Китайский публицист Сыма Нань: США хотят, чтобы Украина страдала ещё больше - 26.09.2022 Украина.ру
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Китайский публицист Сыма Нань: США хотят, чтобы Украина страдала ещё больше
Китайский публицист Сыма Нань: США хотят, чтобы Украина страдала ещё больше - 26.09.2022 Украина.ру
Китайский публицист Сыма Нань: США хотят, чтобы Украина страдала ещё больше
Украина.ру, 26.09.2022
2022-09-26T14:20
2022-09-26T15:16
эксклюзив
кнр (китай)
сыма нань
телемост
харьковская область
россия
украина
донбасс
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В середине сентября редакция Украина.ру провела уже ставшие традиционными два телемоста с Китаем. В разговорах участвовали корреспонденты издания и известный китайский блогер, публицист Сыма Нань.В начале беседы с Романом Гнатюком и Александром Васильевым китайский публицист высказал своё мнение по информационному освещению темы перегруппировки российских войск в Харьковской области. Как сообщил Сыма, харьковские события широко обсуждались в китайских официальных СМИ и на блогерских каналах. При этом даже случился некоторый раскол в китайском обществе. Официальные китайские СМИ продолжают придерживаются нейтральной позиции в освещении результатов военной операции на Украине: зрители центральных каналов могут услышать как российскую точку зрения по происходящему, так и то, что выдают на мировую общественность украинские СМИ. Если же говорить о гражданской, независимой журналистике в Китае, здесь можно увидеть разнообразную подачу информации, которая оказывает большое влияние на выстраивание общественного мнения. Сыма Нань:«Из-за большого количества информации, поступающей из западных СМИ, интернет (китайский сегмент. — Ред.) полон информации о победном наступлении Украины. "Украина собрала силы для успешного отпора", "Украина одержала победу на поле боя", "Украина наконец-то собрала миллионную армию", "Украина наносит смертельный удар по российской армии" и т. д. Вот примерно то, что пишут в интернете. Но я пытаюсь трезво смотреть на происходящее. Я внимательно слежу за обсуждениями вокруг этой самой победы украинской армии. Говорят, отбили тысячу квадратных километров земли. Для простого обывателя, который не имеет представления о цифрах, тысяча квадратных километров — это довольно большой отрезок земли, но если иметь элементарное представление о географии, то что такое тысяча квадратов? Это территория уезда где-нибудь под Пекином. Даже ещё меньше. В одном уезде земли куда больше. Вот что значит тысяча квадратных километров земли. Наделали много шума по всему миру и заставили многих поверить в контрнаступление Украины, в их победу. Я же убеждён, что это плод американской и европейской пропаганды, нацеленной на искажение реальности. Нельзя отрицать, что украинские войска достигли некоторых успехов на небольшой территории. Да, они проявляли инициативу. Но даже если и говорят, что российские войска что-то там оставили, откуда вы знаете, что это была победа украинцев, а не тактическая перегруппировка российской армии?».По мнению Сыма Наня, шумиха вокруг так называемой победы украинских войск не выдерживает критики. Сыма, хорошо знающий как древнюю, так и современную историю своей страны уверен, что его сограждане разбираются в премудростях военного искусства: «Мастер стратегии партизанской войны, Председатель Мао Цзэдун говорил: "Враг наступает — мы отступаем; враг отдыхает — мы досаждаем; враг устаёт — мы атакуем; враг отступает — мы преследуем". Стратегия и тактика партизанской войны председателя Мао заключается в движении, в уничтожении противника в процессе движения. Если российская армия сейчас отступает, может быть это попытка заманить врага глубже? Заманить в котёл или что-то подобное, а потом сварить его в этом самом котле. Я говорю то, как я понимаю происходящее. Так же говорят мои друзья, с которыми у меня схожие взгляды. Другими словами, официальные китайские СМИ, интернет-сайты и блогеры пишут много, и это повлекло за собой то, что некоторые заговорили о победе украинцев».В своих блогерских выпусках, размещаемых на основных китайских платформах, Сыма Нань проводит разъяснительную работу среди соотечественников, анализирует причины и следствия происходящих в мире процессов. Пользуясь возможностью общения с российскими журналистами, Сыма рассказывает о СВО и разъясняет цели и задачи российских военнослужащих: «Это не война, подобная тем, которую США вели в Ираке, Сирии, в Афганистане. Российская армия проявляет сострадание к народу Украины. Не разрушает хозяйственную структуру. Русские не обстреливают гражданских, не бомбят телевизионные вышки. Некоторые западные страны, вместо того чтобы вникнуть в происходящее, намеренно выставляют российскую армию агрессором. Не у всех китайцев есть возможность отличить правду ото лжи. Но с начала операции и до сих пор произошли важные изменения. Европейские страны оказались в очень тяжёлой ситуации. В Германии, например, больше не могут платить по счетам. Думали, что война продлится десять дней или месяц. Но кто бы мог подумать, что вы будете бороться шесть месяцев? У вас есть газ и нефть, продукты питания и рейтинг Путина — выше 84%. Россияне могут выстоять. Поначалу европейцы давали деньги на войну, но теперь у них нет свободных денег. Теперь европейцы не могут позволить себе давать деньги. Вы заметили, что именно изменилось? За войну между Россией и Украиной в настоящее время в основном платят американцы. У американцев есть такая манера — давать деньги на войну. Они говорят: "Я дам вам 2 миллиарда". Но на самом деле до Зеленского, может, и дойдёт миллионов сто пятьдесят. Остальные деньги уходят на нужды американских лоббистов, военно-промышленного комплекса США и даже правительства, потому что США — это военная машина. США говорят: "Я дам вам деньги, чтобы поддержать вас". На самом деле они всё делают ради своей выгоды. Поэтому когда говорят, что Зеленский берёт деньги у американцев, на самом деле это его берут за шкирку. Всем заправляют США. Они хотят, чтобы Украина страдала ещё больше до тех пор, пока не будет убит последний украинец».В целом в Китае понимают, что специальная военная операция закончится лишь тогда, когда будут выполнены поставленные задачи.«Не бывает такого, чтобы дождь не прекратился, нет такого ветра, который дует не переставая. Не бывает такой войны, которая не закончится», — отметил китайский публицист. Также, опираясь на данные китайских аналитиков, Сыма Нань отметил условия, при которых кровопролитие на Украине прекратится.В свою очередь, журналисты Роман Гнатюк и Александр Васильев рассказали о причинах конфликта в Донбассе. Многое из сказанного вызвало интерес и удивление Сыма Наня. По итогам встречи коллектив Сыма сделал ряд выпусков, которые доступны для просмотра широкой китайской общественности, лучше узнавшей и понявших причины начала конфликта на Украине.
https://ukraina.ru/20220921/1038946461.html
https://ukraina.ru/20220826/1038045850.html
https://ukraina.ru/20220923/1039011359.html
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Азат Рахманов
Азат Рахманов
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4.7
96
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, кнр (китай), сыма нань, телемост, харьковская область, россия, украина, донбасс
Эксклюзив, КНР (Китай), Сыма Нань, телемост, Харьковская область, Россия, Украина, Донбасс

Китайский публицист Сыма Нань: США хотят, чтобы Украина страдала ещё больше

14:20 26.09.2022 (обновлено: 15:16 26.09.2022)
 
© коллаж Украина.РуСыма Нань коллаж
Сыма Нань коллаж
© коллаж Украина.Ру
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Азат Рахманов
корреспондент
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В середине сентября редакция Украина.ру провела уже ставшие традиционными два телемоста с Китаем. В разговорах участвовали корреспонденты издания и известный китайский блогер, публицист Сыма Нань.
В начале беседы с Романом Гнатюком и Александром Васильевым китайский публицист высказал своё мнение по информационному освещению темы перегруппировки российских войск в Харьковской области.
Как сообщил Сыма, харьковские события широко обсуждались в китайских официальных СМИ и на блогерских каналах. При этом даже случился некоторый раскол в китайском обществе.
Официальные китайские СМИ продолжают придерживаются нейтральной позиции в освещении результатов военной операции на Украине: зрители центральных каналов могут услышать как российскую точку зрения по происходящему, так и то, что выдают на мировую общественность украинские СМИ.
Если же говорить о гражданской, независимой журналистике в Китае, здесь можно увидеть разнообразную подачу информации, которая оказывает большое влияние на выстраивание общественного мнения.
Китай армия коллаж - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 15:22
Друзья России. Китай готовится к противостоянию с США
Сыма Нань:
«Из-за большого количества информации, поступающей из западных СМИ, интернет (китайский сегмент. — Ред.) полон информации о победном наступлении Украины.
"Украина собрала силы для успешного отпора", "Украина одержала победу на поле боя", "Украина наконец-то собрала миллионную армию", "Украина наносит смертельный удар по российской армии" и т. д.
Вот примерно то, что пишут в интернете. Но я пытаюсь трезво смотреть на происходящее. Я внимательно слежу за обсуждениями вокруг этой самой победы украинской армии. Говорят, отбили тысячу квадратных километров земли.
Для простого обывателя, который не имеет представления о цифрах, тысяча квадратных километров — это довольно большой отрезок земли, но если иметь элементарное представление о географии, то что такое тысяча квадратов? Это территория уезда где-нибудь под Пекином. Даже ещё меньше. В одном уезде земли куда больше. Вот что значит тысяча квадратных километров земли.
Наделали много шума по всему миру и заставили многих поверить в контрнаступление Украины, в их победу. Я же убеждён, что это плод американской и европейской пропаганды, нацеленной на искажение реальности.
Нельзя отрицать, что украинские войска достигли некоторых успехов на небольшой территории. Да, они проявляли инициативу. Но даже если и говорят, что российские войска что-то там оставили, откуда вы знаете, что это была победа украинцев, а не тактическая перегруппировка российской армии?».
Филипп Прокудин Мариуполь ВС РФ БТР разрушения
26 августа, 14:59
Спецоперация: правда о войне для КитаяВоенкоры Украина.ру рассказали пользователям китнета о происходящем в Донбассе
По мнению Сыма Наня, шумиха вокруг так называемой победы украинских войск не выдерживает критики. Сыма, хорошо знающий как древнюю, так и современную историю своей страны уверен, что его сограждане разбираются в премудростях военного искусства:
«Мастер стратегии партизанской войны, Председатель Мао Цзэдун говорил: "Враг наступает — мы отступаем; враг отдыхает — мы досаждаем; враг устаёт — мы атакуем; враг отступает — мы преследуем".
Стратегия и тактика партизанской войны председателя Мао заключается в движении, в уничтожении противника в процессе движения. Если российская армия сейчас отступает, может быть это попытка заманить врага глубже? Заманить в котёл или что-то подобное, а потом сварить его в этом самом котле. Я говорю то, как я понимаю происходящее.
Так же говорят мои друзья, с которыми у меня схожие взгляды. Другими словами, официальные китайские СМИ, интернет-сайты и блогеры пишут много, и это повлекло за собой то, что некоторые заговорили о победе украинцев».
В своих блогерских выпусках, размещаемых на основных китайских платформах, Сыма Нань проводит разъяснительную работу среди соотечественников, анализирует причины и следствия происходящих в мире процессов.
Пользуясь возможностью общения с российскими журналистами, Сыма рассказывает о СВО и разъясняет цели и задачи российских военнослужащих:
«Это не война, подобная тем, которую США вели в Ираке, Сирии, в Афганистане. Российская армия проявляет сострадание к народу Украины. Не разрушает хозяйственную структуру. Русские не обстреливают гражданских, не бомбят телевизионные вышки.
Некоторые западные страны, вместо того чтобы вникнуть в происходящее, намеренно выставляют российскую армию агрессором.
Не у всех китайцев есть возможность отличить правду ото лжи. Но с начала операции и до сих пор произошли важные изменения. Европейские страны оказались в очень тяжёлой ситуации. В Германии, например, больше не могут платить по счетам. Думали, что война продлится десять дней или месяц. Но кто бы мог подумать, что вы будете бороться шесть месяцев?
У вас есть газ и нефть, продукты питания и рейтинг Путина — выше 84%. Россияне могут выстоять. Поначалу европейцы давали деньги на войну, но теперь у них нет свободных денег. Теперь европейцы не могут позволить себе давать деньги.
Вы заметили, что именно изменилось? За войну между Россией и Украиной в настоящее время в основном платят американцы. У американцев есть такая манера — давать деньги на войну. Они говорят: "Я дам вам 2 миллиарда". Но на самом деле до Зеленского, может, и дойдёт миллионов сто пятьдесят. Остальные деньги уходят на нужды американских лоббистов, военно-промышленного комплекса США и даже правительства, потому что США — это военная машина.
США говорят: "Я дам вам деньги, чтобы поддержать вас". На самом деле они всё делают ради своей выгоды. Поэтому когда говорят, что Зеленский берёт деньги у американцев, на самом деле это его берут за шкирку. Всем заправляют США. Они хотят, чтобы Украина страдала ещё больше до тех пор, пока не будет убит последний украинец».
- РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 10:34
В Китае указали, кто должен предпринять шаги для снижения ядерной напряжённостиОпасность ядерной войны в мире возрастает, и если Вашингтон действительно обеспокоен этим фактом, то ему следует предпринять шаги по снижению напряжённости, возникшей по его вине. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 23 сентября в китайской газете Global Times
В целом в Китае понимают, что специальная военная операция закончится лишь тогда, когда будут выполнены поставленные задачи.
«Не бывает такого, чтобы дождь не прекратился, нет такого ветра, который дует не переставая. Не бывает такой войны, которая не закончится», — отметил китайский публицист.
Также, опираясь на данные китайских аналитиков, Сыма Нань отметил условия, при которых кровопролитие на Украине прекратится.
В свою очередь, журналисты Роман Гнатюк и Александр Васильев рассказали о причинах конфликта в Донбассе. Многое из сказанного вызвало интерес и удивление Сыма Наня.
По итогам встречи коллектив Сыма сделал ряд выпусков, которые доступны для просмотра широкой китайской общественности, лучше узнавшей и понявших причины начала конфликта на Украине.
 
ЭксклюзивКНР (Китай)Сыма НаньтелемостХарьковская областьРоссияУкраинаДонбасс
 
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