https://ukraina.ru/20220925/1039041355.html

"Раз в трое суток": журналист рассказал, как осуществляется водоснабжение в Донецке

"Раз в трое суток": журналист рассказал, как осуществляется водоснабжение в Донецке - 25.09.2022 Украина.ру

"Раз в трое суток": журналист рассказал, как осуществляется водоснабжение в Донецке

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как соседи помогают друг другу добывать воду - носят из подвалов, потому что напор очень слабый

2022-09-25T05:15

2022-09-25T05:15

2022-09-25T05:15

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украина

журналист

вода

донецк

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Ситуация с водой в Донбассе очень неравномерная, отмечает он. Например, в Донецке, воду сейчас дают четко по графику – раз в трое суток. Сейчас стало немного более определённо, рассказывает Гомольский, приходят смс, что такого-то числа в таких-то районах будет вода, готовьтесь.Напора не хватает, по большей части, люди набирают воду в подвале, а потом относят ее на свой этаж, говорит журналист.Поднимать воду на высокие этажи пенсионерам помогают соседи, потому что там, где бывают обстрелы, лифты выключены. И соседи с первых этажей помогают пожилым людям.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220913/1038644052.html

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новости, украина, журналист, вода, донецк