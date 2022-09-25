"Родители от себя не отпустят": журналист из Донецка объяснил, почему дети всё еще остаются в городе
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что многие родители периодически и на короткий срок отправляют своих детей из Донецка в лагеря на отдых
По словам Гомольского, донецкого родителя очень трудно убедить в том, что он должен своего ребенка отдать куда-то. В условиях боевых действий на такой шаг решиться сложно, поскольку речь идет не о неделе или месяце, а о значительно более длительном периоде, считает журналист.
Он рассказал, что дети периодически едут на отдых в детские лагеря или куда-то к морю. Но это на короткий срок. Потом они возвращаются в город, к своим родителям.
Убедить родителя в том, чтобы отдать ребенка на неизвестный, неопределенный срок – это практически невозможно. Ладно, когда это подросток 16-17 лет, это понятно, а когда это мальчик-девочка лет семи-восьми? Родители ребенка от себя не оторвут.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
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