То ли сидр, то ли Люфтваффе: эпатажный номер юных украинцев озадачил сеть - 23.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220923/1039016791.html
То ли сидр, то ли Люфтваффе: эпатажный номер юных украинцев озадачил сеть
То ли сидр, то ли Люфтваффе: эпатажный номер юных украинцев озадачил сеть - 23.09.2022 Украина.ру
То ли сидр, то ли Люфтваффе: эпатажный номер юных украинцев озадачил сеть
В сети появилось видео выступления детей на фоне украинского флага и одетых в костюмы желто-голубой расцветки. Дети поют и танцуют под скандальную песню Was wollen wir trinken, которую, в том числе, приписывают элитным военно-воздушным силам нацистской Германии – Luftwaffe. Кадры 23 сентября публикует Telegram-канал "Украинский формат"
2022-09-23T12:55
2022-09-23T12:55
новости
танец
песня
дети
немцы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039017965_0:426:609:769_1920x0_80_0_0_df41d3cd752c089a9e6ec23475091f32.jpg
На самом деле, песня Was wollen wir trinken, или, вернее v chistr 'ta Laou! ("Песня о сидре"), не имеет ничего общего с нацизмом.В разные времена песне приписывали кельтское фольклорное происхождение, связь с войсками Luftwaffe, связь с норвежскими националистами и др. В реальности же, композиция "Пей сидр!" это всего лишь песня бретонских крестьян о процессе создания и потребления яблочного сидра.Один из вариантов перевода оригинального текста:"Сидр сделан для того, чтоб его пили, ла-ла,А девушки — для того, чтоб их любили.Будем же любить каждый своего человека, ла-ла,Чтобы не было среди людей ревности…"Немецкая версия Was wollen wir trinken, по-прежнему рассказывающая всего лишь о яблочном сидре в сети связывают с Luftwaffe или же с картельными восками СС. В реальности же причиной этого мифа стал сингл голландской фолк-рок группы Bots, которая в 1980 году перепела знаменитую песенку о сидре на немецком языке.Кроме того, на видео представлен куплет на украинском языке, в котором мальчик-солист поет следующее:"Ідуть солдати, і з ними зброя, з ними віра, з ними – мова" ("Идут солдаты, с ними оружие, с ними вера, с ними – язык").При этом уже в следующем куплете он поет традиционный текст песни о сидре.*Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20220906/1038481042.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039017965_0:369:609:826_1920x0_80_0_0_5e73468c26e5a873cbe1689278ea682e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, танец, песня, дети, немцы, украина
Новости, танец, песня, дети, немцы, Украина

То ли сидр, то ли Люфтваффе: эпатажный номер юных украинцев озадачил сеть

12:55 23.09.2022
 
© скриншот видео
© скриншот видео
Читать в
В сети появилось видео выступления детей на фоне украинского флага и одетых в костюмы желто-голубой расцветки. Дети поют и танцуют под скандальную песню Was wollen wir trinken, которую, в том числе, приписывают элитным военно-воздушным силам нацистской Германии – Luftwaffe. Кадры 23 сентября публикует Telegram-канал "Украинский формат"
"Ничего необычного, просто украинские дети поют неофициальный гимн Люфтваффе - ВВС Вермахта Третьего Рейха. Возглавлялись ВВС нацистской Германии Германом Герингом", - так автор публикации комментирует видео.
На самом деле, песня Was wollen wir trinken, или, вернее v chistr 'ta Laou! ("Песня о сидре"), не имеет ничего общего с нацизмом.
В разные времена песне приписывали кельтское фольклорное происхождение, связь с войсками Luftwaffe, связь с норвежскими националистами и др. В реальности же, композиция "Пей сидр!" это всего лишь песня бретонских крестьян о процессе создания и потребления яблочного сидра.
Один из вариантов перевода оригинального текста:
"Сидр сделан для того, чтоб его пили, ла-ла,
А девушки — для того, чтоб их любили.
Будем же любить каждый своего человека, ла-ла,
Чтобы не было среди людей ревности…"
Немецкая версия Was wollen wir trinken, по-прежнему рассказывающая всего лишь о яблочном сидре в сети связывают с Luftwaffe или же с картельными восками СС. В реальности же причиной этого мифа стал сингл голландской фолк-рок группы Bots, которая в 1980 году перепела знаменитую песенку о сидре на немецком языке.
Кроме того, на видео представлен куплет на украинском языке, в котором мальчик-солист поет следующее:
"Ідуть солдати, і з ними зброя, з ними віра, з ними – мова" ("Идут солдаты, с ними оружие, с ними вера, с ними – язык").
При этом уже в следующем куплете он поет традиционный текст песни о сидре.
*Деятельность организации запрещена в РФ
- РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 10:30
"Понаехали в Одессу неместные": вокруг знаменитой песни Утёсова разгорелись страстиОдесситы пришли в ярость от перевода на украинский язык знаменитой песни советского певца Леонида Утёсова "У чёрного моря". Из комментариев и публикаций местных жителей становится ясно, что насильственная украинизация в Одессе не пройдет
 
НовоститанецпеснядетинемцыУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:23Американист объяснил, зачем Пелоси ездила в Армению
14:22В форме Росгвардии: появились новые подробности атаки украинских диверсантов в Запорожской области
14:15Украинка в Израиле приказала внучке поцеловать Макаревича* в зад
14:07Украинские диверсанты устроили прорыв в Запорожской области
14:06"Оставь Крым в покое". Взгляд американского консерватора на Россию и Украину
13:52Политолог рассказал, как можно наказать американские биолаборатории за их незаконные эксперименты
13:45Верный и неверные. Элиты Казахстана смотрят в сторону от России
13:36Американист ответил, разожгут ли США войну за Тайвань
13:30Что приготовили для Украины в ЛНР: репортаж с места событий. Видео
13:30Депутат Милонов: трусам и вырожденцам место в грязной канаве
13:29Глава Крыма Аксенов проводил сына на фронт
13:28“Самый выгодный путь”: Политолог рассказал, как Индия выигрывает от санкций против РФ
13:13Виктория Федосова: Референдумы – это подтверждение правильности политики России
12:55То ли сидр, то ли Люфтваффе: эпатажный номер юных украинцев озадачил сеть
12:49Чернигов в период СВО. Старинному городу сочиняют русофобскую историю
12:44Депутат Госдумы Сокол объяснил, почему попросился на фронт
12:43США пытаются поджечь Среднюю Азию и Кавказ
12:27Депутат Госдумы попросился фельдшером на самый опасный участок фронта
12:26Ходаковский рассказал, куда направят мобилизованных
12:24Обстрелы и теракты, предупреждение Лукашенко. Главное на Украине на 12:00 23 сентября
Лента новостейМолния