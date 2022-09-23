Власти Запорожской области объявили награду за информацию о диверсантах
14:45 23.09.2022 (обновлено: 14:46 23.09.2022)
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Военно-гражданская администрация Запорожской области гарантирует вознаграждение за помощь в поимке украинской ДРГ, речь идет о сумме в полмиллиона рублей, сообщает 23 сентября член администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале
Администрация Запорожской области гарантирует вознаграждение в 500 000 рублей за информацию, которая приведёт к поимке диверсантов.Если у вас появилась информация о готовящемся теракте или вы увидели подозрительных лиц, неопознанные предметы, то пишите в бот @stopterrorzo_bot.
Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил о том, что группа украинских диверсантов прорвалась на освобожденные территории в районе города Пологи.
По уточнению Балицкого, силовики и власти региона приступили к поимке диверсантов. Известно, что они прорвались через линию боевого соприкосновения на двух внедорожниках.
Также Балицкий сообщал, что диверсанты одеты в форму Росгвардии.
14:22В форме Росгвардии: появились новые подробности атаки украинских диверсантов в Запорожской областиВ Запорожской области силовики преследуют украинских диверсантов, прорвавшихся на территорию региона. Об этом 23 сентября сообщил в комментарии РИА Новости глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий