Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО - 25.09.2022 Украина.ру
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Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО
Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО - 25.09.2022 Украина.ру
Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО
Украинские власти совершили много ошибок в начале специальной военной операции России, и за них придется ответить после ее окончания. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете El Pais
2022-09-25T17:17
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кличко
новости
украина
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"Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления", — сказал он.По его словам, сейчас "не время говорить об ошибках", однако после окончания спецоперации настанет время "поговорить обо всех них".
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кличко, новости, украина
Кличко, Новости, Украина

Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО

17:17 25.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Читать в
Украинские власти совершили много ошибок в начале специальной военной операции России, и за них придется ответить после ее окончания. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете El Pais
"Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления", — сказал он.
По его словам, сейчас "не время говорить об ошибках", однако после окончания спецоперации настанет время "поговорить обо всех них".
 
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Заголовок открываемого материала
17:17Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО
16:57Двадцать мощных взрывов прогремело в Херсоне
16:44Автор Daily Mail призвал Британию пересмотреть подход к Украине после слов Путина о ядерном оружии
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15:02Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне
14:30Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области
13:28Огнем и мечом. Как режим Зеленского пытается сорвать референдумы о присоединении к России
13:15Ставки повышаются: как США ответят на референдумы и частичную мобилизацию в России - Ордуханян
13:11Неотвратимо и до конца. Первые политические итоги референдума о присоединении к России
13:00Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов
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