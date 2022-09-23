На Украине объявили "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронт - 23.09.2022 Украина.ру
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На Украине объявили "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронт
На Украине объявили "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронт - 23.09.2022 Украина.ру
На Украине объявили "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронт
На Украине на депутата Госдумы России Виталия Милонова объявили охоту, если он примет участие в спецоперации в качестве военнослужащего. Об этом 23 сентября заявили журналисты подконтрольного Игорю Коломойскому "Украинского независимого агентства новостей" (УНИАН) в Telegram-канале издания
2022-09-23T10:06
2022-09-23T10:06
новости
милонов
депутаты
мобилизация
украина
спецоперация
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Депутаты Госдумы России Виталий Милонов, Дмитрий Саблин, Сергей Сокол и Дмитрий Хубезов написали заявления с просьбой отправить их на службу в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил секретарь Генсовета политической партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, милонов, депутаты, мобилизация, украина, спецоперация
Новости, Милонов, депутаты, мобилизация, Украина, Спецоперация

На Украине объявили "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронт

10:06 23.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПресс-конференция депутата В.Милонова в Санкт-Петербурге
Пресс-конференция депутата В.Милонова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Игорь Руссак
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На Украине на депутата Госдумы России Виталия Милонова объявили охоту, если он примет участие в спецоперации в качестве военнослужащего. Об этом 23 сентября заявили журналисты подконтрольного Игорю Коломойскому "Украинского независимого агентства новостей" (УНИАН) в Telegram-канале издания
"Что ж, скоро начнем сафари на самого упоротого российского депутата. Если он, конечно, доедет", - заявили в УНИАН.
Депутаты Госдумы России Виталий Милонов, Дмитрий Саблин, Сергей Сокол и Дмитрий Хубезов написали заявления с просьбой отправить их на службу в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил секретарь Генсовета политической партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
09:47
Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронтДепутаты Госдумы России выразили желание мобилизоваться в ряды Вооруженных сил РФ и принять участие в спецоперации на Украине. О четырех депутатах-добровольцах рассказал 23 сентября секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в телеграм-канале
 
НовостиМилоновдепутатымобилизацияУкраинаСпецоперация
 
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10:19В Узбекистане больше не работают карты "Мир"
10:06На Украине объявили "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронт
10:04Начало референдума, немецкие танки. Главное на Украине на утро 23 сентября
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