Россиян с шенгеном больше не впускают в Польшу - 26.09.2022 Украина.ру
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Россиян с шенгеном больше не впускают в Польшу
Россиян с шенгеном больше не впускают в Польшу - 26.09.2022 Украина.ру
Россиян с шенгеном больше не впускают в Польшу
Запрет въезда для россиян с шенгенскими визами через воздушные и морские пункты пропуска вступил в силу в Польше с понедельника
2022-09-26T10:01
2022-09-26T10:01
визы
россияне
польша
новости
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Запрет касается и обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами.На прошлой неделе министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение об ужесточении ограничений на въезд для граждан России.В обосновании к распоряжению, опубликованном на официальном ресурсе законодательных актов, говорится, что вместе с Литвой, Латвией и Эстонией Польша вводит "временные национальные меры для российских граждан, имеющих визы ЕС".Причина – "для противодействия прямым угрозам общественного порядка и безопасности".Также в обосновании говорится, что ограничивается "возможность въезда в шенгенскую зону российским гражданам, путешествующим в туристических, культурных, спортивных и деловых целях".В документе отмечается, что ограничения "не вводят полного запрета на въезд", так как будут делаться "разумные исключения для диссидентов, гуманитарных целей, членов семей, обладателей вида на жительство, для облегчения перевозки грузов и транспортных услуг, дипломатических миссий и транзитных перевозок".Через автодорожные пункты пропуска россиян с шенгенскими визами перестали пропускать в Польшу еще на прошлой неделе. В отношении воздушных и морских пограничных переходов правила вступают в силу 26 сентября.При этом авиаперевозчик, который примет на борт воздушного судна лицо, не имеющее права на въезд на территорию ЕС через пограничный переход, расположенный на территории Польши, будет обязан вернуть его за свой счет.Главы МИД стран Евросоюза 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура.
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визы, россияне, польша, новости
визы, россияне, Польша, Новости

Россиян с шенгеном больше не впускают в Польшу

10:01 26.09.2022
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Запрет въезда для россиян с шенгенскими визами через воздушные и морские пункты пропуска вступил в силу в Польше с понедельника
Запрет касается и обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами.
На прошлой неделе министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение об ужесточении ограничений на въезд для граждан России.
В обосновании к распоряжению, опубликованном на официальном ресурсе законодательных актов, говорится, что вместе с Литвой, Латвией и Эстонией Польша вводит "временные национальные меры для российских граждан, имеющих визы ЕС".
Причина – "для противодействия прямым угрозам общественного порядка и безопасности".
Также в обосновании говорится, что ограничивается "возможность въезда в шенгенскую зону российским гражданам, путешествующим в туристических, культурных, спортивных и деловых целях".
В документе отмечается, что ограничения "не вводят полного запрета на въезд", так как будут делаться "разумные исключения для диссидентов, гуманитарных целей, членов семей, обладателей вида на жительство, для облегчения перевозки грузов и транспортных услуг, дипломатических миссий и транзитных перевозок".
Через автодорожные пункты пропуска россиян с шенгенскими визами перестали пропускать в Польшу еще на прошлой неделе.
В отношении воздушных и морских пограничных переходов правила вступают в силу 26 сентября.
При этом авиаперевозчик, который примет на борт воздушного судна лицо, не имеющее права на въезд на территорию ЕС через пограничный переход, расположенный на территории Польши, будет обязан вернуть его за свой счет.
Главы МИД стран Евросоюза 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура.
 
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