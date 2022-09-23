https://ukraina.ru/20220923/1039047305.html
Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов
Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов - 23.09.2022 Украина.ру
Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов
Чтобы сорвать проведения референдумов президент Украины Владимир Зеленский лично приказал организовать серию терактов в Херсонской и Запорожской областях, заявил в эфире "Радио России" член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-23T19:17
2022-09-23T19:17
2022-09-23T19:17
новости
референдум
запорожская область
владимир рогов
теракт
владимир зеленский
терроризм
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Рогов подчеркнул, что у киевского режима ничего не получится.Ранее Рогов, комментируя начало референдума, который продлится до 27 сентября, рассказал, что у многих людей возникло убеждение, что чем быстрее они проголосуют, тем быстрее станут Россией, "граждане не хотят ждать 5 дней, все хотят сегодня".Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в интервью Украина.ру отметил, что после проведения референдумов вокруг народных республик и освобожденных территорий должна быть создана зона безопасности, только тогда можно будет говорить о возможности их экономического возрождения и развития.
https://ukraina.ru/20220923/1039046503.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, запорожская область, владимир рогов, теракт, владимир зеленский, терроризм
Новости, референдум, Запорожская область, Владимир Рогов, теракт, Владимир Зеленский, терроризм
Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов
Чтобы сорвать проведения референдумов президент Украины Владимир Зеленский лично приказал организовать серию терактов в Херсонской и Запорожской областях, заявил в эфире "Радио России" член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Поставлена задача на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины лично таким персонажем, как Зеленский, как Данилов и прочими подельниками шайки наркоманов и нацистов, устраивать террористические акты именно в дни проведения референдума, чтобы сорвать его и показать, что он был утоплен в крови.
Рогов подчеркнул, что у киевского режима ничего не получится.
Ранее Рогов, комментируя начало референдума, который продлится до 27 сентября, рассказал, что у многих людей возникло убеждение, что чем быстрее они проголосуют, тем быстрее станут Россией, "граждане не хотят ждать 5 дней, все хотят сегодня".
Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в интервью Украина.ру отметил, что после проведения референдумов вокруг народных республик и освобожденных территорий должна быть создана зона безопасности, только тогда можно будет говорить о возможности их экономического возрождения и развития.