https://ukraina.ru/20220923/1038999887.html
Главное на 23 сентября: в России и в мире
Главное на 23 сентября: в России и в мире
Главное на 23 сентября: в России и в мире
В Москве проходит патриотический митинг "Своих не бросаем", в ДНР, ЛНР, а также в освобожденных Херсонской и Запорожской областях стартуют референдумы, а Париж тем временем начинает экономить энергию и с этой целью отключит на ночь подсветку ряда административных зданий. Подробнее — читайте в подборке Украина.ру
2022-09-23T07:58
2022-09-23T07:58
2022-09-23T08:20
эксклюзив
анонс
главное
митинг
днр
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запорожская область
херсонская область
референдум
париж
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Россия В Общественной палате РФ начнет работу общественный ситуационный центр по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Российские общественники используют накопленный международный опыт осуществления контроля за электоральными процедурами для помощи в организации референдумов, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей члены ОП РФ будут координировать наблюдателей. Пройдет патриотический митинг «Своих не бросаем»Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует провести патриотический митинг в Москве на Манежной площади. В этот день начнется референдум в ДНР, ЛРН, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России. В мероприятии примут участие представители политических партий, объединений, национально-культурных автономий, а также гражданские активисты, музыканты, артисты.Состоится церемония вступления в должность главы Марий Эл Юрия ЗайцеваВ Единый день голосования в Марий Эл прошли выборы главы республики. Юрий Зайцев победил с результатом 82,44% голосов.10 мая 2022 года Владимир Путин назначил Зайцева, занимавшего пост председателя правительства Калмыкии, временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл. На этом посту он сменил Александра Евстифеева, который подал в отставку по собственному желанию. Состоится церемония вступления в должность губернатора Кировской области Александра Соколова12 сентября ЦИК России сообщил предварительные результаты выборов губернатора Кировской области, за действующего врио главы региона Александра Соколова проголосовали 71,85% избирателей.Суд рассмотрит иск Навального о признании направления в изолятор незаконнымВ административном исковом заявлении указано, что 12 августа 2022 года на основании постановления начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области Алексей Навальный был водворен в штрафной изолятор на трое суток за расстегнутую верхнюю пуговицу одежды. Истец считает, что допущенное им нарушение по своей тяжести и характеру не соответствует наложенному взысканию, администрацией исправительного учреждения не учтены обстоятельства нарушения, личность осужденного и его поведение.Ближнее зарубежьеВ ДНР и ЛНР (частично признанные государства), а также в Херсонской и Запорожской областях Украины начнутся референдумы по вхождению в состав РФВо всех четырех регионах голосование будет проходить 23—27 сентября.Донбасс заинтересован в легитимности процедуры референдумов о вхождении в состав России, а также их одобрении странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник. На референдум будут приглашены представители СМИ, в том числе иностранных, страны просят помощи в организации голосования у РФ и других стран.Начнется выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана1 сентября лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу страны объявил о проведении внеочередных выборов президента нынешней осенью и досрочных выборов в Мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные представительные органы) в первой половине 2023 года.17 сентября Токаев подписал закон о внесении поправок в конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семилетним периодом без права переизбрания.МирВ Берлине состоится встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента Молдавии Майи СандуВ США состоится встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Кипра Никоса АнастасиадисаПрезидент Кипра предпринимает усилия, чтобы встретиться с Гутерришем для того, чтобы возобновить переговоры по решению кипрской проблемы. По словам Анастасиадиса целью встречи с генсеком ООН является желание «донести необходимость имплементации того, что уже было согласовано» с Гутерришем ранее.В Париже подсветка ряда административных зданий перестанет работать по вечерам в целях экономии энергииПодсветка Парижской ратуши, башни Сен-Жак, мэрий парижских округов и ряда городских музеев будет выключаться в 10 часов вечера. Огни Эйфелевой башни будут гасить в 23:45, с окончанием часов посещения. Фонари на улицах продолжат работать всю ночь в целях безопасности, но их яркость также будет снижена.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, анонс, главное, митинг, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, референдум, париж, энергия, экономия
Эксклюзив, анонс, главное, митинг, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область, референдум, Париж, энергия, экономия
Главное на 23 сентября: в России и в мире
07:58 23.09.2022 (обновлено: 08:20 23.09.2022)
В Москве проходит патриотический митинг "Своих не бросаем", в ДНР, ЛНР, а также в освобожденных Херсонской и Запорожской областях стартуют референдумы, а Париж тем временем начинает экономить энергию и с этой целью отключит на ночь подсветку ряда административных зданий. Подробнее — читайте в подборке Украина.ру
Россия
В Общественной палате РФ начнет работу общественный ситуационный центр по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Российские общественники используют накопленный международный опыт осуществления контроля за электоральными процедурами для помощи в организации референдумов, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей члены ОП РФ будут координировать наблюдателей.
«Это повысит открытость и прозрачность голосования, позволит пресечь распространение украинскими кибервойсками фейков о ходе референдумов, к которым призывают готовиться эксперты», — отмечается с сообщении.
Пройдет патриотический митинг «Своих не бросаем»
Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует провести патриотический митинг в Москве на Манежной площади. В этот день начнется референдум в ДНР, ЛРН, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России.
В мероприятии примут участие представители политических партий, объединений, национально-культурных автономий, а также гражданские активисты, музыканты, артисты.
Состоится церемония вступления в должность главы Марий Эл Юрия Зайцева
В Единый день голосования в Марий Эл прошли выборы главы республики. Юрий Зайцев победил с результатом 82,44% голосов.
10 мая 2022 года Владимир Путин назначил Зайцева, занимавшего пост председателя правительства Калмыкии, временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл. На этом посту он сменил Александра Евстифеева, который подал в отставку по собственному желанию.
Состоится церемония вступления в должность губернатора Кировской области Александра Соколова
12 сентября ЦИК России сообщил предварительные результаты выборов губернатора Кировской области, за действующего врио главы региона Александра Соколова проголосовали 71,85% избирателей.
Суд рассмотрит иск Навального о признании направления в изолятор незаконным
В административном исковом заявлении указано, что 12 августа 2022 года на основании постановления начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области Алексей Навальный был водворен в штрафной изолятор на трое суток за расстегнутую верхнюю пуговицу одежды. Истец считает, что допущенное им нарушение по своей тяжести и характеру не соответствует наложенному взысканию, администрацией исправительного учреждения не учтены обстоятельства нарушения, личность осужденного и его поведение.
Ближнее зарубежье
В ДНР и ЛНР (частично признанные государства), а также в Херсонской и Запорожской областях Украины начнутся референдумы по вхождению в состав РФ
Во всех четырех регионах голосование будет проходить 23—27 сентября.
Донбасс заинтересован в легитимности процедуры референдумов о вхождении в состав России, а также их одобрении странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.
На референдум будут приглашены представители СМИ, в том числе иностранных, страны просят помощи в организации голосования у РФ и других стран.
Начнется выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана
1 сентября лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу страны объявил о проведении внеочередных выборов президента нынешней осенью и досрочных выборов в Мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные представительные органы) в первой половине 2023 года.
17 сентября Токаев подписал закон о внесении поправок в конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семилетним периодом без права переизбрания.
Мир
В Берлине состоится встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента Молдавии Майи Санду
В США состоится встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Кипра Никоса Анастасиадиса
Президент Кипра предпринимает усилия, чтобы встретиться с Гутерришем для того, чтобы возобновить переговоры по решению кипрской проблемы.
По словам Анастасиадиса целью встречи с генсеком ООН является желание «донести необходимость имплементации того, что уже было согласовано» с Гутерришем ранее.
В Париже подсветка ряда административных зданий перестанет работать по вечерам в целях экономии энергии
Подсветка Парижской ратуши, башни Сен-Жак, мэрий парижских округов и ряда городских музеев будет выключаться в 10 часов вечера. Огни Эйфелевой башни будут гасить в 23:45, с окончанием часов посещения.
Фонари на улицах продолжат работать всю ночь в целях безопасности, но их яркость также будет снижена.