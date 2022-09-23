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Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронт

Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронт - 23.09.2022 Украина.ру

Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронт

Депутаты Госдумы России выразили желание мобилизоваться в ряды Вооруженных сил РФ и принять участие в спецоперации на Украине. О четырех депутатах-добровольцах рассказал 23 сентября секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в телеграм-канале

2022-09-23T09:47

2022-09-23T09:47

2022-09-23T09:47

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Четыре депутата Госдумы России попросили отправить их служить в зону специальной военной операции на Украине. С заявлениями к секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку обратились:Заявления депутатов рассмотрят в Минобороны России, сообщил Турчак. Эти депутаты с первых дней спецоперации работают в Донбассе, "спасая мирных жителей от рук киевского режима". Депутаты Госдумы и сенаторы выражают желание пойти на фронт, сообщил Турчак. По его словам, он получает поток обращений. С каждым, кто принял соответствующее решение, обсуждают детали и варианты временного замещения их должностей. Турчак пообещал опубликовать полный список депутатов, которые решили добровольно мобилизоваться.

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новости, депутаты, милонов, мобилизация, россия