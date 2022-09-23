Депутат Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве - 23.09.2022 Украина.ру
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Депутат Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве
Депутат Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве - 23.09.2022 Украина.ру
Депутат Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал свое желание отправиться на фронт в зону спецоперации на Украине. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе "Единой России"
2022-09-23T13:30
2022-09-23T13:30
новости
милонов
депутат
мобилизация
спецоперация
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Депутат Госдумы России Виталий Милонов попросился на фронт. Он обратился с заявлением о мобилизации в ряды Вооруженных сил России к секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку. Милонов выразил желание отправиться в расположение действующих частей.Милонов объяснил свое желание принять участие в спецоперации на Украине войной Запада против "нас, нашего будущего, против наших детей". Спецоперация, по его словам, обретает черты народной войны. Виталий Милонов рассказал о знакомых "запасниках", которые отложили домашние дела и записались добровольцами. По его словам, сейчас они служат рядовыми стрелками, радистами и артиллеристами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, милонов, депутат, мобилизация, спецоперация
Новости, Милонов, депутат, мобилизация, Спецоперация

Депутат Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве

13:30 23.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал свое желание отправиться на фронт в зону спецоперации на Украине. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе "Единой России"
Депутат Госдумы России Виталий Милонов попросился на фронт. Он обратился с заявлением о мобилизации в ряды Вооруженных сил России к секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку. Милонов выразил желание отправиться в расположение действующих частей.
Милонов объяснил свое желание принять участие в спецоперации на Украине войной Запада против "нас, нашего будущего, против наших детей". Спецоперация, по его словам, обретает черты народной войны.
"Я сам отец шестерых. И если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовил им судьбу своих слуг, как когда-то планировал Гитлер и его Евросоюз первого извода. Никто не может, не имеет права, сегодня вычеркнуть себя из нашего народа. Только трусы и вырожденцы, которым место в грязной канаве", - сказал Милонов.
Виталий Милонов рассказал о знакомых "запасниках", которые отложили домашние дела и записались добровольцами. По его словам, сейчас они служат рядовыми стрелками, радистами и артиллеристами.
Пресс-конференция депутата В.Милонова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:06
На Украине объявили "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронтНа Украине на депутата Госдумы России Виталия Милонова объявили охоту, если он примет участие в спецоперации в качестве военнослужащего. Об этом 23 сентября заявили журналисты подконтрольного Игорю Коломойскому "Украинского независимого агентства новостей" (УНИАН) в Telegram-канале издания
 
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