Военный эксперт рассказал, какое вооружение получат мобилизованные - 23.09.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220923/1039032877.html
Военный эксперт рассказал, какое вооружение получат мобилизованные
Военный эксперт рассказал, какое вооружение получат мобилизованные - 23.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какое вооружение получат мобилизованные
Что именно будут оснащены мобилизованные бойцы, и какое новое вооружение поступит в распоряжение союзных войск, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов
2022-09-23T15:40
2022-09-23T15:40
чем воюют на украине
новости
александр артамонов
эксперт
автомат
бойцы
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Он уточнил, что обстрелянные части встанут вдоль линии фронта, а мобилизованные займут второй эшелон, чтобы держать границу. Новые бойцы, по его информации, получат в распоряжение штык-нож, берцы, бронежилет, каску и классический автомат АК-74 со всем необходимым обвесом.Полностью интервью с Александром Артамоновым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220923/1038999273.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр артамонов, эксперт, автомат, бойцы
Чем воюют на Украине, Новости, Александр Артамонов, эксперт, автомат, бойцы

Военный эксперт рассказал, какое вооружение получат мобилизованные

15:40 23.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Что именно будут оснащены мобилизованные бойцы, и какое новое вооружение поступит в распоряжение союзных войск, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов
"Военных тайн раскрывать не буду, у нас есть оружие новое кое-какое с системой детекции, то есть нахождение, определение и целеуказание. Это должно скоро поступить на вооружение. Ускорился выпуск истребителей пятого поколения. Это не касается, конечно, трехсот тысяч мобилизованных", - сказал эксперт.
Он уточнил, что обстрелянные части встанут вдоль линии фронта, а мобилизованные займут второй эшелон, чтобы держать границу. Новые бойцы, по его информации, получат в распоряжение штык-нож, берцы, бронежилет, каску и классический автомат АК-74 со всем необходимым обвесом.
Полностью интервью с Александром Артамоновым можно прочитать здесь:
Александр Артамонов интервью - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
08:04Чем воюют на Украине
В декабре будет перелом на фронте и возвращение Россией потерянных городов — Александр Артамонов
 
Чем воюют на УкраинеНовостиАлександр Артамоновэкспертавтоматбойцы
 
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