СБУ задержала еще трех жителей Харьковской области за "госизмену" - 23.09.2022 Украина.ру
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СБУ задержала еще трех жителей Харьковской области за "госизмену"
СБУ задержала еще трех жителей Харьковской области за "госизмену" - 23.09.2022 Украина.ру
СБУ задержала еще трех жителей Харьковской области за "госизмену"
В пятницу 23 сентября в пресс-службе СБУ сообщили о зджержании еще трех жителей Харьковской области, обвиняемых в госизмене
2022-09-23T15:38
2022-09-23T15:39
новости
спецоперация
сбу
харьковская область
задержание
госизмена
коллаборационизм
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Сообщается, что двое из задержанных, жители Купянска "из идейных убеждений" работали полицейскими, выполняли задачи сотрудников патрульной службы. Им объявлено подозрении в "коллаборационной деятельности" (ч.7 ст.111-1 УК Украины).Третья задержанная – вице-мэр Волчанска, работавшая в последнее время первой заместительницей мэра города.По заявлению СБУ, она "добровольно оказывала помощь представителям РФ во время временной оккупации города", а также составляла списки для военно-гражданской администрации региона, в которые входили "участники АТО и ООС (Антитеррористическая операция и Операция Объединенных сил на Востоке Украины – так киевский режим называет боевые действия в Донбассе с 2014 до февраля 2022 года – ред.), патриотически настроенных граждан и активистов-членов проукраинских организаций Волчанска".В ведомстве уточнили, что женщина ранее была объявлена в розыск, а сейчас ей озвучено обвинение в госизмене (ч.2 ст. 111 УК Украины).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, сбу, харьковская область, задержание, госизмена, коллаборационизм
Новости, Спецоперация, СБУ, Харьковская область, задержание, госизмена, коллаборационизм

СБУ задержала еще трех жителей Харьковской области за "госизмену"

15:38 23.09.2022 (обновлено: 15:39 23.09.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины задержание арест
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
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В пятницу 23 сентября в пресс-службе СБУ сообщили о зджержании еще трех жителей Харьковской области, обвиняемых в госизмене
Всех троих злоумышленников сотрудники СБУ задержали в рамках стабилизационных мероприятий – во время комплексной оперативной отработки деоккупированных территорий.
Сообщается, что двое из задержанных, жители Купянска "из идейных убеждений" работали полицейскими, выполняли задачи сотрудников патрульной службы. Им объявлено подозрении в "коллаборационной деятельности" (ч.7 ст.111-1 УК Украины).
Третья задержанная – вице-мэр Волчанска, работавшая в последнее время первой заместительницей мэра города.
По заявлению СБУ, она "добровольно оказывала помощь представителям РФ во время временной оккупации города", а также составляла списки для военно-гражданской администрации региона, в которые входили "участники АТО и ООС (Антитеррористическая операция и Операция Объединенных сил на Востоке Украины – так киевский режим называет боевые действия в Донбассе с 2014 до февраля 2022 года – ред.), патриотически настроенных граждан и активистов-членов проукраинских организаций Волчанска".
В ведомстве уточнили, что женщина ранее была объявлена в розыск, а сейчас ей озвучено обвинение в госизмене (ч.2 ст. 111 УК Украины).
гбр
15 сентября, 15:29
Репрессии в Харьковской области: ГБР отчиталось о новых арестахГосударственное бюро расследований (ГБР) Украины отчиталось о задержании троих "коллаборантов" в захваченном Изюме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 15 сентября
 
НовостиСпецоперацияСБУХарьковская областьзадержаниегосизменаколлаборационизм
 
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