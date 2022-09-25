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В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов
В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов - 25.09.2022 Украина.ру
В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов
В Мелитополе прозвучал взрыв, подробности выясняются. Об этом 25 сентября сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
2022-09-25T10:20
2022-09-25T10:20
2022-09-25T10:20
мелитополь
новости
взрыв
рогов
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"В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", - написал Рогов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мелитополь, новости, взрыв, рогов
Мелитополь, Новости, взрыв, Рогов
В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов
В Мелитополе прозвучал взрыв, подробности выясняются. Об этом 25 сентября сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
"В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", - написал Рогов.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.