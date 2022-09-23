https://ukraina.ru/20220923/1039009963.html

На Украине объявили "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронт

На Украине объявили "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронт - 23.09.2022 Украина.ру

На Украине объявили "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронт

На Украине на депутата Госдумы России Виталия Милонова объявили охоту, если он примет участие в спецоперации в качестве военнослужащего. Об этом 23 сентября заявили журналисты подконтрольного Игорю Коломойскому "Украинского независимого агентства новостей" (УНИАН) в Telegram-канале издания

2022-09-23T10:06

2022-09-23T10:06

2022-09-23T10:06

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Депутаты Госдумы России Виталий Милонов, Дмитрий Саблин, Сергей Сокол и Дмитрий Хубезов написали заявления с просьбой отправить их на службу в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил секретарь Генсовета политической партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

https://ukraina.ru/20220923/1039008107.html

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новости, милонов, депутаты, мобилизация, украина, спецоперация