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Санкционная стратегия ЕС полностью провалилась - Сийярто

Санкционная стратегия ЕС полностью провалилась - Сийярто - 26.09.2022 Украина.ру

Санкционная стратегия ЕС полностью провалилась - Сийярто

Санкционная политика Европы полностью провалилась, поскольку экономика континента в результате оказалась в рецессии. Об этом 25 сентября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth

2022-09-26T09:12

2022-09-26T09:12

2022-09-26T09:13

санкции

ес

петер сийярто

новости

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"Шаги, выбор, реакции Евросоюза на войну на Украине, которые были до сих пор, полностью провалились, поскольку санкции нанесли Европе гораздо больший ущерб, чем России, и наносят огромный вред европейской экономике, ведь до небес взлетели европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания, и все это из-за санкций, а экономика континента оказалась в рецессии", - сказал Сийярто.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что против России было введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта".Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, ес, петер сийярто, новости