Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне - 25.09.2022 Украина.ру
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Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне
Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне - 25.09.2022 Украина.ру
Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне
Два человека стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, один из них - бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, сообщил 25 сентября представитель экстренных служб
2022-09-25T15:02
2022-09-25T15:02
алексей журавко
новости
погиб
удар
гостиницы
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"По предварительным данным, зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники. Двое погибших, в том числе Алексей Журавко", - сказал он.На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.Военно-гражданская администрация Херсонской области в своем телеграм-канале подтвердила ракетный удар по гостинице и гибель двух человек. По данным властей, в здании в том числе находились журналисты, освещающие ход референдума о вхождении региона в состав России. Спасательные работы еще не закончены, есть пострадавшие.Алексей Журавко - бывший депутат Верховной Рады Украины, член "Партии регионов". Согласно открытым данным, он инвалид от рождения - нет правой ноги и левой руки. В 2015 году уехал в Россию, спецслужбы Украины объявили ему заочное подозрение по нескольким уголовным статьям. Весной 2022 года он вернулся в Херсонскую область.
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алексей журавко, новости, погиб, удар, гостиницы
Алексей Журавко, Новости, погиб, удар, гостиницы

Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне

15:02 25.09.2022
 
Алексей Журавко
Алексей Журавко
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Два человека стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, один из них - бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, сообщил 25 сентября представитель экстренных служб
"По предварительным данным, зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники. Двое погибших, в том числе Алексей Журавко", - сказал он.
На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.
Военно-гражданская администрация Херсонской области в своем телеграм-канале подтвердила ракетный удар по гостинице и гибель двух человек.
По данным властей, в здании в том числе находились журналисты, освещающие ход референдума о вхождении региона в состав России.
Спасательные работы еще не закончены, есть пострадавшие.

"Ракетный удар по гостинице - это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины", - говорится в материале.

Алексей Журавко - бывший депутат Верховной Рады Украины, член "Партии регионов". Согласно открытым данным, он инвалид от рождения - нет правой ноги и левой руки. В 2015 году уехал в Россию, спецслужбы Украины объявили ему заочное подозрение по нескольким уголовным статьям. Весной 2022 года он вернулся в Херсонскую область.
Алексей Журавко
12:17
Обстрелы и терроризм, гибель Журавко. Главное на Украине на 12:00 25 сентябряУкраина продолжает артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. В результате удара ВСУ по Херсону погиб бывший народный депутат Украины Алексей Журавко
 
Алексей ЖуравкоНовостипогибударгостиницы
 
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15:02Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне
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12:17Обстрелы и терроризм, гибель Журавко. Главное на Украине на 12:00 25 сентября
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