ВСУ осыпали Донецк минами-"лепестками"

"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток" Запрещено использовать мины без самоуничтожения, а Донбасс забрасывается ВСУ минами ПФМ-1 ("Лепесток"), которые не самоуничтожаются, это значит, что киевский режим устроил войну против мирного населения, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру