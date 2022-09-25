Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов - 25.09.2022 Украина.ру
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Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов
Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов - 25.09.2022 Украина.ру
Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов
Представитель министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко заявил в Twitter, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины
2022-09-25T13:00
2022-09-25T13:00
референдум
совет безопасности оон
новости
украина
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"Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - написал Николенко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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Новости
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референдум, совет безопасности оон, новости, украина
референдум, Совет Безопасности ООН, Новости, Украина

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов

13:00 25.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Представитель министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко заявил в Twitter, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины
"Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - написал Николенко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
 
референдумСовет Безопасности ООННовостиУкраина
 
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