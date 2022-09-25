Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области - 25.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220925/1039066982.html
Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области
Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области - 25.09.2022 Украина.ру
Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области
Минобороны РФ 25 сентября заявило об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Николаевской области
2022-09-25T14:30
2022-09-25T14:30
минобороны рф
новости
himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038691869_175:103:1057:599_1920x0_80_0_0_97ec51b6085b1e937fc99724dc968105.jpg
"В районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Он добавил, что, кроме того, была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области, а также два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска и потоплен бронированный катер типа "Гюрза" военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.По данным Конашенкова, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаев, пункты временной дислокации иностранных наёмников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки (ДНР), а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038691869_0:0:1196:896_1920x0_80_0_0_47a0fb8a7d62a319fe03cd49f1212751.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
минобороны рф, новости, himars
Минобороны РФ, Новости, HIMARS

Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области

14:30 25.09.2022
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Минобороны РФ 25 сентября заявило об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Николаевской области
"В районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он добавил, что, кроме того, была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области, а также два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска и потоплен бронированный катер типа "Гюрза" военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.

По данным Конашенкова, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаев, пункты временной дислокации иностранных наёмников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки (ДНР), а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах.

"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Любимовка Днепропетровской области, Марково, Майское Донецкой народной республики, Шевченково Николаевской области, Затишье и Ровнополье Запорожской области", - сообщил он.

 
Минобороны РФНовостиHIMARS
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума
15:02Экс-депутат Рады погиб из-за ракетного удара по гостинице в Херсоне
14:30Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области
13:28Огнем и мечом. Как режим Зеленского пытается сорвать референдумы о присоединении к России
13:15Ставки повышаются: как США ответят на референдумы и частичную мобилизацию в России - Ордуханян
13:11Неотвратимо и до конца. Первые политические итоги референдума о присоединении к России
13:00Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов
12:57"Накануне грандиозного шухера". Как гражданскую войну на Украине превратить в кинокомедию
12:24Послушники мелитопольского монастыря приняли участие в референдуме
12:17Обстрелы и терроризм, гибель Журавко. Главное на Украине на 12:00 25 сентября
11:59Рогов заявил о планах Киева форсировать Днепр
11:27Беженцы из подконтрольных Киеву районов могут проголосовать на референдуме в ДНР — депутат
10:49Власти ЛНР предотвратили теракт накануне референдума
10:20В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов
10:03Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона
09:54Мобилизация студентов, рост явки, удар по Херсону. Главное на утро 25 сентября
09:53В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ
09:39США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым — бывший помощник Рейгана
09:27Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизации
09:11Под Херсоном поймали группу наводчиков, передававших информацию СБУ — власти
Лента новостейМолния