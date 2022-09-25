Удары по Херсону. Итоги 25 сентября на Украине - 25.09.2022 Украина.ру
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Удары по Херсону. Итоги 25 сентября на Украине
Удары по Херсону. Итоги 25 сентября на Украине - 25.09.2022 Украина.ру
Удары по Херсону. Итоги 25 сентября на Украине
Украинская армия наносит удары по Херсону. В результате первого удара погиб бывший народный депутат Украины Алексей Журавко
2022-09-25T19:00
2022-09-25T19:00
хроники
эксклюзив
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Первый удар по Херсону 25 сентября ВСУ нанесли около 05:30."Это фактически центр Херсона", — сообщил журналистам представитель экстренных служб, отметив, что в гостинице жили гражданские, там не было ни оружия, ни военной техники.Удар был нанесён из РСЗО HIMARS."Приблизительно в 05:30 утра, украинскими вооружёнными формированиями был нанесен ракетный удар по зданию гостиницы Play Hotel by Ribas, в которой находились представители СМИ. Терроризм — это последнее прибежище негодяев и бандитов. Ракетный удар по гостинице — это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины. Подчеркиваем, что здание не использовалось в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал гостиницы — мирные и безоружные люди", - прокомментировала позже удар по Херсону военно-гражданская администрация Херсонской области.Как сообщил корреспондент RT Мурад Гадзиев, журналисты его канала, проживавшие в гостинице, не пострадали.После взрыва журналисты RT помогали доставать людей из-под завалов.Позже стало известно, что в результате удара погиб бывший народный депутат Украины Алексей Журавко."Мне сообщили с места происшествия, что Алексей точно погиб. Царствие ему небесное. Скорбим", - сообщил его коллега по Верховной Раде, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Он опубликовал одно из последних видео с Журавко."Референдум идёт полным ходом. Люди голосуют. Я нахожусь в Херсоне, хотя многие рассказывают, что я уже уехал и давно здесь не живу. Ребята, хочу вас обрадовать: буду я жить в Херсоне, восстанавливать его потихоньку. Всё, что от меня зависит, делать. Вот, что я вам хочу сказать. Следующее: референдум состоится на тысячу процентов. Херсон уйдёт, как бы вы там, злопыхатели, ни говорили, и в Херсон вернётся мир. Я вам это говорю", - говорил на нём тот.Журавко призвал всех прийти на избирательные участки и "проголосовать за будущее Херсона без войны".Телеграм-канал "Донбасс решает" опубликовал видео голосования Журавко."Это был человек, всей своей жизнью доказывавший, что нет непреодолимых препятствий. Главное - знать, что наше дело правое. Жил гордо и достойно, погиб героически", - подписал канал видео.Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил соболезнования в связи с гибелью Журавко."Он отдал до конца долг своей Родине, своей Херсонщине и человечеству потому, что он был за мир", - подчеркнул Стремоусов.Замглавы ВГА Херсонской области отметил, что Украине не удастся запугать тех, кто выступает за мир в регионе и за Россию.Первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич назвал удар по Херсону реакцией Украины на референдум."Это реакция на референдум, на высокую явку, на готовность людей выражать свою позицию. И просто им мстят, пытаются убить, уничтожают", - заявил Малькевич на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Он подчеркнул, что погибший Журавко был его хорошим другом. При этом Журавко был человеком неукротимой силы, патриотом и блестящим оратором.Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные понесут ответственность за свои действия."Сегодня утром неонацисты совершили очередной террористический акт в Херсоне - в результате ракетного удара по одной из гостиниц погибли два человека, есть раненые. Среди погибших - мой хороший друг, общественный деятель Алексей Журавко. Человек с ограниченными физическими возможностями, но с безграничной силой воли и огромным сердцем. Он больше восьми лет стойко сражался с неонацизмом и сложил голову в этой борьбе как настоящий воин. В подвергшейся удару гостинице жили только журналисты и другие гражданские лица. Это преступление - акт бессильной мести, проявление звериной злобы киевского режима, исходящего ненавистью из-за того, что Херсонщина уходит из-под его ярма. Все причастные к этому преступлению понесут суровую кару. Со временем не избегнут наказания также исполнители и заказчики преступления. Отношение к пособникам и сторонникам врага после такого злодеяния будет соответствующим - никакого самого малого снисхождения не будет", - отметил он.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно наградил Журавко."С глубокой скорбью узнали о гибели нашего единомышленника в Херсоне от украинского снаряда. Искренние соболезнования родным и близким! Наградил Алексей Журавко медалью "За отвагу". Посмертно", - заявил Пушилин.Одним ударом по Херсону ВСУ не ограничились. Около 16:00 корреспондент РИА "Новости" сообщил о новом ударе по городу. По его словам, раздалось около 20 взрывов.Позже стало известно, что украинская армия била по Антоновскому мосту."ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, пострадавших, предварительно, нет", - сообщил представитель экстренных служб Херсона.Несмотря на это голосование в Херсонской области продолжается.Так, замглавы ВГА Стремоусов опубликовал у себя в телеграм-канале видео с иностранными наблюдателями в Голой Пристани, что близ Херсона. Позже он выложил видео из Круглозёрки."Мы на референдуме. Находимся в селе Круглозёрка, основанном французами по велению русского царя. Русская земля возвращается. Будем возвращать и всё, что делали русские на этой земле!" - отметил Стремоусов.В то же время, можно с уверенностью сказать, что Украина и дальше будет продолжать террор в отношении населения Северной Таврии и Донбасса, пытаясь сорвать проведение референдума.
https://ukraina.ru/20220925/1039067973.html
https://ukraina.ru/20220925/1039064087.html
https://ukraina.ru/20220925/1039062943.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Удары по Херсону. Итоги 25 сентября на Украине

19:00 25.09.2022
 
© РИА Новости . Риа Новости Крым / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела гостиницы Play в Херсоне
Последствия обстрела гостиницы Play в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Риа Новости Крым
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинская армия наносит удары по Херсону. В результате первого удара погиб бывший народный депутат Украины Алексей Журавко
Первый удар по Херсону 25 сентября ВСУ нанесли около 05:30.
"Это фактически центр Херсона", — сообщил журналистам представитель экстренных служб, отметив, что в гостинице жили гражданские, там не было ни оружия, ни военной техники.
Удар был нанесён из РСЗО HIMARS.
"Приблизительно в 05:30 утра, украинскими вооружёнными формированиями был нанесен ракетный удар по зданию гостиницы Play Hotel by Ribas, в которой находились представители СМИ. Терроризм — это последнее прибежище негодяев и бандитов. Ракетный удар по гостинице — это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины. Подчеркиваем, что здание не использовалось в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал гостиницы — мирные и безоружные люди", - прокомментировала позже удар по Херсону военно-гражданская администрация Херсонской области.
Как сообщил корреспондент RT Мурад Гадзиев, журналисты его канала, проживавшие в гостинице, не пострадали.
После взрыва журналисты RT помогали доставать людей из-под завалов.
Позже стало известно, что в результате удара погиб бывший народный депутат Украины Алексей Журавко.
"Мне сообщили с места происшествия, что Алексей точно погиб. Царствие ему небесное. Скорбим", - сообщил его коллега по Верховной Раде, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
Он опубликовал одно из последних видео с Журавко.
"Референдум идёт полным ходом. Люди голосуют. Я нахожусь в Херсоне, хотя многие рассказывают, что я уже уехал и давно здесь не живу. Ребята, хочу вас обрадовать: буду я жить в Херсоне, восстанавливать его потихоньку. Всё, что от меня зависит, делать. Вот, что я вам хочу сказать. Следующее: референдум состоится на тысячу процентов. Херсон уйдёт, как бы вы там, злопыхатели, ни говорили, и в Херсон вернётся мир. Я вам это говорю", - говорил на нём тот.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
16:32
Диверсионная сеть, ЗАЭС, новый удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 25 сентябряВ ДНР вскрыли украинскую диверсионную сеть. В Минобороны РФ рассказали о провокациях ВСУ на Запорожской АЭС. Украина нанесла новый удар по Херсону
Журавко призвал всех прийти на избирательные участки и "проголосовать за будущее Херсона без войны".
Телеграм-канал "Донбасс решает" опубликовал видео голосования Журавко.
"Это был человек, всей своей жизнью доказывавший, что нет непреодолимых препятствий. Главное - знать, что наше дело правое. Жил гордо и достойно, погиб героически", - подписал канал видео.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил соболезнования в связи с гибелью Журавко.
"Он отдал до конца долг своей Родине, своей Херсонщине и человечеству потому, что он был за мир", - подчеркнул Стремоусов.
Замглавы ВГА Херсонской области отметил, что Украине не удастся запугать тех, кто выступает за мир в регионе и за Россию.
Первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич назвал удар по Херсону реакцией Украины на референдум.
"Это реакция на референдум, на высокую явку, на готовность людей выражать свою позицию. И просто им мстят, пытаются убить, уничтожают", - заявил Малькевич на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Алексей Журавко
12:17
Обстрелы и терроризм, гибель Журавко. Главное на Украине на 12:00 25 сентябряУкраина продолжает артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. В результате удара ВСУ по Херсону погиб бывший народный депутат Украины Алексей Журавко
Он подчеркнул, что погибший Журавко был его хорошим другом. При этом Журавко был человеком неукротимой силы, патриотом и блестящим оратором.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные понесут ответственность за свои действия.
"Сегодня утром неонацисты совершили очередной террористический акт в Херсоне - в результате ракетного удара по одной из гостиниц погибли два человека, есть раненые. Среди погибших - мой хороший друг, общественный деятель Алексей Журавко. Человек с ограниченными физическими возможностями, но с безграничной силой воли и огромным сердцем. Он больше восьми лет стойко сражался с неонацизмом и сложил голову в этой борьбе как настоящий воин. В подвергшейся удару гостинице жили только журналисты и другие гражданские лица. Это преступление - акт бессильной мести, проявление звериной злобы киевского режима, исходящего ненавистью из-за того, что Херсонщина уходит из-под его ярма. Все причастные к этому преступлению понесут суровую кару. Со временем не избегнут наказания также исполнители и заказчики преступления. Отношение к пособникам и сторонникам врага после такого злодеяния будет соответствующим - никакого самого малого снисхождения не будет", - отметил он.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно наградил Журавко.
"С глубокой скорбью узнали о гибели нашего единомышленника в Херсоне от украинского снаряда. Искренние соболезнования родным и близким! Наградил Алексей Журавко медалью "За отвагу". Посмертно", - заявил Пушилин.
Голосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
09:54
Мобилизация студентов, рост явки, удар по Херсону. Главное на утро 25 сентябряВ Офисе президента Украины допустили мобилизацию студентов. По итогам второго дня голосования на референдуме явка в Северной Таврии и Донбассе выросла. Украина нанесла удар из РСЗО HIMARS по Херсону
Одним ударом по Херсону ВСУ не ограничились. Около 16:00 корреспондент РИА "Новости" сообщил о новом ударе по городу. По его словам, раздалось около 20 взрывов.
Позже стало известно, что украинская армия била по Антоновскому мосту.
"ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, пострадавших, предварительно, нет", - сообщил представитель экстренных служб Херсона.
Несмотря на это голосование в Херсонской области продолжается.
Так, замглавы ВГА Стремоусов опубликовал у себя в телеграм-канале видео с иностранными наблюдателями в Голой Пристани, что близ Херсона. Позже он выложил видео из Круглозёрки.
"Мы на референдуме. Находимся в селе Круглозёрка, основанном французами по велению русского царя. Русская земля возвращается. Будем возвращать и всё, что делали русские на этой земле!" - отметил Стремоусов.
В то же время, можно с уверенностью сказать, что Украина и дальше будет продолжать террор в отношении населения Северной Таврии и Донбасса, пытаясь сорвать проведение референдума.
 
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Заголовок открываемого материала
19:00Удары по Херсону. Итоги 25 сентября на Украине
17:17Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО
16:57Двадцать мощных взрывов прогремело в Херсоне
16:44Автор Daily Mail призвал Британию пересмотреть подход к Украине после слов Путина о ядерном оружии
16:32Диверсионная сеть, ЗАЭС, новый удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 25 сентября
15:50Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума
15:02Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне
14:30Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области
13:28Огнем и мечом. Как режим Зеленского пытается сорвать референдумы о присоединении к России
13:15Ставки повышаются: как США ответят на референдумы и частичную мобилизацию в России - Ордуханян
13:11Неотвратимо и до конца. Первые политические итоги референдума о присоединении к России
13:00Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов
12:57"Накануне грандиозного шухера". Как гражданскую войну на Украине превратить в кинокомедию
12:24Послушники мелитопольского монастыря приняли участие в референдуме
12:17Обстрелы и терроризм, гибель Журавко. Главное на Украине на 12:00 25 сентября
11:59Рогов заявил о планах Киева форсировать Днепр
11:27Беженцы из подконтрольных Киеву районов могут проголосовать на референдуме в ДНР — депутат
10:49Власти ЛНР предотвратили теракт накануне референдума
10:20В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов
10:03Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона
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