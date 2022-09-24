https://ukraina.ru/20220924/1039052370.html

Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР

Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР - 24.09.2022 Украина.ру

Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР

Войска киевского режима продолжают обстреливать Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую. Об этом сообщило 24 сентября представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)

2022-09-24T13:13

2022-09-24T13:13

2022-09-24T13:13

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донецк

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На 14:57 местного времени (совпадает с московским) представительство сообщило, что по Донецку было выпущено, в общей сложности, 54 снаряда калибров 152 и 155 мм, по Горловке – 27 снарядов калибра 155 мм и 10 122-миллиметровых мин, по Макеевке – 10 снарядов калибра 155 мм, а по Ясиноватой - 15 снарядов калибра 152 мм.Обстрелам также подверглись населённые пункты Зайцево, Минеральное и Яковлевка.В последние дни киевский режим усилил обстрелы территории ДНР, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушениям. Обстрелам, впервые за долгое время, подверглась также территория ЛНР.

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новости, донецк, горловка, ясиноватая, макеевка, обстрелы, всу, сцкк