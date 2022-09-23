https://ukraina.ru/20220923/1039032877.html

Военный эксперт рассказал, какое вооружение получат мобилизованные

Военный эксперт рассказал, какое вооружение получат мобилизованные - 23.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какое вооружение получат мобилизованные

Что именно будут оснащены мобилизованные бойцы, и какое новое вооружение поступит в распоряжение союзных войск, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов

2022-09-23T15:40

2022-09-23T15:40

2022-09-23T15:40

чем воюют на украине

новости

александр артамонов

эксперт

автомат

бойцы

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Он уточнил, что обстрелянные части встанут вдоль линии фронта, а мобилизованные займут второй эшелон, чтобы держать границу. Новые бойцы, по его информации, получат в распоряжение штык-нож, берцы, бронежилет, каску и классический автомат АК-74 со всем необходимым обвесом.Полностью интервью с Александром Артамоновым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220923/1038999273.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр артамонов, эксперт, автомат, бойцы