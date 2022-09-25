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Власти ЛНР предотвратили теракт накануне референдума

Власти ЛНР предотвратили теракт накануне референдума - 25.09.2022 Украина.ру

Власти ЛНР предотвратили теракт накануне референдума

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Об этом 25 сентября сообщило Министерство государственной безопасности ЛНР

2022-09-25T10:49

2022-09-25T10:49

2022-09-25T10:49

референдум

лнр

новости

теракт

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"Министерством государственной безопасности предотвращен теракт, планировавшийся к осуществлению спецслужбами Украины накануне проведения референдума по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ на правах субъекта", - сказано на сайте ведомства.Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

референдум, лнр, новости, теракт