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Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума

Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума - 25.09.2022 Украина.ру

Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума

В случае положительного решения по голосованию на референдуме о вступлении Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ предстоит большая работа по синхронизации законодательств Республики и России. Об этом заявил первый зампредседателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин, передает 25 сентября РИА Новости

2022-09-25T15:50

2022-09-25T15:50

2022-09-25T15:50

референдум

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Панин приехал в Донецк в качестве наблюдателя на референдуме.Он отметил, что на голосовании "явка достаточно высокая, практически каждый, кто находится дома, открывает дверь и высказывает, что они уже дождались"."Мы с нетерпением ждём уже результатов. Нет у меня лично, судя по настроению людей, по общению с людьми, никаких сомнений, что результат, возможно, даже превзойдёт наши самые оптимистичные ожидания и тогда мы с большим удовлетворением проголосуем в Госдуме за воссоединение", - добавил он.C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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референдум, новости, госдума