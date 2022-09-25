https://ukraina.ru/20220925/1039068299.html
Двадцать мощных взрывов прогремело в Херсоне
Двадцать мощных взрывов прогремело в Херсоне - 25.09.2022 Украина.ру
Двадцать мощных взрывов прогремело в Херсоне
Около 20 мощных взрывов прогремело в Херсоне, передает 25 сентября РИА Новости
2022-09-25T16:57
2022-09-25T16:57
2022-09-25T16:58
херсон
взрывы
пво
новости
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В небе над городом видны следы работы системы противовоздушной обороны (ПВО).Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, предварительно, никто не пострадал, сообщил представитель экстренных служб региона.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, взрывы, пво, новости
Херсон, взрывы, ПВО, Новости
Двадцать мощных взрывов прогремело в Херсоне
16:57 25.09.2022 (обновлено: 16:58 25.09.2022)
Около 20 мощных взрывов прогремело в Херсоне, передает 25 сентября РИА Новости
В небе над городом видны следы работы системы противовоздушной обороны (ПВО).
Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, предварительно, никто не пострадал, сообщил представитель экстренных служб региона.