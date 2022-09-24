https://ukraina.ru/20220924/1039052370.html
Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР
Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР - 24.09.2022 Украина.ру
Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР
Войска киевского режима продолжают обстреливать Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую. Об этом сообщило 24 сентября представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)
2022-09-24T13:13
2022-09-24T13:13
2022-09-24T13:13
новости
донецк
горловка
ясиноватая
макеевка
обстрелы
всу
сцкк
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На 14:57 местного времени (совпадает с московским) представительство сообщило, что по Донецку было выпущено, в общей сложности, 54 снаряда калибров 152 и 155 мм, по Горловке – 27 снарядов калибра 155 мм и 10 122-миллиметровых мин, по Макеевке – 10 снарядов калибра 155 мм, а по Ясиноватой - 15 снарядов калибра 152 мм.Обстрелам также подверглись населённые пункты Зайцево, Минеральное и Яковлевка.В последние дни киевский режим усилил обстрелы территории ДНР, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушениям. Обстрелам, впервые за долгое время, подверглась также территория ЛНР.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, горловка, ясиноватая, макеевка, обстрелы, всу, сцкк
Новости, Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, обстрелы, ВСУ, СЦКК
Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР
Войска киевского режима продолжают обстреливать Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую. Об этом сообщило 24 сентября представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)