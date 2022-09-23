Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов - 23.09.2022 Украина.ру
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Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов
Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов - 23.09.2022 Украина.ру
Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов
Чтобы сорвать проведения референдумов президент Украины Владимир Зеленский лично приказал организовать серию терактов в Херсонской и Запорожской областях, заявил в эфире "Радио России" член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-23T19:17
2022-09-23T19:17
новости
референдум
запорожская область
владимир рогов
теракт
владимир зеленский
терроризм
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Рогов подчеркнул, что у киевского режима ничего не получится.Ранее Рогов, комментируя начало референдума, который продлится до 27 сентября, рассказал, что у многих людей возникло убеждение, что чем быстрее они проголосуют, тем быстрее станут Россией, "граждане не хотят ждать 5 дней, все хотят сегодня".Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в интервью Украина.ру отметил, что после проведения референдумов вокруг народных республик и освобожденных территорий должна быть создана зона безопасности, только тогда можно будет говорить о возможности их экономического возрождения и развития.
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новости, референдум, запорожская область, владимир рогов, теракт, владимир зеленский, терроризм
Новости, референдум, Запорожская область, Владимир Рогов, теракт, Владимир Зеленский, терроризм

Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов

19:17 23.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Чтобы сорвать проведения референдумов президент Украины Владимир Зеленский лично приказал организовать серию терактов в Херсонской и Запорожской областях, заявил в эфире "Радио России" член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Поставлена задача на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины лично таким персонажем, как Зеленский, как Данилов и прочими подельниками шайки наркоманов и нацистов, устраивать террористические акты именно в дни проведения референдума, чтобы сорвать его и показать, что он был утоплен в крови.
Рогов подчеркнул, что у киевского режима ничего не получится.
Ранее Рогов, комментируя начало референдума, который продлится до 27 сентября, рассказал, что у многих людей возникло убеждение, что чем быстрее они проголосуют, тем быстрее станут Россией, "граждане не хотят ждать 5 дней, все хотят сегодня".
Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в интервью Украина.ру отметил, что после проведения референдумов вокруг народных республик и освобожденных территорий должна быть создана зона безопасности, только тогда можно будет говорить о возможности их экономического возрождения и развития.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
18:25
"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской областиПервый день референдума проходит хорошо, у граждан настроение праздничное, сказал член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
 
НовостиреферендумЗапорожская областьВладимир РоговтерактВладимир Зеленскийтерроризм
 
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Заголовок открываемого материала
19:19Референдум и провокации. Итоги 23 сентября на Украине
19:17Зеленский приказал организовать сеть терактов – Рогов
18:44В Совете Федерации объяснили правки по кредитам для участников спецоперации
18:40Юрий Швыткин: кто он
18:25"Таких эмоций я давно не видел": Рогов о том, как проходит первый день референдума в Запорожской области
17:34Владимир Рогов: После освобождения всего Запорожья мы проведем второй этап референдума
17:34Сивков объяснил, почему бомбовые удары по Украине не противоречат гуманизму
17:32Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке"
17:31В Херсоне рассказали, как местные жители ждали референдум
17:22Дмитрий Евстафьев о референдумах: Люди будут уверены, что не окажутся в лапах карателей
17:14Россия и никаких серых зон: Рогов о жизни Запорожья до и после референдума. Видео
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