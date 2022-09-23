https://ukraina.ru/20220923/1039034115.html
СБУ задержала еще трех жителей Харьковской области за "госизмену"
СБУ задержала еще трех жителей Харьковской области за "госизмену" - 23.09.2022 Украина.ру
СБУ задержала еще трех жителей Харьковской области за "госизмену"
В пятницу 23 сентября в пресс-службе СБУ сообщили о зджержании еще трех жителей Харьковской области, обвиняемых в госизмене
2022-09-23T15:38
2022-09-23T15:38
2022-09-23T15:39
новости
спецоперация
сбу
харьковская область
задержание
госизмена
коллаборационизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/60/1033056011_0:68:2000:1193_1920x0_80_0_0_8e6a607c171b660dec251aea9b2db53f.jpg.webp
Сообщается, что двое из задержанных, жители Купянска "из идейных убеждений" работали полицейскими, выполняли задачи сотрудников патрульной службы. Им объявлено подозрении в "коллаборационной деятельности" (ч.7 ст.111-1 УК Украины).Третья задержанная – вице-мэр Волчанска, работавшая в последнее время первой заместительницей мэра города.По заявлению СБУ, она "добровольно оказывала помощь представителям РФ во время временной оккупации города", а также составляла списки для военно-гражданской администрации региона, в которые входили "участники АТО и ООС (Антитеррористическая операция и Операция Объединенных сил на Востоке Украины – так киевский режим называет боевые действия в Донбассе с 2014 до февраля 2022 года – ред.), патриотически настроенных граждан и активистов-членов проукраинских организаций Волчанска".В ведомстве уточнили, что женщина ранее была объявлена в розыск, а сейчас ей озвучено обвинение в госизмене (ч.2 ст. 111 УК Украины).
https://ukraina.ru/20220915/1038768226.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103305/60/1033056011_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_89acf0b8b0a024da3d54a1f881266a18.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, сбу, харьковская область, задержание, госизмена, коллаборационизм
Новости, Спецоперация, СБУ, Харьковская область, задержание, госизмена, коллаборационизм
СБУ задержала еще трех жителей Харьковской области за "госизмену"
15:38 23.09.2022 (обновлено: 15:39 23.09.2022)
В пятницу 23 сентября в пресс-службе СБУ сообщили о зджержании еще трех жителей Харьковской области, обвиняемых в госизмене
Всех троих злоумышленников сотрудники СБУ задержали в рамках стабилизационных мероприятий – во время комплексной оперативной отработки деоккупированных территорий.
Сообщается, что двое из задержанных, жители Купянска "из идейных убеждений" работали полицейскими, выполняли задачи сотрудников патрульной службы. Им объявлено подозрении в "коллаборационной деятельности" (ч.7 ст.111-1 УК Украины).
Третья задержанная – вице-мэр Волчанска, работавшая в последнее время первой заместительницей мэра города.
По заявлению СБУ, она "добровольно оказывала помощь представителям РФ во время временной оккупации города", а также составляла списки для военно-гражданской администрации региона, в которые входили "участники АТО и ООС (Антитеррористическая операция и Операция Объединенных сил на Востоке Украины – так киевский режим называет боевые действия в Донбассе с 2014 до февраля 2022 года – ред.), патриотически настроенных граждан и активистов-членов проукраинских организаций Волчанска".
В ведомстве уточнили, что женщина ранее была объявлена в розыск, а сейчас ей озвучено обвинение в госизмене (ч.2 ст. 111 УК Украины).