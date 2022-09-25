https://ukraina.ru/20220925/1039064087.html

Обстрелы и терроризм, гибель Журавко. Главное на Украине на 12:00 25 сентября

Обстрелы и терроризм, гибель Журавко. Главное на Украине на 12:00 25 сентября - 25.09.2022 Украина.ру

Обстрелы и терроризм, гибель Журавко. Главное на Украине на 12:00 25 сентября

Украина продолжает артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. В результате удара ВСУ по Херсону погиб бывший народный депутат Украины Алексей Журавко

2022-09-25T12:17

2022-09-25T12:17

2022-09-25T12:16

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 60 ударов по территории республики."На донецком направлении противник применял - артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 мм, на горловском - ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм, танки, миномёты 120 мм, выпустив 258 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Железная Балка, Новоселовка, Новобахмутовка, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц в Ворошиловском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Енакиево", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии повреждены 42 домостроения в Ворошиловском, Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка, Горловке, Макеевке и Енакиево, а также 11 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сути ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку, Новую Астрахань, Севердонецк и Стаханов с применением РСЗО M142 HIMARS, выпустив 16 ракет."В результате обстрелов в населённом пункте Нижняя Дуванка один жилой дом разрушен и еще один получил повреждения", - рассказал Филипоненко.Он также сообщил, что с начала текущих суток украинские войска подвергли обстрелу Алчевск с применением HIMARS, выпустив 6 ракет.Также МГБ ЛНР сообщило, что спецслужбы Украины попытались отравить одного из руководителей ЛНР накануне референдума. Теракт был предотвращен Мингосбезопасности ЛНР.Также Украина продолжила обстреливать Северную Таврию. Из-за ночных обстрелов Энергодара и его пригородов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко."Продолжается прямое давление и запугивание со стороны киевского режима на участников референдума и членов комиссий. Так, всю ночь продолжались обстрелы мирного Энергодара и его пригородов, в этой связи один из участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, и сегодня участковая комиссия продолжит там работу так же, как и другие участковые комиссии Энергодара", - рассказала Катющенко журналистам.Она выразила уверенность, что киевскому режиму не удастся помешать референдуму.Также прогремел взрыв в Мелитополе, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Подробности произошедшего выясняются.Кроме того, стали известны подробности утреннего удара ВСУ из HIMARS по Херсону."Приблизительно в 05:30 утра, украинскими вооружёнными формированиями был нанесен ракетный удар по зданию гостиницы Play Hotel by Ribas, в которой находились представители СМИ. Терроризм — это последнее прибежище негодяев и бандитов. Ракетный удар по гостинице — это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины. Подчеркиваем, что здание не использовалось в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал гостиницы — мирные и безоружные люди", - прокомментировала удар по Херсону военно-гражданская администрация Херсонской области.Как отмечалось в сообщении, погибло два человека. Пострадавших в результате удара оперативно доставили в медицинские учреждения Херсона, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Как сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных службах региона, удар по гостинице был нанесён по наводке и разведданным НАТО.Гибель ЖуравкоПодтвердилась гибель в результате удара по Херсону бывшего народного депутата Украины Алексея Журавко."Мне сообщили с места происшествия, что Алексей точно погиб. Царствие ему небесное. Скорбим", - сообщил его коллега по Верховной Раде, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Он опубликовал одно из последних видео Журавко."Референдум идёт полным ходом. Люди голосуют. Я нахожусь в Херсоне, хотя многие рассказывают, что я уже уехал и давно здесь не живу. Ребята, хочу вас обрадовать: буду я жить в Херсоне, восстанавливать его потихоньку. Всё, что от меня зависит, делать. Вот, что я вам хочу сказать. Следующее: референдум состоится на тысячу процентов. Херсон уйдёт, как бы вы там, злопыхатели, ни говорили, и в Херсон вернётся мир. Я вам это говорю", - говорил на нём тот.Журавко призвал всех прийти на избирательные участки и "проголосовать за будущее Херсона без войны".Телеграм-канал "Донбасс решает" опубликовал видео голосования Журавко."Это был человек, всей своей жизнью доказывавший, что нет непреодолимых препятствий. Главное - знать, что наше дело правое. Жил гордо и достойно, погиб героически", - подписал канал видео.Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил соболезнования в связи с гибелью Журавко."Он отдал до конца долг своей Родине, своей Херсонщине и человечеству потому, что он был за мир", - подчеркнул Стремоусов.Замглавы ВГА Херсонской области отметил, что Украине не удастся запугать тех, кто выступает за мир в регионе и за Россию.Первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич назвал удар по Херсону реакцией Украины на референдум."Это реакция на референдум, на высокую явку, на готовность людей выражать свою позицию. И просто им мстят, пытаются убить, уничтожают", - заявил Малькевич на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Он подчеркнул, что погибший Журавко был его хорошим другом. При этом Журавко был человеком неукротимой силы, патриотом и блестящим оратором.

https://ukraina.ru/20220925/1039062943.html

https://ukraina.ru/20220924/1039057743.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив