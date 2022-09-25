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Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области

Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области - 25.09.2022 Украина.ру

Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области

Минобороны РФ 25 сентября заявило об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Николаевской области

2022-09-25T14:30

2022-09-25T14:30

2022-09-25T14:30

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новости

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"В районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Он добавил, что, кроме того, была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области, а также два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска и потоплен бронированный катер типа "Гюрза" военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.По данным Конашенкова, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаев, пункты временной дислокации иностранных наёмников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки (ДНР), а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах.

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