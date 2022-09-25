https://ukraina.ru/20220925/1039068652.html

Удары по Херсону. Итоги 25 сентября на Украине

Удары по Херсону. Итоги 25 сентября на Украине - 25.09.2022 Украина.ру

Удары по Херсону. Итоги 25 сентября на Украине

Украинская армия наносит удары по Херсону. В результате первого удара погиб бывший народный депутат Украины Алексей Журавко

2022-09-25T19:00

2022-09-25T19:00

2022-09-25T19:00

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/19/1039068526_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_9c88427a18ff259f6f324c51304fcd2f.jpg

Первый удар по Херсону 25 сентября ВСУ нанесли около 05:30."Это фактически центр Херсона", — сообщил журналистам представитель экстренных служб, отметив, что в гостинице жили гражданские, там не было ни оружия, ни военной техники.Удар был нанесён из РСЗО HIMARS."Приблизительно в 05:30 утра, украинскими вооружёнными формированиями был нанесен ракетный удар по зданию гостиницы Play Hotel by Ribas, в которой находились представители СМИ. Терроризм — это последнее прибежище негодяев и бандитов. Ракетный удар по гостинице — это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины. Подчеркиваем, что здание не использовалось в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал гостиницы — мирные и безоружные люди", - прокомментировала позже удар по Херсону военно-гражданская администрация Херсонской области.Как сообщил корреспондент RT Мурад Гадзиев, журналисты его канала, проживавшие в гостинице, не пострадали.После взрыва журналисты RT помогали доставать людей из-под завалов.Позже стало известно, что в результате удара погиб бывший народный депутат Украины Алексей Журавко."Мне сообщили с места происшествия, что Алексей точно погиб. Царствие ему небесное. Скорбим", - сообщил его коллега по Верховной Раде, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Он опубликовал одно из последних видео с Журавко."Референдум идёт полным ходом. Люди голосуют. Я нахожусь в Херсоне, хотя многие рассказывают, что я уже уехал и давно здесь не живу. Ребята, хочу вас обрадовать: буду я жить в Херсоне, восстанавливать его потихоньку. Всё, что от меня зависит, делать. Вот, что я вам хочу сказать. Следующее: референдум состоится на тысячу процентов. Херсон уйдёт, как бы вы там, злопыхатели, ни говорили, и в Херсон вернётся мир. Я вам это говорю", - говорил на нём тот.Журавко призвал всех прийти на избирательные участки и "проголосовать за будущее Херсона без войны".Телеграм-канал "Донбасс решает" опубликовал видео голосования Журавко."Это был человек, всей своей жизнью доказывавший, что нет непреодолимых препятствий. Главное - знать, что наше дело правое. Жил гордо и достойно, погиб героически", - подписал канал видео.Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил соболезнования в связи с гибелью Журавко."Он отдал до конца долг своей Родине, своей Херсонщине и человечеству потому, что он был за мир", - подчеркнул Стремоусов.Замглавы ВГА Херсонской области отметил, что Украине не удастся запугать тех, кто выступает за мир в регионе и за Россию.Первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич назвал удар по Херсону реакцией Украины на референдум."Это реакция на референдум, на высокую явку, на готовность людей выражать свою позицию. И просто им мстят, пытаются убить, уничтожают", - заявил Малькевич на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Он подчеркнул, что погибший Журавко был его хорошим другом. При этом Журавко был человеком неукротимой силы, патриотом и блестящим оратором.Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные понесут ответственность за свои действия."Сегодня утром неонацисты совершили очередной террористический акт в Херсоне - в результате ракетного удара по одной из гостиниц погибли два человека, есть раненые. Среди погибших - мой хороший друг, общественный деятель Алексей Журавко. Человек с ограниченными физическими возможностями, но с безграничной силой воли и огромным сердцем. Он больше восьми лет стойко сражался с неонацизмом и сложил голову в этой борьбе как настоящий воин. В подвергшейся удару гостинице жили только журналисты и другие гражданские лица. Это преступление - акт бессильной мести, проявление звериной злобы киевского режима, исходящего ненавистью из-за того, что Херсонщина уходит из-под его ярма. Все причастные к этому преступлению понесут суровую кару. Со временем не избегнут наказания также исполнители и заказчики преступления. Отношение к пособникам и сторонникам врага после такого злодеяния будет соответствующим - никакого самого малого снисхождения не будет", - отметил он.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно наградил Журавко."С глубокой скорбью узнали о гибели нашего единомышленника в Херсоне от украинского снаряда. Искренние соболезнования родным и близким! Наградил Алексей Журавко медалью "За отвагу". Посмертно", - заявил Пушилин.Одним ударом по Херсону ВСУ не ограничились. Около 16:00 корреспондент РИА "Новости" сообщил о новом ударе по городу. По его словам, раздалось около 20 взрывов.Позже стало известно, что украинская армия била по Антоновскому мосту."ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, пострадавших, предварительно, нет", - сообщил представитель экстренных служб Херсона.Несмотря на это голосование в Херсонской области продолжается.Так, замглавы ВГА Стремоусов опубликовал у себя в телеграм-канале видео с иностранными наблюдателями в Голой Пристани, что близ Херсона. Позже он выложил видео из Круглозёрки."Мы на референдуме. Находимся в селе Круглозёрка, основанном французами по велению русского царя. Русская земля возвращается. Будем возвращать и всё, что делали русские на этой земле!" - отметил Стремоусов.В то же время, можно с уверенностью сказать, что Украина и дальше будет продолжать террор в отношении населения Северной Таврии и Донбасса, пытаясь сорвать проведение референдума.

https://ukraina.ru/20220925/1039067973.html

https://ukraina.ru/20220925/1039064087.html

https://ukraina.ru/20220925/1039062943.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив