Послушники мелитопольского монастыря приняли участие в референдуме - 25.09.2022 Украина.ру
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Послушники мелитопольского монастыря приняли участие в референдуме
Послушники мелитопольского монастыря приняли участие в референдуме - 25.09.2022 Украина.ру
Послушники мелитопольского монастыря приняли участие в референдуме
Выездная избирательная комиссия в Мелитополе приехала в местный монастырь и предоставила возможность служителям и прихожанам проголосовать на референдуме, передает 25 сентября РИА Новости
2022-09-25T12:24
2022-09-25T12:24
референдум
монастырь
мелитополь
новости
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"Поначалу даже не верилось. Мы верили, что Россия нас не оставит, и когда эти надежды сбываются, аж боязно. Стоишь и думаешь: "Неужели что так, Господи? Направляй!". Спрашивали батюшку, как молиться. А чтобы восторжествовала правда божья, и многие так и молились", - рассказала одна из послушниц монастыря.Другая монахиня рассказала, что послушники и прихожане молятся за здоровье и мужество тех ребят, "которые не жалеют своих жизней, оставив свои семьи, защищают нас. Чтобы православная Русь всегда торжествовала".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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референдум, монастырь, мелитополь, новости
референдум, монастырь, Мелитополь, Новости

Послушники мелитопольского монастыря приняли участие в референдуме

12:24 25.09.2022
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Выездная избирательная комиссия в Мелитополе приехала в местный монастырь и предоставила возможность служителям и прихожанам проголосовать на референдуме, передает 25 сентября РИА Новости
"Поначалу даже не верилось. Мы верили, что Россия нас не оставит, и когда эти надежды сбываются, аж боязно. Стоишь и думаешь: "Неужели что так, Господи? Направляй!". Спрашивали батюшку, как молиться. А чтобы восторжествовала правда божья, и многие так и молились", - рассказала одна из послушниц монастыря.
Другая монахиня рассказала, что послушники и прихожане молятся за здоровье и мужество тех ребят, "которые не жалеют своих жизней, оставив свои семьи, защищают нас. Чтобы православная Русь всегда торжествовала".

"Еще бы немножко, и она бы сдохла, эта Украина, мы одна купель - славяне, нам нельзя рассоединяться",- поделился мнением один из избирателей преклонного возраста.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
 
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