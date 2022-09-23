https://ukraina.ru/20220923/1039018913.html

Депутат Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве

Депутат Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве - 23.09.2022 Украина.ру

Депутат Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал свое желание отправиться на фронт в зону спецоперации на Украине. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе "Единой России"

2022-09-23T13:30

2022-09-23T13:30

2022-09-23T13:30

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милонов

депутат

мобилизация

спецоперация

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Депутат Госдумы России Виталий Милонов попросился на фронт. Он обратился с заявлением о мобилизации в ряды Вооруженных сил России к секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку. Милонов выразил желание отправиться в расположение действующих частей.Милонов объяснил свое желание принять участие в спецоперации на Украине войной Запада против "нас, нашего будущего, против наших детей". Спецоперация, по его словам, обретает черты народной войны. Виталий Милонов рассказал о знакомых "запасниках", которые отложили домашние дела и записались добровольцами. По его словам, сейчас они служат рядовыми стрелками, радистами и артиллеристами.

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новости, милонов, депутат, мобилизация, спецоперация