А для того, чтобы у Запада было меньше возможности облить грязью этот процесс. У нас, в Германии, тоже не все идеально с проведением выборов. Я сам видел эти нарушения. Бывали даже случаи, когда в деревнях люди ставили крестики прямо в доме бургомистра за рюмочкой шнапса. Просто если республики Донбасса и так под давлением Запада, то не надо это критику усиливать.- Можно ли было выполнить Минские соглашения, избежав большой войны?- Да. Этого можно было бы избежать, если бы Украина объявила себя нейтральным государством и не пыталась бы вступить в НАТО, тем самым провоцируя дальнейшее расширение Альянса. Другое дело, что это не оправдывает боевые действия России на Украине.- В России многие сравнивают эти референдумы с объединением ГДР и ФРГ в одно государство. Насколько корректно такая аналогия?- Я не могу ответить на этот вопрос. Я впервые слышу такое мнение. Скажу только, что в случае с Восточной и Западной Германией никакого референдума не было.- В России рассчитывали на запуск "Северного потока-2" и конструктивное сотрудничество с Германией. Но сейчас они возмущены тем, что немецкое правительство поставляет оружие киевскому режиму. На ваш взгляд, отвечает ли такая политика официального Берлина по Украине и России национальным интересам Германии?- Конечно, нет. Я уже немолод и я помню нефтяной кризис 1970х годов, когда арабские страны подняли цены и к чему это привело. Теперь же в Германии говорят о необходимости получать энергию из других источников, чтобы не надо было проверять, действительно ли мы получаем ее от демократов. Нам нужно просто себя обезопасить.Раньше в Германии была политика Вилли Брандта, который заключал соглашения с СССР, мирился с Польшей и Францией. Он понимал, что Германия виновна в гибели 27 млн советских граждан, поэтому он пытался сделать так, чтобы Германия была хорошим соседом для остальных стран. Но эта политика велась в 1960х годах, а сейчас ее нет.Люди вроде Вилли Брандта пытались вести более дружественную политику потому, что они помнили Вторую мировую войну. Сейчас политики в Германии не помнят, что такое война. Они толкают нас всех в горячий конфликт. Поэтому Берлин должен поменять свою позицию. Германия должна призывать всех сесть за стол переговоров, чтобы все стороны конфликта пошли на уступки и мы избежали ядерной войны.

https://ukraina.ru/20220926/1039071020.html

https://ukraina.ru/20220925/1039066282.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

украина, россия, спецоперация, референдум, наблюдатели, голосование, лнр, днр, донбасс, интервью