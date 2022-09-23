https://ukraina.ru/20220923/1039032877.html
Военный эксперт рассказал, какое вооружение получат мобилизованные
Военный эксперт рассказал, какое вооружение получат мобилизованные - 23.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какое вооружение получат мобилизованные
Что именно будут оснащены мобилизованные бойцы, и какое новое вооружение поступит в распоряжение союзных войск, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов
2022-09-23T15:40
2022-09-23T15:40
2022-09-23T15:40
чем воюют на украине
новости
александр артамонов
эксперт
автомат
бойцы
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Он уточнил, что обстрелянные части встанут вдоль линии фронта, а мобилизованные займут второй эшелон, чтобы держать границу. Новые бойцы, по его информации, получат в распоряжение штык-нож, берцы, бронежилет, каску и классический автомат АК-74 со всем необходимым обвесом.Полностью интервью с Александром Артамоновым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220923/1038999273.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр артамонов, эксперт, автомат, бойцы
Чем воюют на Украине, Новости, Александр Артамонов, эксперт, автомат, бойцы
Военный эксперт рассказал, какое вооружение получат мобилизованные
Что именно будут оснащены мобилизованные бойцы, и какое новое вооружение поступит в распоряжение союзных войск, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов