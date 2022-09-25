https://ukraina.ru/20220925/1039067087.html

Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне

Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне - 25.09.2022 Украина.ру

Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне

Два человека стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, один из них - бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, сообщил 25 сентября представитель экстренных служб

2022-09-25T15:02

2022-09-25T15:02

2022-09-25T15:02

алексей журавко

новости

погиб

удар

гостиницы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101939/89/1019398986_0:65:900:571_1920x0_80_0_0_da7d22a0f25fa67a6f806f694a214ff2.jpg.webp

"По предварительным данным, зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники. Двое погибших, в том числе Алексей Журавко", - сказал он.На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.Военно-гражданская администрация Херсонской области в своем телеграм-канале подтвердила ракетный удар по гостинице и гибель двух человек. По данным властей, в здании в том числе находились журналисты, освещающие ход референдума о вхождении региона в состав России. Спасательные работы еще не закончены, есть пострадавшие.Алексей Журавко - бывший депутат Верховной Рады Украины, член "Партии регионов". Согласно открытым данным, он инвалид от рождения - нет правой ноги и левой руки. В 2015 году уехал в Россию, спецслужбы Украины объявили ему заочное подозрение по нескольким уголовным статьям. Весной 2022 года он вернулся в Херсонскую область.

https://ukraina.ru/20220925/1039064087.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей журавко, новости, погиб, удар, гостиницы