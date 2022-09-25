Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума - 25.09.2022 Украина.ру
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Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума
Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума - 25.09.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума
В случае положительного решения по голосованию на референдуме о вступлении Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ предстоит большая работа по синхронизации законодательств Республики и России. Об этом заявил первый зампредседателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин, передает 25 сентября РИА Новости
2022-09-25T15:50
2022-09-25T15:50
референдум
новости
госдума
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Панин приехал в Донецк в качестве наблюдателя на референдуме.Он отметил, что на голосовании "явка достаточно высокая, практически каждый, кто находится дома, открывает дверь и высказывает, что они уже дождались"."Мы с нетерпением ждём уже результатов. Нет у меня лично, судя по настроению людей, по общению с людьми, никаких сомнений, что результат, возможно, даже превзойдёт наши самые оптимистичные ожидания и тогда мы с большим удовлетворением проголосуем в Госдуме за воссоединение", - добавил он.C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.
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референдум, новости, госдума
референдум, Новости, Госдума

Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума

15:50 25.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В случае положительного решения по голосованию на референдуме о вступлении Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ предстоит большая работа по синхронизации законодательств Республики и России. Об этом заявил первый зампредседателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин, передает 25 сентября РИА Новости
Панин приехал в Донецк в качестве наблюдателя на референдуме.

"Нам предстоит после воссоединения достаточно серьёзный объём работы по организации работы местного самоуправления, региональных органов власти уже по законам РФ. Нам предстоит серьёзная работа по синхронизации нашего законодательства, в том числе по вопросам патриотического воспитания наших детей", - заявил Панин.

Он отметил, что на голосовании "явка достаточно высокая, практически каждый, кто находится дома, открывает дверь и высказывает, что они уже дождались".
"Мы с нетерпением ждём уже результатов. Нет у меня лично, судя по настроению людей, по общению с людьми, никаких сомнений, что результат, возможно, даже превзойдёт наши самые оптимистичные ожидания и тогда мы с большим удовлетворением проголосуем в Госдуме за воссоединение", - добавил он.
C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.
 
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