https://ukraina.ru/20220925/1039064632.html

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов - 25.09.2022 Украина.ру

Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов

Представитель министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко заявил в Twitter, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины

2022-09-25T13:00

2022-09-25T13:00

2022-09-25T13:00

референдум

совет безопасности оон

новости

украина

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"Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - написал Николенко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

референдум, совет безопасности оон, новости, украина