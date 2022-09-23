На Украине объявили "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронт
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПресс-конференция депутата В.Милонова в Санкт-Петербурге
На Украине на депутата Госдумы России Виталия Милонова объявили охоту, если он примет участие в спецоперации в качестве военнослужащего. Об этом 23 сентября заявили журналисты подконтрольного Игорю Коломойскому "Украинского независимого агентства новостей" (УНИАН) в Telegram-канале издания
"Что ж, скоро начнем сафари на самого упоротого российского депутата. Если он, конечно, доедет", - заявили в УНИАН.
Депутаты Госдумы России Виталий Милонов, Дмитрий Саблин, Сергей Сокол и Дмитрий Хубезов написали заявления с просьбой отправить их на службу в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил секретарь Генсовета политической партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
09:47Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронтДепутаты Госдумы России выразили желание мобилизоваться в ряды Вооруженных сил РФ и принять участие в спецоперации на Украине. О четырех депутатах-добровольцах рассказал 23 сентября секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в телеграм-канале