https://ukraina.ru/20220923/1039029353.html

Факты против пропаганды: Лавров и Кулеба — за одним столом в Совете Безопасности ООН

Факты против пропаганды: Лавров и Кулеба — за одним столом в Совете Безопасности ООН - 23.09.2022 Украина.ру

Факты против пропаганды: Лавров и Кулеба — за одним столом в Совете Безопасности ООН

Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T15:06

2022-09-23T15:06

2022-09-23T16:27

эксклюзив

оон

россия

сергей лавров

украина

дмитрий кулеба

всу

минские соглашения

владимир зеленский

русский язык

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В четверг, 22 сентября, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН прошло заседание Совета Безопасности, посвящённое ситуации на Украине, на уровне министров иностранных дел.Для главы МИД РФ Сергея Лаврова этот зал в штаб-квартире Всемирной организации знаком, как никому из его присутствовавших коллег: прежде чем возглавить внешнеполитическое ведомство, он на протяжении 10 лет занимал должность постоянного представителя России при ООН.По словам министра, то, что происходит на Украине с 2014 года, полностью отражает одно слово — «безнаказанность». Восемь лет назад в результате вооружённого переворота при прямой поддержке западных стран к власти пришли национал-радикальные силы, откровенные русофобы, неонацисты, и они сразу встали на путь беспредела и тотального игнорирования основных прав и свобод человека: права на жизнь, свободу слова, доступ к информации, свободу выражения мнения, свободу совести, использование родного языка.Несмотря на то, что до сих пор остаются безнаказанными преступления на Майдане, пожар в Доме профсоюзов в Одессе, где заживо сгорели люди, ряд политических убийств, включая журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета, сегодня общественности пытаются навязать совершенно иной нарратив — про «российскую агрессию» как первичную причину всех бед, отметил Лавров. При этом, отметил дипломат, игнорируется, что более восьми лет украинская армия и боевики националистических формирований безнаказанно убивали и убивают жителей Донбасса только потому, что они отказались признать результаты преступного, кровавого, антиконституционного госпереворота в Киеве и решили отстаивать свои права, гарантированные Конституцией Украины. В том числе право на свободное использование родного русского языка, а всех несогласных с результатами госпереворота объявили террористами.«Были приняты скандальные "языковые" законы. Все они нацелены на вытеснение русского языка и, по сути, на его полный запрет.Министерство образования Украины исключило русский язык и русскую литературу из школьной программы. Запрещаются и уничтожаются, как в фашистской Германии, книги на русском языке, разрушаются памятники русским писателям. При государственной поддержке насаждается идеология национальной нетерпимости к этническим русским. Сегодня официальные лица страны уже не стесняются своей нацистской сущности, открыто и безнаказанно призывают к убийству русских людей», — обратил внимание Лавров.В подтверждение он привёл несколько примеров. Посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский сказал 22 августа в интервью: «Стараемся их (русских) убить как можно больше. Чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям. Вот и всё». Мэр Днепра Борис Филатов весной говорил: «Пришло время холодной ярости. Теперь у нас есть полное моральное право спокойно и с совершенно незамутненным разумом убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах». 13 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: «В тех населенных пунктах, куда заходят ВСУ, жители будут украинизированы без учёта их мнения. Это коснется не только русских людей, но и представителей других национальностей». Лавров задался вопросом: обратил ли кто-нибудь внимание на эти высказывания? И добавил: «Надо ли говорить, что все эти русофобские выходки остались абсолютно безнаказанными?».«Апофеозом стало интервью Зеленского 5 августа 2021 года, в котором он посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага своих детей и внуков убираться в Россию. Мне кажется, что решения, принятые сейчас жителями ряда областей Украины о проведении референдумов, — ответ на его пожелания», — заявил глава МИД РФ.Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей объявили о проведении 23−27 сентября референдумов по вопросу вхождения в состав России, президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил, что Москва поддержит решение, принятое жителями этих регионов.Лавров напомнил, как высшее политическое руководство страны называло жителей Донбасса: в 2015 году Арсений Яценюк, будучи премьер-министром Украины, говорил, что в регионе проживают «нелюди», а Зеленский в интервью в сентябре 2021 года, отвечая на вопрос, что он думает о живущих в Донбассе людях, сказал, что бывают люди, а бывают «существа», «особи».«Одновременно принимались законы, поощрявшие теорию и практику нацизма. Робкие рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств по выправлению языкового законодательства Киев игнорировал. В свою очередь эти многосторонние структуры не нашли смелости (может, им просто не позволили) побудить украинские власти к исполнению взятых на себя международных обязательств в области прав человека», — подчеркнул Лавров.Позицию российского министра поддержали коллеги из других стран. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, заявив, что даже в конфликтных ситуациях не может быть никакого оправдания нарушению прав человека в рамках международного права, и каждый такой случай должен расследоваться объективным и независимым образом.В свою очередь, министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франса заявил: «На протяжении 7 месяцев Совет (Безопасности ООН. — Ред.) получал многочисленные сообщения о серьёзных нарушениях прав человека в зоне конфликта, в том числе в отношении незащищённых групп, женщин и детей. Бразилия осуждает злоупотребления и выступает за беспристрастное расследование фактов, чтобы ответственные за них понесли наказание за свои действия».Возвращаясь к пассивной позиции международных организаций. Похожая ситуация и с МАГАТЭ. Глава МИД РФ отметил, что установить виновных в обстрелах Запорожской АЭС, в результате чего возникает риск ядерной катастрофы, установить не составляет никакого труда, учитывая, что на станции постоянно присутствуют сотрудники МАГАТЭ.«Неудобная правда, омрачающая светлый облик Украины как жертвы российской агрессии, старательно замалчивается, а иногда и откровенно вымарывается. Даже западную правозащитную организацию Amnesty International, которую трудно заподозрить в симпатиях к России, подвергли суровой критике и записали в агенты Кремля. Только лишь за то, что в своем отчёте эта структура подтвердила всем известные факты о том, что Киев размещает боевые точки, тяжёлые вооружения на гражданских объектах», — заявил Лавров.Amnesty International 4 августа опубликовала доклад о нарушениях ВСУ правил ведения войны и создания угрозы жизни мирного населения. После критики украинских властей представители правозащитной организации заявили, что направили правительству Украины письмо, в котором не только уведомили о сделанных выводах, но и привели список населённых пунктов с точными координатами, где зафиксировано размещение украинских солдат в социальных объектах. Не получив ответа до 3 августа, эксперты опубликовали доклад и подчеркнули, что от своих слов отказываться не намерены. Однако сохранялась решительность правозащитников недолго: меньше чем через неделю они пошли на попятную. Сначала Amnesty International заявила, что глубоко сожалеет о стрессе и гневе Киева, которые вызвал её доклад, а затем объявила, что её выводы, вызвавшие столько критики, проверят некие независимые эксперты. Немецкое бюро Amnesty International объяснило, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которые ожидались от организации, и подчеркнули важность предстоящей проверки.«У нас нет сомнения, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где безнаказанно попираются нормы международного гуманитарного права. Неудивительно, что ВСУ и националистические батальоны применяют тактику террористов, используя мирных жителей в качестве "живого щита"», — заявил Лавров.Он также обратил внимание на применение украинскими военными противопехотных мин «Лепесток», а это грубое нарушение Конвенции 1997 года о запрете противопехотных мин, ратифицированной Украиной в 2005 году, а также Второго протокола к Женевской конвенции об обычных видах оружия, накладывающего запрет на мины без самоликвидаторов.«Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: "Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын"», — заявил Лавров.«Лицемерно заявляя о приверженности Минским соглашениям, киевские власти откровенно и безнаказанно саботировали их выполнение. Была введена финансовая, транспортная, энергетическая блокада Донбасса. Жителей региона отрезали от социальных пособий, пенсий, зарплат, банковских услуг, связи, образования и здравоохранения. Лишили элементарных гражданских прав, гарантированных в том числе Международными пактами 1966 года об экономических, социальных и культурных правах, а также о гражданских и политических правах», — сказал Лавров.Даже Валерия Лутковская, занимавшая пост Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в 2017 году признала, что Киев отталкивает жителей Донбасса, и раскритиковала государственную политику в отношении региона, указав на незаконность отказа от выплаты пенсий и социальных пособий местному населению.«В какой-то момент, устав притворяться, Зеленский заявил, что минский "Комплекс мер" нужен лишь для того, чтобы сохранять санкции, введённые против России. Ещё более откровенным был его предшественник и соавтор Минских договорённостей Порошенко. Пару месяцев назад он публично и с гордостью заявил, что эти подписанные им соглашения ни он, ни кто-либо на Украине и не собирался выполнять. Они были нужны лишь для того, чтобы выиграть время на получение оружия от западных стран для войны с Российской Федерацией. Собственной безнаказанностью киевский режим обязан своим западным кураторам — прежде всего, Германии и Франции, ну и, разумеется, США. Вместо того чтобы добиваться от киевского руководства выполнения Минских соглашений, Берлин и Париж цинично закрывали глаза на открытые угрозы Киева решить "проблему Донбасса" силой — так называемый план "Б"», — заявил Лавров.Более того, западные страны, оказывая военную помощь в беспрецедентных объёмах, поддерживают силовой вариант решения вопроса, ни о каком дипломатическом урегулировании, таким образом, речи нет. Даже Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечающий в Евросоюзе за дипломатию, говорил, что ситуация должна решиться на поле боя.«У нас нет никаких иллюзий в том, что сегодня Вооружённым силам России и ополчениям ДНР и ЛНР противостоят не только неонацистские формирования киевского режима, но и военная машина "коллективного" Запада. В режиме реального времени с использованием современных систем, самолётов, кораблей, спутников, стратегических беспилотников НАТО снабжает ВСУ разведданными, науськивая на то, что Россия должна быть разгромлена на поле боя и лишена в качестве наказания любого суверенитета. Это уже не латентный расизм, а самый откровенный», — подчеркнул Лавров.Накачивая Украину оружием и военной техникой, обучая персонал ВСУ, западные страны напрямую вовлечены в украинский конфликт и становятся его стороной, подчеркнул Лавров, а цель их очевидна – максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, для того, чтобы истощить и ослабить Россию."Ещё раз хочу обратить ваше внимание на следующее. Когда российские и украинские переговорщики в Стамбуле в конце марта практически согласились на предложенные Киевом параметры урегулирования, через пару дней произошла трагедия в Буче. Ни у кого не остается сомнений, что она имела постановочный характер. Сразу после этой инсценировки западные коллеги подняли истерику и ввели новый пакет санкций против Российской Федерации, голословно обвинив нас в убийстве мирных граждан. С тех пор, когда был реализован этот пропагандистский эффект, никто о населённом пункте Буча не вспоминает. Кроме нас. Я ещё раз обращаюсь в присутствии Генерального секретаря и уважаемых министров: пожалуйста, добейтесь от украинских властей, чтобы они сделали элементарный шаг – опубликовали имена людей, чьи трупы были показаны в Буче. Прошу об этом уже не один месяц. Никто не слышит и не хочет реагировать", – заявил Лавров.Несколько иностранных наёмников, сражавшихся на стороне ВСУ, рассказывали, что стали свидетелями, как западные журналисты снимали фейк о "гражданских жертвах" и разрушениях в Буче, якобы вызванных авиаударом ВВС России артиллерийским обстрелом, хотя на самом деле за этими преступлениями стояли бойцы "Азова", которые там проводили стрельбы по российским позициям из своих миномётов и промахнулись на несколько сотен метров."Всё сказанное мною лишний раз подтверждает, что решение о проведении специальной военной операции было неизбежным. Мы об этом не раз говорили. Предъявили огромное количество фактов, показывающих как Украина готовилась исполнять роль "анти-России", плацдарма для создания и реализации угроз против российской безопасности. Смею Вас заверить, что мы этого не допустим", – заявил Лавров.В заседании также принимал участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Содержание его речи было абсолютно предсказуемым – министр призывал мировое сообщество продолжать давление на Россию, в том числе для продления заключённой в Стамбуле сделки по вывозу украинского зерна, заблокированного в портах."Я призываю все страны, особенно те, которые зависят от экспорта продовольствия с Украины, оказать максимальное публичное и дипломатическое давление на Москву, чтобы потребовать продолжения работы черноморского зернового коридора в ноябре и далее. Украина заинтересована в том, чтобы увеличить объёмы экспорта морским путём, как под эгидой Всемирной продовольственной программы ООН, так и на рыночных условиях", — заявил Кулеба.Вопреки утверждению Запада, что эта сделка была жизненно необходима, чтобы спасти от голода бедные страны, по Всемирной программе продовольствия ООН, подразумевающей помощь самым нуждающимся, в развивающиеся государства было загружено всего 2 из 87 кораблей, или 60 тысяч тонн из отправленных 2 миллионов, а это лишь 3%, обратил внимание Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Кулебе на заседании задали вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе, на что он ответил: "Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине".Самонадеянно! Учитывая, что НАТО на все требования украинских чиновников как можно скорее принять страну в свои ряды, повторяет, что Украина не соответствует стандартам Альянса.Осудить Россию – это то, что западные политики готовы делать и без всяких просьб из Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал объявление частичной мобилизации в РФ: "Путин усилил эскалацию, решив не завершить войну, а расширить её, не отвести войска, а добавить ещё 300 тысяч военных, не снизить напряжённость, а усилить её угрозой ядерного оружия".А на Украине уже много лет проводится тотальная мобилизация всего собственного населения, включая и женщин, для того, чтобы рекрутировать их в ряды националистических батальонов и ВСУ, указывал в своей речи Лавров. Об этом американский дипломат, естественно, упоминать не будет.В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила: "Настоятельно призываю Россию: вы не победите в этой войне, поэтому прекратите её. Прекратите страдания, прекратите посылать своих граждан на смерть. Прекратите свои фиктивные "референдумы" – такие же незаконные, как и эта война".К слову, она вместе с французской коллегой Катрин Колонна накануне просила российскую сторону о встрече с Лавровым, несмотря на запрет ЕС не общаться с главой МИД РФ, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Я глубоко обеспокоен сообщениями о планах организации так называемых референдумов в районах Украины, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства", – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.А всем западным политикам, продвигающим тезис о "незаконности референдумов", председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, имеющая дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, ответила, что референдумы на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходят в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. По словам Матвиенко, на Западе поспешили ещё до начала референдумов заявить, что не признают итогов голосования, таким образом Европа и Америка подтвердили свой цинизм и то, что мнение жителей этих регионов их совершенно не интересует.Глава МИД Китая Ван И традиционно был по-восточному сдержанным. На заседании он заявил, что Совет Безопасности ООН должен быть объективным и беспристрастным по украинскому вопросу, а также поощрять прекращение огня и мирные переговоры, отдавать приоритет посредническим механизмам. Ван И также указал на необходимость предпринять конструктивные шаги в направлении политического урегулирования и отметил, что украинский кризис тесно связан с международной ситуацией.О глобальных последствиях для всего мира, даже находящихся за тысячи километров стран, говорили многие дипломаты. Глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса призвал членов Совета Безопасности ООН содействовать установлению диалога между сторонами конфликта в целях немедленного прекращения огня и начала переговоров о заключении мира, поскольку продолжение боевых действий представляет угрозу не только жизням людей, живущих в зоне конфликта, но и энергетической и продовольственной безопасности миллионов семей в других регионах."Риски эскалации, вызванные текущей динамикой конфликта, попросту слишком велики, а её последствия для мироустройства непредсказуемы. Сейчас не время делать акцент на разногласиях или изолировать стороны", – заявил Франса.Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил готовность республики создать все необходимые условия для продолжения переговорного процесса, в том числе предоставить площадку для встреч делегаций РФ и Украины. Он напомнил, что события на Украине не возникли внезапно, а стали следствием системного игнорирования рисков безопасности со стороны западных стран в регионе и отказом учитывать интересы и озабоченности вовлеченных государств, предпосылки к этому формировались в течение многих лет.Глава МИД также рассказал, с какими проблемами из-за обострения украинского конфликта столкнулась Белоруссия: "Массированное санкционное давление со стороны Запада привело к побочным эффектам, которые в нашем регионе неизбежно затронули сферу безопасности. Смею обоснованно утверждать, что санкции существенно сузили, в частности для Беларуси, поле для манёвра в региональной безопасности".

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Евгения Кондакова

эксклюзив, оон, россия, сергей лавров, украина, дмитрий кулеба, всу, минские соглашения, владимир зеленский, русский язык, референдум