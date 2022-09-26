ВСУ осыпали Донецк минами-"лепестками"
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами, оснащенными противопехотными минами. Об этом 26 сентября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР
ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня "Ураган". С украинских позиций в селе Карловка (приблизительно 15 километрах на северо-запад от Донецка) выпустили две ракеты, оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток".
"Сброс мин был направлен на густозаселённый Кировский район Донецка", - сообщили в штабе ТерО ДНР.
С самого утра 26 сентября не прекращаются обстрелы Донецка, Макеевки и Горловки. За прошедшие сутки в ДНР пострадали пять мирных граждан.
20 августа, 04:45"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"Запрещено использовать мины без самоуничтожения, а Донбасс забрасывается ВСУ минами ПФМ-1 ("Лепесток"), которые не самоуничтожаются, это значит, что киевский режим устроил войну против мирного населения, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру