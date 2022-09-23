Власти Запорожской области объявили награду за информацию о диверсантах - 23.09.2022 Украина.ру
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Власти Запорожской области объявили награду за информацию о диверсантах
Власти Запорожской области объявили награду за информацию о диверсантах - 23.09.2022 Украина.ру
Власти Запорожской области объявили награду за информацию о диверсантах
Военно-гражданская администрация Запорожской области гарантирует вознаграждение за помощь в поимке украинской ДРГ, речь идет о сумме в полмиллиона рублей, сообщает 23 сентября член администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-09-23T14:45
2022-09-23T14:46
новости
диверсанты
запорожская область
администрация
евгений балицкий
погоня
вознаграждение
спецоперация
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Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил о том, что группа украинских диверсантов прорвалась на освобожденные территории в районе города Пологи.По уточнению Балицкого, силовики и власти региона приступили к поимке диверсантов. Известно, что они прорвались через линию боевого соприкосновения на двух внедорожниках.Также Балицкий сообщал, что диверсанты одеты в форму Росгвардии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, диверсанты, запорожская область, администрация, евгений балицкий, погоня, вознаграждение, спецоперация
Новости, диверсанты, Запорожская область, администрация, Евгений Балицкий, погоня, вознаграждение, Спецоперация

Власти Запорожской области объявили награду за информацию о диверсантах

14:45 23.09.2022 (обновлено: 14:46 23.09.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие
ВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Военно-гражданская администрация Запорожской области гарантирует вознаграждение за помощь в поимке украинской ДРГ, речь идет о сумме в полмиллиона рублей, сообщает 23 сентября член администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале
Администрация Запорожской области гарантирует вознаграждение в 500 000 рублей за информацию, которая приведёт к поимке диверсантов.Если у вас появилась информация о готовящемся теракте или вы увидели подозрительных лиц, неопознанные предметы, то пишите в бот @stopterrorzo_bot.
Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил о том, что группа украинских диверсантов прорвалась на освобожденные территории в районе города Пологи.
По уточнению Балицкого, силовики и власти региона приступили к поимке диверсантов. Известно, что они прорвались через линию боевого соприкосновения на двух внедорожниках.
Также Балицкий сообщал, что диверсанты одеты в форму Росгвардии.
Оружие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
14:22
В форме Росгвардии: появились новые подробности атаки украинских диверсантов в Запорожской областиВ Запорожской области силовики преследуют украинских диверсантов, прорвавшихся на территорию региона. Об этом 23 сентября сообщил в комментарии РИА Новости глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий
 
НовостидиверсантыЗапорожская областьадминистрацияЕвгений БалицкийпогонявознаграждениеСпецоперация
 
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