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Беженцы из подконтрольных Киеву районов могут проголосовать на референдуме в ДНР — депутат

Беженцы из подконтрольных Киеву районов могут проголосовать на референдуме в ДНР — депутат - 25.09.2022 Украина.ру

Беженцы из подконтрольных Киеву районов могут проголосовать на референдуме в ДНР — депутат

Жители Донецкой Народной Республики (ДНР), бежавшие с подконтрольных Киеву районов Республики, могут принять участие в референдуме по дополнительным спискам избирателей. Об этом 25 сентября сообщил первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин, работающий наблюдателем на референдуме

2022-09-25T11:27

2022-09-25T11:27

2022-09-25T11:27

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"Люди, которые покинули свои дома, имеют возможность проголосовать по дополнительным спискам, подав дополнительное заявление. Такая возможность есть абсолютно у каждого жителя ДНР, тех, кто сюда приехал из других регионов, других территорий, бежал от нацистов через линию фронта, в том числе спасаясь. Если есть отметка о проживании, есть соответствующая справка, возможность проголосовать предоставляется безусловно", - заверил Вяткин.По его наблюдениям, избиратели охотно пользуются своим правом.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

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референдум, новости, днр, голосование