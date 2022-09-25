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Послушники мелитопольского монастыря приняли участие в референдуме

Послушники мелитопольского монастыря приняли участие в референдуме - 25.09.2022 Украина.ру

Послушники мелитопольского монастыря приняли участие в референдуме

Выездная избирательная комиссия в Мелитополе приехала в местный монастырь и предоставила возможность служителям и прихожанам проголосовать на референдуме, передает 25 сентября РИА Новости

2022-09-25T12:24

2022-09-25T12:24

2022-09-25T12:24

референдум

монастырь

мелитополь

новости

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"Поначалу даже не верилось. Мы верили, что Россия нас не оставит, и когда эти надежды сбываются, аж боязно. Стоишь и думаешь: "Неужели что так, Господи? Направляй!". Спрашивали батюшку, как молиться. А чтобы восторжествовала правда божья, и многие так и молились", - рассказала одна из послушниц монастыря.Другая монахиня рассказала, что послушники и прихожане молятся за здоровье и мужество тех ребят, "которые не жалеют своих жизней, оставив свои семьи, защищают нас. Чтобы православная Русь всегда торжествовала".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

референдум, монастырь, мелитополь, новости