В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов - 25.09.2022 Украина.ру
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В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов
В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов - 25.09.2022 Украина.ру
В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов
В Мелитополе прозвучал взрыв, подробности выясняются. Об этом 25 сентября сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
2022-09-25T10:20
2022-09-25T10:20
мелитополь
новости
взрыв
рогов
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"В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", - написал Рогов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
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мелитополь, новости, взрыв, рогов
Мелитополь, Новости, взрыв, Рогов

В Мелитополе прогремел взрыв - Рогов

10:20 25.09.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.рустела надпись Мелитополь
стела надпись Мелитополь
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
В Мелитополе прозвучал взрыв, подробности выясняются. Об этом 25 сентября сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
"В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", - написал Рогов.

Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
 
МелитопольНовостивзрывРогов
 
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