Министр иностранных дел Венгрии назвал свою главную задачу на встречах НАТО
13:33 24.09.2022 (обновлено: 14:02 24.09.2022)
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сиярто
Венгрия считает, что самой важной задачей на данном этапе является предотвращение открытой военной конфронтации между Россией и НАТО. Об этом заявил в опубликованном 24 сентября РИА Новости интервью глава венгерского МИД Петер Сиярто
Венгерский министр, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, признался, что он, как и многие другие представители своего поколения, прежде питал надежду никогда не переживать войну, как это пришлось сделать его родителям.
10 сентября, 09:34Чешский министр заговорил о выходе Венгрии из Евросоюза из-за РоссииПозиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза. Об этом 9 сентября заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек в эфире радиостанции Český rozhlas Plus
Однако 24 февраля его надежды были перечёркнуты, отметил Сиярто.
Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача – избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон. … Мы не хотим подвергать опасности существование планеты, поскольку прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, и все понимают, что это значит
Он объяснил, что по этой причине задачей номер один на встречах НАТО является недопущение вооружённого конфликта этого военного блока с РФ.