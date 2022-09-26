https://ukraina.ru/20220926/1039072813.html

"Отступать некуда". С какими настроениями на референдуме голосует Донбасс

"Отступать некуда". С какими настроениями на референдуме голосует Донбасс - 26.09.2022 Украина.ру

"Отступать некуда". С какими настроениями на референдуме голосует Донбасс

Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T09:14

2022-09-26T09:14

2022-09-26T09:21

эксклюзив

референдум

донбасс

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Явка избирателей в Луганской народной республике к исходу третьего дня референдума о вхождении в состав России такова, что плебисцит уже признан состоявшимся. Для безопасности большую часть бюллетеней собирают мобильные группы. О том, как организован процесс голосования, и что ждут от будущего в ЛНР — в репортаже из Луганска и Счастья.— Мы ведь скоро в Россию переезжаем. Вы в курсе? — замдиректора юридического института Луганского университета имени Даля Сергей Кряковцев бросает коллегам на ходу с озабоченным видом. И через секунду довольный эффектом — не все еще привыкли, что Россия это "уже здесь и завтра", и что уже скоро Россия будет здесь, поэтому спрошенный сначала удивляется, а только потом понимает шутку — улыбается. А еще Сергей Кряковцев председатель участковой комиссии, ему как и десяткам людей на той же должности приходится следить за множеством процедур — от подсчета голосов до соблюдения тайны голосования: многие простодушно пытаются поставить галочку в бюллетене, едва его получив. "Мне нечего скрывать", — объясняют недоуменно избиратели, но их непреклонно гонят в кабинку или в дальний угол автобуса, если участок для голосования мобильный.Вся эта юридическая тщательность, все старания — это все для себя, для внутреннего употребления. У части "мировой общественности" мнение уже есть, и никакая скрупулезность в следовании самым демократическим процедурам, ничем не поколебимо. Они будут против при любых условиях."Прогрессивное сообщество" показательно игнорирует голосование на юго-востоке бывшей УССР. Президент США Джо Байден предсказуемо пообещал новые санкции в ответ на референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, назвав эти регионы территорией бывшей УССР. "Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН", — высказался глава американского государства.Точно так же отреагировали и все страны "Большой семерки", куда, помимо Соединенных Штатов входят, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Референдумы, как было отмечено в совместном заявлении, "не имеют юридической силы и не легитимны".Об отказе признать итоги плебисцита заявил и представитель президента Турции Ибрагим Калын, напомнив, что так же Анкара отнеслась и к голосованию в Крыму в 2014-м. Хотя, как и полагается представителю восточной дипломатии, сделал многозначительную оговорку — о том, что стоит взглянуть на все происходящее шире, и тогда оно будет видно "как новая фаза продолжающейся борьбы между Россией и Западом".Но в небольших республиках Донбасса, несмотря на то, что кто-то отказал референдумам в правильности, продолжают делать так, чтобы соблюсти дух и букву демократических процедур — как и в те годы, когда мнение западных "партнеров" ценилось и имело значение. В Луганске все равно по избирательным участкам упрямо возили делегацию зарубежных наблюдателей — тех отчаянных, кто согласился приехать в республику, не признанную в большинстве стран мира. На людном пятачке, окруженном какими-то лавочками для жителей соседних многоэтажек, писатель Патрик Вааб, блогер Сергей Филберт из Германии, политолог Любица Блашкова из Словакии, бывший кандидат в президенты страны, представитель МИД Камеруна Жан Франсуа Николя Бибум и декан факультета философии и социальных наук Белорусского госуниверситета Вадим Гигин по очереди цепочкой заходят в школьный "ПАЗик", который выполнял функции участка для голосования.Пока наблюдатели осматривают автобус — тщательно это делают, привыкшие к протокольным мероприятиям камерунский дипломат и белорусский профессор, проходящая мимо группа подростков начинает скандировать "Россия! Россия!", но сразу смешивается и стесняется, едва замечает журналистов с камерами.— Родители ваши ходили на референдум?— Да.— Вы бы хотели пойти?И тут среди нестройных "да" внезапно звучит "нет" от юноши под цветным зонтом. Впрочем, выясняется, что "нет" — это именно про текущий, сегодня день рождения у подруги, не хотелось бы пропускать праздник, чтобы ловить автобус с урной для бюллетеней, как это делают взрослые, а так, конечно, он за, почему бы и не проголосовать. А на вопрос, что же значит для них все это — референдум, Россия — девочка делает трогательный жест пальцами, показывая символическое сердечко: "Это любовь!"А в это время Гигин, завладев вниманием аудитории — членов избиркома, журналистов — фактически читает лекцию в автобусе. С характерными вальяжными уверенными интонациями университетского преподавателя он излагает, как происходящее видится с точки зрения теории — что выборы, дабы быть демократическими, должны соответствовать и местным нормам: "Когда мы проверяем выборы и говорим о демократических процедурах, то они должны соответствовать прежде всего закону вот этого государства, вот этой территории. Второй момент очень важный — это соблюдение мер безопасности, вот у нас здесь вооруженный человек, — наблюдатель указал на бойца, который, как полагается, сопровождал сотрудников участка. — Это правильно. Но с одной стороны должна быть обеспечена безопасность как избирательной комиссии, так и избирателей, и не нарушать саму процедуру выборов. Вот мы видим, что это не нарушается, с одной стороны, люди находятся в безопасности, насколько это возможно, а с другой стороны, соблюдена и тайна выборов".Затем профессор-наблюдатель переходит к самой необычной части референдума — кочующим избирательным участкам, признавшись, что и его заинтриговала такая технология: "Был вопрос — как люди узнает, где они могут проголосовать, особенно если участок мобильный? (…) Для меня это был один из принципиальных моментов. Потому что адреса заранее не извещались. Да, они (граждане — Прим.ред.) знают, где у них стационарный участок, к которому они привыкли".И тут же он делится выводами из увиденного. Во-первых, мобильный участок заметен, он стоит на проходном месте, во-вторых, работает сарафанное радио — люди собираются к автобусу, едва пройдет слух, что привезли урны.А на улице Дарья, мать двух детей, просто радуется, что референдум наконец-то состоялся. "Долго мы его ждали, с [20]14 года, мы всегда, и до [20]14-го считали себя русскими (…). Надеемся, что с Украиной нас ничего больше связывать не будет", — просто говорит она.Как в Луганске в городе Счастье, освобожденном в самом начале Специальной военной операции ("Счастье наше!"— взорвались тогда блоги восторгом) работают мобильные группы. Но Счастье, пока еще небольшое, и члены избиркома ходят пешком по квартирам, а за ними следом боец с автоматом несет прозрачную урну. Группа идет "в гости" к Юлии, сбежавшей с семьей, с маленькими детьми через линию из Краматорска, еще находящегося под Украиной, в Счастье. "Мы говорили, что едем на дачу", — вспоминает она это как забавное приключением. "Нам ближе Россия. Мне больше нравится ваш президент… А теперь и наш!", — объясняет она свои мотивы.Один из членов избиркома в Счастье не называет свое имя, потому что вся родня на Западной Украине: "Им тяжело придется". А на вопрос — как он не боится состоят в таком коллегиальном органе, за участие в котором ему, наверняка, угрожают расправой? — отвечает: "Своих не бросаем! — ведь есть такой лозунг. А если бросаем, то какой смысл в этом всём? Мне уже бежать некуда, да и не побегу я никуда отсюда… Некуда уже бежать. И отступать некуда, позади Москва".

https://ukraina.ru/20220906/1038497422.html

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https://ukraina.ru/20220925/1039066282.html

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Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Филипп Прокудин

эксклюзив, референдум, донбасс