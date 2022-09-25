https://ukraina.ru/20220925/1039064632.html
Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов
Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов - 25.09.2022 Украина.ру
Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов
Представитель министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко заявил в Twitter, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины
2022-09-25T13:00
2022-09-25T13:00
2022-09-25T13:00
референдум
совет безопасности оон
новости
украина
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"Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - написал Николенко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
референдум, совет безопасности оон, новости, украина
референдум, Совет Безопасности ООН, Новости, Украина
Киев потребовал провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов
Представитель министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко заявил в Twitter, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины
"Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - написал Николенко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.