https://ukraina.ru/20220924/1039017262.html
"Вы умрите не сейчас, а после обеда": Артамонов назвал сроки перелома ситуации на фронте
"Вы умрите не сейчас, а после обеда": Артамонов назвал сроки перелома ситуации на фронте - 24.09.2022 Украина.ру
"Вы умрите не сейчас, а после обеда": Артамонов назвал сроки перелома ситуации на фронте
В России объявлена частичная мобилизация. Как скоро те, кто будет призван в ряды Вооруженных сил РФ, прибудут на фронт, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов
2022-09-24T07:15
2022-09-24T07:15
2022-09-24T07:15
новости
александр артамонов
мобилизация
военный эксперт
вс рф
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По его словам, на фронт мобилизованные прибудут относительно не скоро, потому что у России нет практики кидания людей в бой по принципу "вы умрите не сейчас, а после обеда"."Поэтому 100% пройдет 3-4 месяца. Если брать классическую практику подготовки пехотинца базовых специальностей, не военный врач, а на передовой, то это приблизительно до 6 месяцев", - сказал Артамонов.Также он оценил, насколько это изменит расклад сил в проведении специальной военной операции на Украине.Полностью интервью с Александром Артамоновым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220923/1038999273.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр артамонов, мобилизация, военный эксперт, вс рф
"Вы умрите не сейчас, а после обеда": Артамонов назвал сроки перелома ситуации на фронте
В России объявлена частичная мобилизация. Как скоро те, кто будет призван в ряды Вооруженных сил РФ, прибудут на фронт, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов
По его словам, на фронт мобилизованные прибудут относительно не скоро, потому что у России нет практики кидания людей в бой по принципу "вы умрите не сейчас, а после обеда".
"Поэтому 100% пройдет 3-4 месяца. Если брать классическую практику подготовки пехотинца базовых специальностей, не военный врач, а на передовой, то это приблизительно до 6 месяцев", - сказал Артамонов.
Также он оценил, насколько это изменит расклад сил в проведении специальной военной операции на Украине.
"Я думаю, мы почувствуем разницу. Ставлю на то, что первые какие-то перемены хорошие начнутся в конце ноября - начале декабря, до католического рождества. Мы начнем чувствовать с 20-ых числах ноября, а что-то решительное произойдет до 25 декабря", - резюмировал он.
Полностью интервью с Александром Артамоновым можно прочитать здесь: