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Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона

Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона - 25.09.2022 Украина.ру

Власти назвали терактом ракетный удар по гостинице в центре Херсона

Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба администрации Херсонской области

2022-09-25T10:03

2022-09-25T10:03

2022-09-25T10:03

херсон

новости

теракт

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"Ракетный удар по гостинице - это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины", - говорится в материале.В администрации подчеркнули, что несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны украинских радикалов, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.Утром сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсон, новости, теракт