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Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО

Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО - 25.09.2022 Украина.ру

Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО

Украинские власти совершили много ошибок в начале специальной военной операции России, и за них придется ответить после ее окончания. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете El Pais

2022-09-25T17:17

2022-09-25T17:17

2022-09-25T17:17

кличко

новости

украина

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"Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления", — сказал он.По его словам, сейчас "не время говорить об ошибках", однако после окончания спецоперации настанет время "поговорить обо всех них".

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кличко, новости, украина