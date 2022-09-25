https://ukraina.ru/20220925/1039033998.html

"Родители от себя не отпустят": журналист из Донецка объяснил, почему дети всё еще остаются в городе

"Родители от себя не отпустят": журналист из Донецка объяснил, почему дети всё еще остаются в городе - 25.09.2022 Украина.ру

"Родители от себя не отпустят": журналист из Донецка объяснил, почему дети всё еще остаются в городе

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что многие родители периодически и на короткий срок отправляют своих детей из Донецка в лагеря на отдых

2022-09-25T04:15

2022-09-25T04:15

2022-09-25T04:15

новости

украина

дети

лагерь

журналист

донецк

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По словам Гомольского, донецкого родителя очень трудно убедить в том, что он должен своего ребенка отдать куда-то. В условиях боевых действий на такой шаг решиться сложно, поскольку речь идет не о неделе или месяце, а о значительно более длительном периоде, считает журналист.Он рассказал, что дети периодически едут на отдых в детские лагеря или куда-то к морю. Но это на короткий срок. Потом они возвращаются в город, к своим родителям.Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220920/1038885325.html

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новости, украина, дети, лагерь, журналист, донецк