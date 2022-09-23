https://ukraina.ru/20220923/1039033608.html

Виталий Милонов: В Донбассе я воюю с 2015 года – артиллеристом и снайпером

Виталий Милонов: В Донбассе я воюю с 2015 года – артиллеристом и снайпером - 23.09.2022 Украина.ру

Виталий Милонов: В Донбассе я воюю с 2015 года – артиллеристом и снайпером

Депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия" Виталий Милонов рассказал изданию Украина.ру, когда и как он приехал в Донбасс воевать, а также в каком... Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T16:55

2022-09-23T16:55

2022-09-23T16:55

интервью

милонов

сво

мобилизация

спецоперация

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Депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия" Виталий Милонов рассказал изданию Украина.ру, когда и как он приехал в Донбасс воевать, а также в каком звании там служит. - Виталий, стало известно, что вы подали заявление с просьбой призвать вас в рамках частичной мобилизации. Сейчас вы находитесь в Горловке. Вас уже мобилизовали?- Андрей Анатольевич Турчак сказал, что сейчас идет процесс согласования с Минобороны, в каком виде нас могут привлекать. Пока официального решения Миноброны нет. Поэтому я нахожусь в качестве добровольца в Горловке и несу определенные служебные обязанности в качестве добровольца.- Вы находитесь непосредственно в окопах? В каких войсках служите?- Я не могу сказать, окоп или не окоп, будем говорить "укопание". Я нахожусь у орудия – я старший наводчик противотанковой артиллерийской батареи. Орудие – МТ-12 "Рапира".- Когда вы впервые оказались в ДНР?- В первый раз туда попал в 2015 году. Я проходил службу в одной из частей Народной милиции ДНР.- Вы сейчас военнослужащий ДНР?- Да, доброволец ДНР.- В 2015 году вы добровольцем записались в Горловку? Наводчиком?- Номером третьим расчета.- Вы проходили военную подготовку по этой специальности? - Я больше подходил бы под военного переводчика, но, к сожалению, здесь иностранных наемников не так много. Они обычно умирают, не дождавшись общения со мной.Когда ты служишь в ДНР, твои функциональные обязанности более широкие. Не только стрелять из орудия, но и снайперской винтовкой приходится владеть достаточно неплохо. Поэтому долгое время я с СВД не расставался.- Скольких врагов ликвидировали?- Не могу вам сказать, это служебная информация.- Но успешные выстрелы были?- Конечно. Что ж я, просто так, что ли.- А из артиллерии вы по каким объектам бьете? У вас контрбатарейная борьба, или ведёте обстрел позиций?- "Рапира" не предполагает особой контбатарейной работы, потому что станция небольшая. Обычно мы поражаем цели – это укрепления противника, огнестрельные структуры. Дистанция обычная рабочая – километра 4-5.- По вам стреляют в рамках контрбатарейной борьбы?- О, да. У нас даже есть на память хвостовик ПТУРа украинского, "Стугна" называется, по нам прилетел. А потом мы, когда ликвидировали их укрепления, и тубус нашли от этой "Стугны". Он мне достался на память. А обычно прилетают 120-е.- Какое у вас звание в ДНР?- Младший сержант.- Вам положена зарплата, если не секрет – какая?- Не могу сказать.- Сколько уже вы находитесь на передовой? И как часто у вас происходит ротация?- У меня есть определенные обязанности, поэтому в моей части с пониманием к ним относятся, но скажу так: с 24 февраля было восемь или девять командировок у меня. Могу сказать, что большую часть времени я провожу в ДНР.- Сейчас говорят, что украинцы готовят контрнастуление, одно из направлений – попытка отсечь от остальной территории ДНР Горловки. Что известно по этому поводу?- Многое, что известно. Самое главное – нельзя недооценивать противника. Всегда надо понимать, что противник готов нанести самый мощный, самый сильный удар. Поэтому ты должен быть всегда к этому готов.Естественно, мы делаем все возможное, чтобы никогда нас никто не мог застать врасплох. У нас горловское направление отличается от других тем, что у нас идет активное продвижение вперед. Майорск и Дзержинск – это все наши населенные пункты. Мы сейчас забираем их у врага.Здесь третья бригада армии ДНР и также ЧВК "Вагнер" воюют. Поэтому у нас, с одной стороны, наступление, с другой – мы продумываем, что в случае контратаки ВСУ было бы хорошо для обороны, чтобы украинцы не смогли ее прорвать. Поэтому украинцам вообще лучше не соваться сюда. Самое лучшее для них – отсюда уходить, потому что мы не остановимся.- Известный полевой командир Александр Ходаковский поднял вопрос, что русские добровольцы, которые воюют в ДНР, должны получить официальный статус, иначе те, кто попадет под мобилизацию в РФ, будут формально уклонистами. Вы как депутат Государственной Думы можете инициировать соответствующий закон?- Сейчас в Донбассе проводится референдум (я буду в качестве международного наблюдателя на нем присутствовать).После присоединения Донбасса к России этот вопрос решится самим собой: нам не надо будет принимать специальный закон, поскольку все донецкие и луганские контрактники получат автоматически статус военнослужащего армии России.Об этом заявлено официально. Это очень хорошо, потому что я знаю много своих товарищей, россиян, которые заключили контракт с Народной милицией ДНР, и сейчас в ней служат. Они, с одной стороны, добровольцы из РФ, с другой – кадровые военные ДНР.Они точно также попадут под категорию участников боевых действий. Хочу, чтобы все мои товарищи, которые здесь воюют, знали, что родина признает их участниками боевых действий.Если раньше, до начала спецоперации было сложновато, потому что как ни парадоксально, запись в военном билете была у всех "служба в мирное время", то, начиная с февраля 2022 года сделаны новые записи у всех – "служба в военное время". Поэтому эти люди должны и будут иметь все те льготы и все то уважение, которые должны у них быть по праву.- Что вам известно о позиции других депутатов Госдумы? Пойдут ли они добровольцами? - Сейчас пока первыми, кто вызвался идти – это "Единая Россия". Я от "Единой России" подавал заявление Андрею Анатольевичу Турчаку.Все-таки, я депутат-одномандатник, но я выдвинут партией, поэтому считаю, что подобного рода решения я должен обсудить с партией. Партия на меня рассчитывает, партия мне оказала честь быть выдвинутым по одномандатному округу, избиратели поддержали.Поэтому у меня два субъекта, с которыми я должен согласовать свое решение, перед которыми несу моральную ответственность – это партия и мои избиратели. Я опубликовал информацию для моих избирателей, и могу сказать, что мне пока, слава богу, только какие-то тролли пишут гадости с украинским акцентом, а мои избиратели мне пишут слова поддержки.Я им благодарен. Они говорят: все нормально, идите воюйте - мы тут сами справимся. Не буду их цитировать, это нескромно, но мои избиратели поддерживают меня в моем решении идти на фронт.

https://ukraina.ru/20220923/1039006130.html

https://ukraina.ru/20220916/1038782371.html

https://ukraina.ru/20220922/1038985642.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, милонов, сво, мобилизация, спецоперация