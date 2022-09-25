https://ukraina.ru/20220925/1039066282.html

Неотвратимо и до конца. Первые политические итоги референдума о присоединении к России

Неотвратимо и до конца. Первые политические итоги референдума о присоединении к России - 25.09.2022 Украина.ру

Неотвратимо и до конца. Первые политические итоги референдума о присоединении к России

Украина.ру, 25.09.2022

2022-09-25T13:11

2022-09-25T13:11

2022-09-25T13:11

лднр

референдум

владимир путин

украина

владимир зеленский

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На настоящий момент можно с определённой степенью уверенности сказать, что референдум состоялся. Явка не рекордная – по итогам двух дней голосования – от 55% в ДНР до 32% в Херсонской области, но впереди ещё три дня. Растянутые сроки голосования и отсутствие административного давления расслабляют. Результат голосования, по данным экзит-поллов, положительный – свыше 80% за присоединение к России даже в Херсонской области (самой проукраинской из четырёх).Начать следует с того, что в данном случае сам референдум – формальность как минимум по трём причинам.Во-первых, результаты голосования просчитывались заранее. ДНР и ЛНР боролись за право войти в состав России восемь лет, а у жителей Херсонской и Запорожской областей просто нет другого выхода – они понимают, что Украина им пребывание "в оккупации" не простит.Автор статьи общался со знакомым херсонским "патриотом", успевшем ещё в феврале выехать в Нидерланды. Он утверждает, что у проукраинского актива областного центра настроение подавленное, потому что не дай Бог ВСУ придут – с них же спросят, почему поезда под откос не пускали…Во-вторых, принципиальное решение о приёме в состав России ДНР, ЛНР, а также, вероятно, и других регионов, занятых российскими войсками, было принято ещё в феврале – слова Сергея Нарышкина на совещании у президента не случайная оговорка (ну какая оговорка, если это был не прямой эфир, а отредактированная запись?).Вопрос только стоял в сроках и количестве регионов. Первоначально-то речь шла о десяти областях…В-третьих, результаты референдума с высокой степенью вероятности признает не больше государств, чем признали нынешний статус Крыма (пять – юридически, примерно два десятка – фактически).Собственно, жёсткие заявления руководства России о готовности защищать свою территорию в том числе посредством применения ядерного оружия наглядно показывают, что на уважение т.н. "международного сообщества" к выбору населения этих регионов никто не рассчитывает.Напомним, что ещё недавно некоторые российские политики заявляли, что проведение референдума не обязательно, исходя именно из того, что смена юрисдикции освобождённых территорий всё равно не будет признана. Хотя, конечно, с точки зрения формальной демократии, и с точки зрения работы с новыми гражданами России это было бы и неправильно.Тем временем The Guardian цитирует советника главы ОП Михаила Подоляка (в Киеве хватило ума вложить слова в уста лица неофициального), который требует от США нанести превентивный ядерный удар по России: "другие ядерные государства должны очень твёрдо заявить, что, как только Россия хотя бы подумает о нанесении ядерных ударов по чужой территории – в данном случае по территории Украины – последуют быстрые ответные ядерные удары, чтобы уничтожить ядерные пусковые установки в России".Россия, в общем-то, уже "подумала".В США к угрозам со стороны России относятся совершенно серьёзно – 24 сентября в воздух были подняты все три разведывательных самолёта RC-135S "Cobra Ball", предназначенных для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет. Вообще они предназначены для шпионажа за испытаниями, но сейчас, похоже, это не учебная тревога… Причём в самих США отношение к этой ситуации неоднозначное. Например, популярный консервативный телеведущий Такер Карлсон уже высказался в том смысле, что "коррумпированный восточноевропейский авторитарный лидер в майке учит нас и что-то требует".Каковы же будут итоги референдума?Во-первых, с практически 100% вероятностью результаты референдума будут признаны Россией, и Госдума примет решение о включении четырёх новых территорий в состав России в их нынешней конфигурации. Как можно понять, ДНР и ЛНР останутся в статусе республик, а Херсонская и Запорожская области – областей (по логике должно быть наоборот, но тут большую роль играет политический, а не юридический фактор).Вероятность того, что Россия потребует восстановления границ регионов по состоянию на 2014 год не очень высока – возможностей для проведения наступления на Запорожье, например, сейчас нет. Мобилизация только началась, говорить о готовности резервов к хоть каким-то действиям можно будет только через несколько недель.Во-вторых, поскольку Украина итогов референдума не признает, она постарается отбить как можно большую территорию новых регионов. Возможно даже вторжение на территорию исторических регионов России, хотя это пока маловероятно.Многое тут будет определять позиция Запада.С одной стороны, как представляется, сложился международный консенсус относительно необходимости замораживания российско-украинского конфликта (по косвенным данным к этому консенсусу присоединяется и Китай). В российском руководстве растёт влиятельная группа, требующая перемирия. Сергей Лавров в очередной раз заявил, что "Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем дольше отказывается Киев, тем труднее будет договариваться".Проблема, впрочем, не в российской, а в украинской стороне – дело даже не в готовности Зеленского воевать до последнего украинца, а в его восприятии себя как "лидера цивилизованного мира". Вопрос о его адекватности в данном случае очень важен и решение о "лечении" должно приниматься в Вашингтоне. И не факт, что оно окажется результативным – вполне вероятно, что президента Украины проще сменить, чем вылечить.С другой стороны, неясно, насколько далеко готов пойти Запад. Ведь российские "последние предупреждения" серьёзно дискредитированы – ни одно из обещаний ответить на те или иные действия украинской стороны не были реализованы. А применение ядерного оружия в любом масштабе имеет слишком высокую политическую цену.В общем, у Запада есть серьёзный соблазн подвести Россию к необходимости использовать ядерное оружие и отказаться от его использования, чтобы нанести ещё больший ущерб репутации страны и её руководства.Другое дело, что у России есть возможности для того, чтобы нанести Украине неприемлемый ущерб и без использования ядерного оружия – вопрос только в наличии политической воли.Ну, и главное – вопрос о присоединении территорий – имеет внутриполитическое значение – президент страны выполнил то, что обещал, а обещал он защитить освобожденные территории и провести там плебисцит. И внешнеполитическое – теперь уже никто на Западе не может сомневаться в том, что российское руководство неотвратимо пойдет до конца в реализации заявленных планов. Чего бы это ни стоило.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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лднр, референдум, владимир путин, украина, владимир зеленский