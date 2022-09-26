Эрдоган обсудит с кабмином использование карт "Мир" в Турции - 26.09.2022 Украина.ру
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Эрдоган обсудит с кабмином использование карт "Мир" в Турции
Эрдоган обсудит с кабмином использование карт "Мир" в Турции - 26.09.2022 Украина.ру
Эрдоган обсудит с кабмином использование карт "Мир" в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, которые используют карту "Мир", передает 26 сентября газета Sabah
2022-09-26T08:58
2022-09-26T08:58
мир
система
россия
турция
туризм
эрдоган
новости
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"Международные отношения, последняя ситуация с проектом доступного социального жилья и шаги, предпринятые в экономике, будут включены в повестку дня кабинета министров", — говорится в материале.Отмечается, что одной из тем повестки станет положение российских туристов в Турции.В середине сентября Минфин США допустил введение блокирующих санкций за поддержку использования карт российской платежной системы "Мир" за пределами России. На фоне этого 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер, отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.
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мир, система, россия, турция, туризм, эрдоган, новости
мир, система, Россия, Турция, туризм, Эрдоган, Новости

Эрдоган обсудит с кабмином использование карт "Мир" в Турции

08:58 26.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, которые используют карту "Мир", передает 26 сентября газета Sabah
"Международные отношения, последняя ситуация с проектом доступного социального жилья и шаги, предпринятые в экономике, будут включены в повестку дня кабинета министров", — говорится в материале.
Отмечается, что одной из тем повестки станет положение российских туристов в Турции.

"После санкционных шагов и призывов Европейского союза в отношении карт, используемых российскими туристами в Турции, будет проведена оценка того, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации", — пишет газета.

В середине сентября Минфин США допустил введение блокирующих санкций за поддержку использования карт российской платежной системы "Мир" за пределами России. На фоне этого 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер, отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.
 
мирсистемаРоссияТурциятуризмЭрдоганНовости
 
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