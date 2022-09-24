https://ukraina.ru/20220924/1039017262.html

"Вы умрите не сейчас, а после обеда": Артамонов назвал сроки перелома ситуации на фронте

"Вы умрите не сейчас, а после обеда": Артамонов назвал сроки перелома ситуации на фронте - 24.09.2022 Украина.ру

"Вы умрите не сейчас, а после обеда": Артамонов назвал сроки перелома ситуации на фронте

В России объявлена частичная мобилизация. Как скоро те, кто будет призван в ряды Вооруженных сил РФ, прибудут на фронт, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов

2022-09-24T07:15

2022-09-24T07:15

2022-09-24T07:15

новости

александр артамонов

мобилизация

военный эксперт

вс рф

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По его словам, на фронт мобилизованные прибудут относительно не скоро, потому что у России нет практики кидания людей в бой по принципу "вы умрите не сейчас, а после обеда"."Поэтому 100% пройдет 3-4 месяца. Если брать классическую практику подготовки пехотинца базовых специальностей, не военный врач, а на передовой, то это приблизительно до 6 месяцев", - сказал Артамонов.Также он оценил, насколько это изменит расклад сил в проведении специальной военной операции на Украине.Полностью интервью с Александром Артамоновым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220923/1038999273.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр артамонов, мобилизация, военный эксперт, вс рф