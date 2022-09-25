https://ukraina.ru/20220925/1039068407.html
Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО
Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО - 25.09.2022 Украина.ру
Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО
Украинские власти совершили много ошибок в начале специальной военной операции России, и за них придется ответить после ее окончания. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете El Pais
2022-09-25T17:17
2022-09-25T17:17
2022-09-25T17:17
кличко
новости
украина
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"Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления", — сказал он.По его словам, сейчас "не время говорить об ошибках", однако после окончания спецоперации настанет время "поговорить обо всех них".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кличко, новости, украина
Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО
Украинские власти совершили много ошибок в начале специальной военной операции России, и за них придется ответить после ее окончания. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете El Pais
"Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления", — сказал он.
По его словам, сейчас "не время говорить об ошибках", однако после окончания спецоперации настанет время "поговорить обо всех них".