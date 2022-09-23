https://ukraina.ru/20220923/1039016791.html

То ли сидр, то ли Люфтваффе: эпатажный номер юных украинцев озадачил сеть

То ли сидр, то ли Люфтваффе: эпатажный номер юных украинцев озадачил сеть - 23.09.2022 Украина.ру

То ли сидр, то ли Люфтваффе: эпатажный номер юных украинцев озадачил сеть

В сети появилось видео выступления детей на фоне украинского флага и одетых в костюмы желто-голубой расцветки. Дети поют и танцуют под скандальную песню Was wollen wir trinken, которую, в том числе, приписывают элитным военно-воздушным силам нацистской Германии – Luftwaffe. Кадры 23 сентября публикует Telegram-канал "Украинский формат"

2022-09-23T12:55

2022-09-23T12:55

2022-09-23T12:55

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На самом деле, песня Was wollen wir trinken, или, вернее v chistr 'ta Laou! ("Песня о сидре"), не имеет ничего общего с нацизмом.В разные времена песне приписывали кельтское фольклорное происхождение, связь с войсками Luftwaffe, связь с норвежскими националистами и др. В реальности же, композиция "Пей сидр!" это всего лишь песня бретонских крестьян о процессе создания и потребления яблочного сидра.Один из вариантов перевода оригинального текста:"Сидр сделан для того, чтоб его пили, ла-ла,А девушки — для того, чтоб их любили.Будем же любить каждый своего человека, ла-ла,Чтобы не было среди людей ревности…"Немецкая версия Was wollen wir trinken, по-прежнему рассказывающая всего лишь о яблочном сидре в сети связывают с Luftwaffe или же с картельными восками СС. В реальности же причиной этого мифа стал сингл голландской фолк-рок группы Bots, которая в 1980 году перепела знаменитую песенку о сидре на немецком языке.Кроме того, на видео представлен куплет на украинском языке, в котором мальчик-солист поет следующее:"Ідуть солдати, і з ними зброя, з ними віра, з ними – мова" ("Идут солдаты, с ними оружие, с ними вера, с ними – язык").При этом уже в следующем куплете он поет традиционный текст песни о сидре.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220906/1038481042.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, танец, песня, дети, немцы, украина