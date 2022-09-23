Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронт - 23.09.2022 Украина.ру
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Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронт
Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронт - 23.09.2022 Украина.ру
Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронт
Депутаты Госдумы России выразили желание мобилизоваться в ряды Вооруженных сил РФ и принять участие в спецоперации на Украине. О четырех депутатах-добровольцах рассказал 23 сентября секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в телеграм-канале
2022-09-23T09:47
2022-09-23T09:47
новости
депутаты
милонов
мобилизация
россия
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Четыре депутата Госдумы России попросили отправить их служить в зону специальной военной операции на Украине. С заявлениями к секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку обратились:Заявления депутатов рассмотрят в Минобороны России, сообщил Турчак. Эти депутаты с первых дней спецоперации работают в Донбассе, "спасая мирных жителей от рук киевского режима". Депутаты Госдумы и сенаторы выражают желание пойти на фронт, сообщил Турчак. По его словам, он получает поток обращений. С каждым, кто принял соответствующее решение, обсуждают детали и варианты временного замещения их должностей. Турчак пообещал опубликовать полный список депутатов, которые решили добровольно мобилизоваться.
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новости, депутаты, милонов, мобилизация, россия
Новости, депутаты, Милонов, мобилизация, Россия

Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронт

09:47 23.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Депутаты Госдумы России выразили желание мобилизоваться в ряды Вооруженных сил РФ и принять участие в спецоперации на Украине. О четырех депутатах-добровольцах рассказал 23 сентября секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в телеграм-канале
Четыре депутата Госдумы России попросили отправить их служить в зону специальной военной операции на Украине. С заявлениями к секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку обратились:
  • Виталий Милонов, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей
  • Дмитрий Саблин, заместитель председателя комитета ГД по обороне,
  • Сергей Сокол, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике,
  • Дмитрий Хубезов, председатель комитета ГД по охране здоровья.
Заявления депутатов рассмотрят в Минобороны России, сообщил Турчак. Эти депутаты с первых дней спецоперации работают в Донбассе, "спасая мирных жителей от рук киевского режима".
"Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским", - заявил Турчак.
Депутаты Госдумы и сенаторы выражают желание пойти на фронт, сообщил Турчак. По его словам, он получает поток обращений. С каждым, кто принял соответствующее решение, обсуждают детали и варианты временного замещения их должностей.
Турчак пообещал опубликовать полный список депутатов, которые решили добровольно мобилизоваться.
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 15:48
Песков назвал ложью сообщения о мобилизации до миллиона россиянПубликации о призыве на военную службу по мобилизации до одного миллиона человек не соответствуют действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их ложью, сообщают журналисты РИА Новости
 
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