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Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона
Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона - 25.09.2022 Украина.ру
Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона
Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба администрации Херсонской области
2022-09-25T10:03
2022-09-25T10:03
2022-09-25T10:03
херсон
новости
теракт
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"Ракетный удар по гостинице - это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины", - говорится в материале.В администрации подчеркнули, что несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны украинских радикалов, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.Утром сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, новости, теракт
Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона
Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба администрации Херсонской области
"Ракетный удар по гостинице - это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины", - говорится в материале.
В администрации подчеркнули, что несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны украинских радикалов, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.
Утром сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.