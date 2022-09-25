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Двадцать мощных взрывов прогремело в Херсоне

Двадцать мощных взрывов прогремело в Херсоне - 25.09.2022 Украина.ру

Двадцать мощных взрывов прогремело в Херсоне

Около 20 мощных взрывов прогремело в Херсоне, передает 25 сентября РИА Новости

2022-09-25T16:57

2022-09-25T16:57

2022-09-25T16:58

херсон

взрывы

пво

новости

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В небе над городом видны следы работы системы противовоздушной обороны (ПВО).Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, предварительно, никто не пострадал, сообщил представитель экстренных служб региона.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсон, взрывы, пво, новости