https://ukraina.ru/20220923/1039018913.html
Депутат Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве
Депутат Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве - 23.09.2022 Украина.ру
Депутат Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал свое желание отправиться на фронт в зону спецоперации на Украине. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе "Единой России"
2022-09-23T13:30
2022-09-23T13:30
2022-09-23T13:30
новости
милонов
депутат
мобилизация
спецоперация
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Депутат Госдумы России Виталий Милонов попросился на фронт. Он обратился с заявлением о мобилизации в ряды Вооруженных сил России к секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку. Милонов выразил желание отправиться в расположение действующих частей.Милонов объяснил свое желание принять участие в спецоперации на Украине войной Запада против "нас, нашего будущего, против наших детей". Спецоперация, по его словам, обретает черты народной войны. Виталий Милонов рассказал о знакомых "запасниках", которые отложили домашние дела и записались добровольцами. По его словам, сейчас они служат рядовыми стрелками, радистами и артиллеристами.
https://ukraina.ru/20220923/1039009963.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, милонов, депутат, мобилизация, спецоперация
Новости, Милонов, депутат, мобилизация, Спецоперация
Депутат Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал свое желание отправиться на фронт в зону спецоперации на Украине. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе "Единой России"
Депутат Госдумы России Виталий Милонов попросился на фронт. Он обратился с заявлением о мобилизации в ряды Вооруженных сил России к секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку. Милонов выразил желание отправиться в расположение действующих частей.
Милонов объяснил свое желание принять участие в спецоперации на Украине войной Запада против "нас, нашего будущего, против наших детей". Спецоперация, по его словам, обретает черты народной войны.
"Я сам отец шестерых. И если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовил им судьбу своих слуг, как когда-то планировал Гитлер и его Евросоюз первого извода. Никто не может, не имеет права, сегодня вычеркнуть себя из нашего народа. Только трусы и вырожденцы, которым место в грязной канаве", - сказал Милонов.
Виталий Милонов рассказал о знакомых "запасниках", которые отложили домашние дела и записались добровольцами. По его словам, сейчас они служат рядовыми стрелками, радистами и артиллеристами.