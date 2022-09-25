https://ukraina.ru/20220925/1039067087.html
Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне
Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне - 25.09.2022 Украина.ру
Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне
Два человека стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, один из них - бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, сообщил 25 сентября представитель экстренных служб
2022-09-25T15:02
2022-09-25T15:02
2022-09-25T15:02
алексей журавко
новости
погиб
удар
гостиницы
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"По предварительным данным, зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники. Двое погибших, в том числе Алексей Журавко", - сказал он.На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.Военно-гражданская администрация Херсонской области в своем телеграм-канале подтвердила ракетный удар по гостинице и гибель двух человек. По данным властей, в здании в том числе находились журналисты, освещающие ход референдума о вхождении региона в состав России. Спасательные работы еще не закончены, есть пострадавшие.Алексей Журавко - бывший депутат Верховной Рады Украины, член "Партии регионов". Согласно открытым данным, он инвалид от рождения - нет правой ноги и левой руки. В 2015 году уехал в Россию, спецслужбы Украины объявили ему заочное подозрение по нескольким уголовным статьям. Весной 2022 года он вернулся в Херсонскую область.
https://ukraina.ru/20220925/1039064087.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей журавко, новости, погиб, удар, гостиницы
Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне
Два человека стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, один из них - бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, сообщил 25 сентября представитель экстренных служб
"По предварительным данным, зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники. Двое погибших, в том числе Алексей Журавко", - сказал он.
На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.
Военно-гражданская администрация Херсонской области в своем телеграм-канале подтвердила ракетный удар по гостинице и гибель двух человек.
По данным властей, в здании в том числе находились журналисты, освещающие ход референдума о вхождении региона в состав России.
Спасательные работы еще не закончены, есть пострадавшие.
"Ракетный удар по гостинице - это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины", - говорится в материале.
Алексей Журавко - бывший депутат Верховной Рады Украины, член "Партии регионов". Согласно открытым данным, он инвалид от рождения - нет правой ноги и левой руки. В 2015 году уехал в Россию, спецслужбы Украины объявили ему заочное подозрение по нескольким уголовным статьям. Весной 2022 года он вернулся в Херсонскую область.