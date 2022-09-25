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Рогов заявил о планах Киева форсировать Днепр

Рогов заявил о планах Киева форсировать Днепр - 25.09.2022 Украина.ру

Рогов заявил о планах Киева форсировать Днепр

Киевские власти разрабатывают несколько сценариев наступления на Запорожскую область. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, передает 25 сентября РИА Новости

2022-09-25T11:59

2022-09-25T11:59

2022-09-25T11:59

рогов

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"Один из них предусматривает форсирование Днепра. Планы разрабатываются при кураторстве Пентагона", — сказал он.По его словам, обо всех этих планах известно, и, если украинские войска попытаются предпринять наступление, его подавят.При этом, Рогов отметил, что сейчас ВСУ интенсивно обстреливают левый берег Днепра. Последний раз они открывали огонь по береговой линии села Ивановка.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рогов, днепр, киев, новости, запорожская область