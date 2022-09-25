https://ukraina.ru/20220925/1039063516.html
Власти ЛНР предотвратили теракт накануне референдума
Власти ЛНР предотвратили теракт накануне референдума - 25.09.2022 Украина.ру
Власти ЛНР предотвратили теракт накануне референдума
Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Об этом 25 сентября сообщило Министерство государственной безопасности ЛНР
2022-09-25T10:49
2022-09-25T10:49
2022-09-25T10:49
референдум
лнр
новости
теракт
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"Министерством государственной безопасности предотвращен теракт, планировавшийся к осуществлению спецслужбами Украины накануне проведения референдума по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ на правах субъекта", - сказано на сайте ведомства.Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
референдум, лнр, новости, теракт
референдум, ЛНР, Новости, теракт
Власти ЛНР предотвратили теракт накануне референдума
Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Об этом 25 сентября сообщило Министерство государственной безопасности ЛНР
"Министерством государственной безопасности предотвращен теракт, планировавшийся к осуществлению спецслужбами Украины накануне проведения референдума по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ на правах субъекта", - сказано
на сайте ведомства.
Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.