Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР - 24.09.2022 Украина.ру
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Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР
Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР - 24.09.2022 Украина.ру
Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР
Войска киевского режима продолжают обстреливать Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую. Об этом сообщило 24 сентября представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)
2022-09-24T13:13
2022-09-24T13:13
новости
донецк
горловка
ясиноватая
макеевка
обстрелы
всу
сцкк
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На 14:57 местного времени (совпадает с московским) представительство сообщило, что по Донецку было выпущено, в общей сложности, 54 снаряда калибров 152 и 155 мм, по Горловке – 27 снарядов калибра 155 мм и 10 122-миллиметровых мин, по Макеевке – 10 снарядов калибра 155 мм, а по Ясиноватой - 15 снарядов калибра 152 мм.Обстрелам также подверглись населённые пункты Зайцево, Минеральное и Яковлевка.В последние дни киевский режим усилил обстрелы территории ДНР, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушениям. Обстрелам, впервые за долгое время, подверглась также территория ЛНР.
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новости, донецк, горловка, ясиноватая, макеевка, обстрелы, всу, сцкк
Новости, Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, обстрелы, ВСУ, СЦКК

Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР

13:13 24.09.2022
 
© Федор Громов/Украина.руДонецк Стратонавтов разрушение
Донецк Стратонавтов разрушение
© Федор Громов/Украина.ру
Читать в
Войска киевского режима продолжают обстреливать Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую. Об этом сообщило 24 сентября представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)
На 14:57 местного времени (совпадает с московским) представительство сообщило, что по Донецку было выпущено, в общей сложности, 54 снаряда калибров 152 и 155 мм, по Горловке – 27 снарядов калибра 155 мм и 10 122-миллиметровых мин, по Макеевке – 10 снарядов калибра 155 мм, а по Ясиноватой - 15 снарядов калибра 152 мм.
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 13:46
Тринадцать человек погибли при обстреле площади Бакинских комиссаров в ДонецкеТринадцать мирных жителей погибли из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, сообщил 19 сентября мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале
Обстрелам также подверглись населённые пункты Зайцево, Минеральное и Яковлевка.
В последние дни киевский режим усилил обстрелы территории ДНР, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушениям. Обстрелам, впервые за долгое время, подверглась также территория ЛНР.
 
НовостиДонецкГорловкаЯсиноватаяМакеевкаобстрелыВСУСЦКК
 
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