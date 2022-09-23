Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов

"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области

Первый день референдума проходит хорошо, у граждан настроение праздничное, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру