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Эрдоган обсудит с кабмином использование карт "Мир" в Турции

Эрдоган обсудит с кабмином использование карт "Мир" в Турции - 26.09.2022 Украина.ру

Эрдоган обсудит с кабмином использование карт "Мир" в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, которые используют карту "Мир", передает 26 сентября газета Sabah

2022-09-26T08:58

2022-09-26T08:58

2022-09-26T08:58

мир

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"Международные отношения, последняя ситуация с проектом доступного социального жилья и шаги, предпринятые в экономике, будут включены в повестку дня кабинета министров", — говорится в материале.Отмечается, что одной из тем повестки станет положение российских туристов в Турции.В середине сентября Минфин США допустил введение блокирующих санкций за поддержку использования карт российской платежной системы "Мир" за пределами России. На фоне этого 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер, отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мир, система, россия, турция, туризм, эрдоган, новости