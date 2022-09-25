https://ukraina.ru/20220925/1039063643.html
Беженцы из подконтрольных Киеву районов могут проголосовать на референдуме в ДНР — депутат
Беженцы из подконтрольных Киеву районов могут проголосовать на референдуме в ДНР — депутат - 25.09.2022 Украина.ру
Беженцы из подконтрольных Киеву районов могут проголосовать на референдуме в ДНР — депутат
Жители Донецкой Народной Республики (ДНР), бежавшие с подконтрольных Киеву районов Республики, могут принять участие в референдуме по дополнительным спискам избирателей. Об этом 25 сентября сообщил первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин, работающий наблюдателем на референдуме
2022-09-25T11:27
2022-09-25T11:27
2022-09-25T11:27
референдум
новости
днр
голосование
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"Люди, которые покинули свои дома, имеют возможность проголосовать по дополнительным спискам, подав дополнительное заявление. Такая возможность есть абсолютно у каждого жителя ДНР, тех, кто сюда приехал из других регионов, других территорий, бежал от нацистов через линию фронта, в том числе спасаясь. Если есть отметка о проживании, есть соответствующая справка, возможность проголосовать предоставляется безусловно", - заверил Вяткин.По его наблюдениям, избиратели охотно пользуются своим правом.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
референдум, новости, днр, голосование
Беженцы из подконтрольных Киеву районов могут проголосовать на референдуме в ДНР — депутат
Жители Донецкой Народной Республики (ДНР), бежавшие с подконтрольных Киеву районов Республики, могут принять участие в референдуме по дополнительным спискам избирателей. Об этом 25 сентября сообщил первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин, работающий наблюдателем на референдуме
"Люди, которые покинули свои дома, имеют возможность проголосовать по дополнительным спискам, подав дополнительное заявление. Такая возможность есть абсолютно у каждого жителя ДНР, тех, кто сюда приехал из других регионов, других территорий, бежал от нацистов через линию фронта, в том числе спасаясь. Если есть отметка о проживании, есть соответствующая справка, возможность проголосовать предоставляется безусловно", - заверил Вяткин.
По его наблюдениям, избиратели охотно пользуются своим правом.
"И люди идут, идут, идут (голосовать). Увидят группу (избиркома), подходят, открывают квартиры, дома, из домов выходят", - поделился он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.