https://ukraina.ru/20220923/1039034115.html

СБУ задержала еще трех жителей Харьковской области за "госизмену"

СБУ задержала еще трех жителей Харьковской области за "госизмену" - 23.09.2022 Украина.ру

СБУ задержала еще трех жителей Харьковской области за "госизмену"

В пятницу 23 сентября в пресс-службе СБУ сообщили о зджержании еще трех жителей Харьковской области, обвиняемых в госизмене

2022-09-23T15:38

2022-09-23T15:38

2022-09-23T15:39

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сбу

харьковская область

задержание

госизмена

коллаборационизм

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Сообщается, что двое из задержанных, жители Купянска "из идейных убеждений" работали полицейскими, выполняли задачи сотрудников патрульной службы. Им объявлено подозрении в "коллаборационной деятельности" (ч.7 ст.111-1 УК Украины).Третья задержанная – вице-мэр Волчанска, работавшая в последнее время первой заместительницей мэра города.По заявлению СБУ, она "добровольно оказывала помощь представителям РФ во время временной оккупации города", а также составляла списки для военно-гражданской администрации региона, в которые входили "участники АТО и ООС (Антитеррористическая операция и Операция Объединенных сил на Востоке Украины – так киевский режим называет боевые действия в Донбассе с 2014 до февраля 2022 года – ред.), патриотически настроенных граждан и активистов-членов проукраинских организаций Волчанска".В ведомстве уточнили, что женщина ранее была объявлена в розыск, а сейчас ей озвучено обвинение в госизмене (ч.2 ст. 111 УК Украины).

https://ukraina.ru/20220915/1038768226.html

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новости, спецоперация, сбу, харьковская область, задержание, госизмена, коллаборационизм