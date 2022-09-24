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Министр иностранных дел Венгрии назвал свою главную задачу на встречах НАТО

Министр иностранных дел Венгрии назвал свою главную задачу на встречах НАТО - 24.09.2022 Украина.ру

Министр иностранных дел Венгрии назвал свою главную задачу на встречах НАТО

Венгрия считает, что самой важной задачей на данном этапе является предотвращение открытой военной конфронтации между Россией и НАТО. Об этом заявил в опубликованном 24 сентября РИА Новости интервью глава венгерского МИД Петер Сиярто

2022-09-24T13:33

2022-09-24T13:33

2022-09-24T14:02

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конфликт

оон

министр иностранных дел

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Венгерский министр, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, признался, что он, как и многие другие представители своего поколения, прежде питал надежду никогда не переживать войну, как это пришлось сделать его родителям. Однако 24 февраля его надежды были перечёркнуты, отметил Сиярто.Он объяснил, что по этой причине задачей номер один на встречах НАТО является недопущение вооружённого конфликта этого военного блока с РФ.

https://ukraina.ru/20220910/1038607865.html

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новости, венгрия, нато, конфликт, оон, министр иностранных дел