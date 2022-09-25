"Раз в трое суток": журналист рассказал, как осуществляется водоснабжение в Донецке - 25.09.2022 Украина.ру
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"Раз в трое суток": журналист рассказал, как осуществляется водоснабжение в Донецке
"Раз в трое суток": журналист рассказал, как осуществляется водоснабжение в Донецке - 25.09.2022 Украина.ру
"Раз в трое суток": журналист рассказал, как осуществляется водоснабжение в Донецке
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как соседи помогают друг другу добывать воду - носят из подвалов, потому что напор очень слабый
2022-09-25T05:15
2022-09-25T05:15
новости
украина
журналист
вода
донецк
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Ситуация с водой в Донбассе очень неравномерная, отмечает он. Например, в Донецке, воду сейчас дают четко по графику – раз в трое суток. Сейчас стало немного более определённо, рассказывает Гомольский, приходят смс, что такого-то числа в таких-то районах будет вода, готовьтесь.Напора не хватает, по большей части, люди набирают воду в подвале, а потом относят ее на свой этаж, говорит журналист.Поднимать воду на высокие этажи пенсионерам помогают соседи, потому что там, где бывают обстрелы, лифты выключены. И соседи с первых этажей помогают пожилым людям.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220913/1038644052.html
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новости, украина, журналист, вода, донецк
Новости, Украина, журналист, вода, Донецк

"Раз в трое суток": журналист рассказал, как осуществляется водоснабжение в Донецке

05:15 25.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского взвода народной милиции ЛНР
Работа артиллерийского взвода народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как соседи помогают друг другу добывать воду - носят из подвалов, потому что напор очень слабый
Ситуация с водой в Донбассе очень неравномерная, отмечает он. Например, в Донецке, воду сейчас дают четко по графику – раз в трое суток. Сейчас стало немного более определённо, рассказывает Гомольский, приходят смс, что такого-то числа в таких-то районах будет вода, готовьтесь.
Опять же, здесь она может быть, а буквально в паре километров до людей может вода не добираться. Где-то ее нет практически с февраля-марта. Люди скандалят, там подвоз технической воды осуществляется.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
Напора не хватает, по большей части, люди набирают воду в подвале, а потом относят ее на свой этаж, говорит журналист.
Поднимать воду на высокие этажи пенсионерам помогают соседи, потому что там, где бывают обстрелы, лифты выключены. И соседи с первых этажей помогают пожилым людям.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
Рамиль Замдыханов интервью
13 сентября, 05:30
Рамиль Замдыханов о ситуации в Донбассе: обстрелы, вода и оптимизм
 
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