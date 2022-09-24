Министр иностранных дел Венгрии назвал свою главную задачу на встречах НАТО - 24.09.2022 Украина.ру
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Министр иностранных дел Венгрии назвал свою главную задачу на встречах НАТО
Министр иностранных дел Венгрии назвал свою главную задачу на встречах НАТО - 24.09.2022 Украина.ру
Министр иностранных дел Венгрии назвал свою главную задачу на встречах НАТО
Венгрия считает, что самой важной задачей на данном этапе является предотвращение открытой военной конфронтации между Россией и НАТО. Об этом заявил в опубликованном 24 сентября РИА Новости интервью глава венгерского МИД Петер Сиярто
2022-09-24T13:33
2022-09-24T14:02
новости
венгрия
нато
конфликт
оон
министр иностранных дел
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Венгерский министр, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, признался, что он, как и многие другие представители своего поколения, прежде питал надежду никогда не переживать войну, как это пришлось сделать его родителям. Однако 24 февраля его надежды были перечёркнуты, отметил Сиярто.Он объяснил, что по этой причине задачей номер один на встречах НАТО является недопущение вооружённого конфликта этого военного блока с РФ.
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новости, венгрия, нато, конфликт, оон, министр иностранных дел
Новости, Венгрия, НАТО, конфликт, ООН, министр иностранных дел

Министр иностранных дел Венгрии назвал свою главную задачу на встречах НАТО

13:33 24.09.2022 (обновлено: 14:02 24.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сиярто
Встреча глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сиярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
Венгрия считает, что самой важной задачей на данном этапе является предотвращение открытой военной конфронтации между Россией и НАТО. Об этом заявил в опубликованном 24 сентября РИА Новости интервью глава венгерского МИД Петер Сиярто
Венгерский министр, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, признался, что он, как и многие другие представители своего поколения, прежде питал надежду никогда не переживать войну, как это пришлось сделать его родителям.
флаг Венгрия
10 сентября, 09:34
Чешский министр заговорил о выходе Венгрии из Евросоюза из-за РоссииПозиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза. Об этом 9 сентября заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек в эфире радиостанции Český rozhlas Plus
Однако 24 февраля его надежды были перечёркнуты, отметил Сиярто.

Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача – избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон. … Мы не хотим подвергать опасности существование планеты, поскольку прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, и все понимают, что это значит

Петер Сиярто
Министр иностранных дел Венгрии
Он объяснил, что по этой причине задачей номер один на встречах НАТО является недопущение вооружённого конфликта этого военного блока с РФ.
 
НовостиВенгрияНАТОконфликтООНминистр иностранных дел
 
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