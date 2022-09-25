https://ukraina.ru/20220925/1039066557.html

Ставки повышаются: как США ответят на референдумы и частичную мобилизацию в России - Ордуханян

Ставки повышаются: как США ответят на референдумы и частичную мобилизацию в России - Ордуханян - 25.09.2022 Украина.ру

Ставки повышаются: как США ответят на референдумы и частичную мобилизацию в России - Ордуханян

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в студии Украина.ру рассказал о реакции объединённого Запада на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, о расколе в США и о развитии многополярного мира:

2022-09-25T13:15

2022-09-25T13:15

2022-09-25T13:15

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00:40 - Старт референдумов: какой реакции ожидать от США? Какова вероятность прямого военного конфликта со странами НАТО?06:09 - Что будет с поддержкой Украины, если республиканцы будут контролировать Палату представителей или Сенат?08:41 - Изменилась ли риторика на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по отношению к России из-за проведения референдумов? 12:50 - Иран, Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил этой осенью: США сами порождают серьёзного врага.16:37 – Стоит ли недооценивать политическую фигуру Джо Байдена? 20:40 - Доведут ли США ситуацию вокруг тайваньского кризиса до вооруженного противостояния? Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий.

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