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Власти Запорожской области объявили награду за информацию о диверсантах

Власти Запорожской области объявили награду за информацию о диверсантах - 23.09.2022 Украина.ру

Власти Запорожской области объявили награду за информацию о диверсантах

Военно-гражданская администрация Запорожской области гарантирует вознаграждение за помощь в поимке украинской ДРГ, речь идет о сумме в полмиллиона рублей, сообщает 23 сентября член администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале

2022-09-23T14:45

2022-09-23T14:45

2022-09-23T14:46

новости

диверсанты

запорожская область

администрация

евгений балицкий

погоня

вознаграждение

спецоперация

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Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил о том, что группа украинских диверсантов прорвалась на освобожденные территории в районе города Пологи.По уточнению Балицкого, силовики и власти региона приступили к поимке диверсантов. Известно, что они прорвались через линию боевого соприкосновения на двух внедорожниках.Также Балицкий сообщал, что диверсанты одеты в форму Росгвардии.

https://ukraina.ru/20220923/1039028670.html

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новости, диверсанты, запорожская область, администрация, евгений балицкий, погоня, вознаграждение, спецоперация