Диверсионная сеть, ЗАЭС, новый удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 25 сентября - 25.09.2022 Украина.ру
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Диверсионная сеть, ЗАЭС, новый удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 25 сентября
Диверсионная сеть, ЗАЭС, новый удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 25 сентября - 25.09.2022 Украина.ру
Диверсионная сеть, ЗАЭС, новый удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 25 сентября
В ДНР вскрыли украинскую диверсионную сеть. В Минобороны РФ рассказали о провокациях ВСУ на Запорожской АЭС. Украина нанесла новый удар по Херсону
2022-09-25T16:32
2022-09-25T16:32
эксклюзив
хроники
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О поимке диверсантов сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения Референдума о воссоединении с Российской Федерацией. В апреле 2022 года был задержан житель Володарского Овсянников Валерий Юрьевич 1955 года рождения, экс-сотрудник СБУ, который оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины. Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе", - отмечалось в сообщении.В ходе обыска используемой украинской спецслужбой организации для прикрытия "Диалог", а также жилья агента были обнаружены секретные документы."Анализ документов и показаний Овсянникова позволил вскрыть преступные планы террористов, а также выявить агентурную сеть СВР на территории Донецкой Народной Республики", - сообщил Штаб теробороны.Ранее МГБ соседней Луганской Народной Республики также сообщило о попытке отравления одного из руководителей ЛНР. Теракт предотвратили сотрудники МГБ республики. Имя высокопоставленного чиновника не назвали.В тот же день, 25 сентября, РИА "Новости" опубликовало разговор агента СБУ, который получал указания из Киева о деталях совершения теракта против высокопоставленного чиновника в Луганской Народной Республике."Ты должен максимум за два месяца подготовиться и в течение... За несколько дней получить, получить инструменты и сделать свою работу", - говорил сотрудник СБУ своему агенту в телефонном разговоре.В ходе телефонного разговора сотрудник СБУ объяснил детали операции и пообещал денежное вознаграждение."Мы можем тебе организовать выезд, если ты сделаешь какие-то серьезные дела. Надо отрабатывать, поверь, а особенно в этой конторе - это не друзья, не подруги, которые просто простят, забудут. Если ты устроишься официантом и у тебя будет доступ к тому, к чему ты понимаешь, а он у тебя может быть очень красивым. Ампулу, которая у тебя будет всегда при тебе, когда тебе нальют даже для этих… ты можешь её просто добавить. Так весь эффект только в том, что надо просто ампулу залить в стакан, когда тебе закажут и всё", - пояснял сотрудник СБУ.На реализацию операцию своему агенту он дал два месяца."Платим 100 тысяч рублей твоей семье за два месяца с сегодняшнего дня, а 100 тысяч рублей мы берём на движение, то бишь на бензин, на телефоны… У нас то подразделение, которое не берёт деньги, оно наоборот даёт, понял? Ну, наверное ж, государство даёт деньги", - отметил эсбэушник.Также сотрудник СБУ пообщел эвакуировать агента после проведения диверсии.Провокации на Запорожской АЭСНа брифинге в воскресенье 25 сентября Минобороны РФ сообщило о провокациях Украины на Запорожской АЭС. Так, украинская артиллерия за сутки выпустила 59 снарядов по жилым кварталам Энергодара и территориях, прилегающих к Запорожской атомной электростанции, российские военные подавили огневые средства противника, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов. Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодар, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией", - указано в сводке МО РФ.Обстрелы велись из районов населённых пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных украинским военным, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, указало оборонное ведомство.В Минобороны также сообщили, что предотвращены попытки киевского режима нанести удары по территории Запорожской АЭС восемью "дронами-камикадзе", все они сбиты за ее пределами."Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью "дронами-камикадзе". Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции", - говорится в сводке военного ведомства.При этом радиационная обстановка на станции в норме, подчеркнули в Минобороны РФ.Как ранее сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко, из-за ночных обстрелов Энергодара и его пригородов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение."Продолжается прямое давление и запугивание со стороны киевского режима на участников референдума и членов комиссий. Так, всю ночь продолжались обстрелы мирного Энергодара и его пригородов, в этой связи один из участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, и сегодня участковая комиссия продолжит там работу так же, как и другие участковые комиссии Энергодара", - рассказала Катющенко журналистам.Она выразила уверенность, что киевскому режиму не удастся помешать референдуму.Новый удар по ХерсонуВооружённые силы Украины нанесли массированный удар по Херсону, сообщил около 16:00 корреспондент РИА "Новости". По его словам, всего прогремело около 20 мощных взрывов.В небе над городом видны следы работы ПВО.Как сообщил позже представитель экстренных служб городу, украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Пострадавших от их удара, предварительно, не было.Ранее ВСУ нанесли из HIMARS удар по гостинице в центре Херсона. В результате погибли два человека, один из которых — бывший народный депутат Украины Алексей Журавко. Также в гостинице находилась съёмочная группа канала RT."В подвергшейся удару гостинице жили только журналисты и другие гражданские лица. Это преступление - акт бессильной мести, проявление звериной злобы киевского режима, исходящего ненавистью из-за того, что Херсонщина уходит из-под его ярма. Все причастные к этому преступлению понесут суровую кару. Со временем не избегнут наказания также исполнители и заказчики преступления. Отношение к пособникам и сторонникам врага после такого злодеяния будет соответствующим - никакого самого малого снисхождения не будет", - заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что Херсонская область будет свободной.
https://ukraina.ru/20220925/1039064087.html
https://ukraina.ru/20220925/1039062943.html
https://ukraina.ru/20220924/1039057743.html
https://ukraina.ru/20220924/1039055543.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Диверсионная сеть, ЗАЭС, новый удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 25 сентября

16:32 25.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
В ДНР вскрыли украинскую диверсионную сеть. В Минобороны РФ рассказали о провокациях ВСУ на Запорожской АЭС. Украина нанесла новый удар по Херсону
О поимке диверсантов сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения Референдума о воссоединении с Российской Федерацией. В апреле 2022 года был задержан житель Володарского Овсянников Валерий Юрьевич 1955 года рождения, экс-сотрудник СБУ, который оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины. Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе", - отмечалось в сообщении.
В ходе обыска используемой украинской спецслужбой организации для прикрытия "Диалог", а также жилья агента были обнаружены секретные документы.
"Анализ документов и показаний Овсянникова позволил вскрыть преступные планы террористов, а также выявить агентурную сеть СВР на территории Донецкой Народной Республики", - сообщил Штаб теробороны.
Алексей Журавко
12:17
Обстрелы и терроризм, гибель Журавко. Главное на Украине на 12:00 25 сентябряУкраина продолжает артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. В результате удара ВСУ по Херсону погиб бывший народный депутат Украины Алексей Журавко
Ранее МГБ соседней Луганской Народной Республики также сообщило о попытке отравления одного из руководителей ЛНР. Теракт предотвратили сотрудники МГБ республики. Имя высокопоставленного чиновника не назвали.
В тот же день, 25 сентября, РИА "Новости" опубликовало разговор агента СБУ, который получал указания из Киева о деталях совершения теракта против высокопоставленного чиновника в Луганской Народной Республике.
"Ты должен максимум за два месяца подготовиться и в течение... За несколько дней получить, получить инструменты и сделать свою работу", - говорил сотрудник СБУ своему агенту в телефонном разговоре.
В ходе телефонного разговора сотрудник СБУ объяснил детали операции и пообещал денежное вознаграждение.
"Мы можем тебе организовать выезд, если ты сделаешь какие-то серьезные дела. Надо отрабатывать, поверь, а особенно в этой конторе - это не друзья, не подруги, которые просто простят, забудут. Если ты устроишься официантом и у тебя будет доступ к тому, к чему ты понимаешь, а он у тебя может быть очень красивым. Ампулу, которая у тебя будет всегда при тебе, когда тебе нальют даже для этих… ты можешь её просто добавить. Так весь эффект только в том, что надо просто ампулу залить в стакан, когда тебе закажут и всё", - пояснял сотрудник СБУ.
На реализацию операцию своему агенту он дал два месяца.
"Платим 100 тысяч рублей твоей семье за два месяца с сегодняшнего дня, а 100 тысяч рублей мы берём на движение, то бишь на бензин, на телефоны… У нас то подразделение, которое не берёт деньги, оно наоборот даёт, понял? Ну, наверное ж, государство даёт деньги", - отметил эсбэушник.
Голосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
09:54
Мобилизация студентов, рост явки, удар по Херсону. Главное на утро 25 сентябряВ Офисе президента Украины допустили мобилизацию студентов. По итогам второго дня голосования на референдуме явка в Северной Таврии и Донбассе выросла. Украина нанесла удар из РСЗО HIMARS по Херсону
Также сотрудник СБУ пообщел эвакуировать агента после проведения диверсии.
Провокации на Запорожской АЭС
На брифинге в воскресенье 25 сентября Минобороны РФ сообщило о провокациях Украины на Запорожской АЭС. Так, украинская артиллерия за сутки выпустила 59 снарядов по жилым кварталам Энергодара и территориях, прилегающих к Запорожской атомной электростанции, российские военные подавили огневые средства противника, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов. Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодар, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией", - указано в сводке МО РФ.
Обстрелы велись из районов населённых пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных украинским военным, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, указало оборонное ведомство.
В Минобороны также сообщили, что предотвращены попытки киевского режима нанести удары по территории Запорожской АЭС восемью "дронами-камикадзе", все они сбиты за ее пределами.
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 19:00
Попытки сорвать референдум. Итоги 24 сентября на УкраинеУкраина всеми силами пытается сорвать референдум в Северной Таврии и Донбассе. Вооружённые силы Украины ведут обстрелы, в том числе и по избирательным участкам
"Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью "дронами-камикадзе". Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции", - говорится в сводке военного ведомства.
При этом радиационная обстановка на станции в норме, подчеркнули в Минобороны РФ.
Как ранее сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко, из-за ночных обстрелов Энергодара и его пригородов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение.
"Продолжается прямое давление и запугивание со стороны киевского режима на участников референдума и членов комиссий. Так, всю ночь продолжались обстрелы мирного Энергодара и его пригородов, в этой связи один из участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, и сегодня участковая комиссия продолжит там работу так же, как и другие участковые комиссии Энергодара", - рассказала Катющенко журналистам.
Она выразила уверенность, что киевскому режиму не удастся помешать референдуму.
Новый удар по Херсону
Вооружённые силы Украины нанесли массированный удар по Херсону, сообщил около 16:00 корреспондент РИА "Новости". По его словам, всего прогремело около 20 мощных взрывов.
В небе над городом видны следы работы ПВО.
Как сообщил позже представитель экстренных служб городу, украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Пострадавших от их удара, предварительно, не было.
Голосование в городах России на референдумах о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 16:00
Очереди на референдум, фейки и удары. Главное на Украине на 16:00 24 сентябряНа границе ДНР и РФ выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме. Украина ведёт информационную войну, распространяя фейки о голосовании. Одновременно ВСУ пытаются сорвать голосование обстрелами артиллерии
Ранее ВСУ нанесли из HIMARS удар по гостинице в центре Херсона. В результате погибли два человека, один из которых — бывший народный депутат Украины Алексей Журавко. Также в гостинице находилась съёмочная группа канала RT.
"В подвергшейся удару гостинице жили только журналисты и другие гражданские лица. Это преступление - акт бессильной мести, проявление звериной злобы киевского режима, исходящего ненавистью из-за того, что Херсонщина уходит из-под его ярма. Все причастные к этому преступлению понесут суровую кару. Со временем не избегнут наказания также исполнители и заказчики преступления. Отношение к пособникам и сторонникам врага после такого злодеяния будет соответствующим - никакого самого малого снисхождения не будет", - заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что Херсонская область будет свободной.
 
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17:17Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО
16:57Двадцать мощных взрывов прогремело в Херсоне
16:44Автор Daily Mail призвал Британию пересмотреть подход к Украине после слов Путина о ядерном оружии
16:32Диверсионная сеть, ЗАЭС, новый удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 25 сентября
15:50Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума
15:02Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне
14:30Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области
13:28Огнем и мечом. Как режим Зеленского пытается сорвать референдумы о присоединении к России
13:15Ставки повышаются: как США ответят на референдумы и частичную мобилизацию в России - Ордуханян
13:11Неотвратимо и до конца. Первые политические итоги референдума о присоединении к России
13:00Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов
12:57"Накануне грандиозного шухера". Как гражданскую войну на Украине превратить в кинокомедию
12:24Послушники мелитопольского монастыря приняли участие в референдуме
12:17Обстрелы и терроризм, гибель Журавко. Главное на Украине на 12:00 25 сентября
11:59Рогов заявил о планах Киева форсировать Днепр
11:27Беженцы из подконтрольных Киеву районов могут проголосовать на референдуме в ДНР — депутат
10:49Власти ЛНР предотвратили теракт накануне референдума
10:20В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов
10:03Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона
09:54Мобилизация студентов, рост явки, удар по Херсону. Главное на утро 25 сентября
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