https://ukraina.ru/20220923/1038999887.html

Главное на 23 сентября: в России и в мире

Главное на 23 сентября: в России и в мире

Главное на 23 сентября: в России и в мире

В Москве проходит патриотический митинг "Своих не бросаем", в ДНР, ЛНР, а также в освобожденных Херсонской и Запорожской областях стартуют референдумы, а Париж тем временем начинает экономить энергию и с этой целью отключит на ночь подсветку ряда административных зданий. Подробнее — читайте в подборке Украина.ру

2022-09-23T07:58

2022-09-23T07:58

2022-09-23T08:20

эксклюзив

анонс

главное

митинг

днр

лнр

запорожская область

херсонская область

референдум

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a6605a88f34e8ebef4aeb97b46832d48.jpg.webp

Россия В Общественной палате РФ начнет работу общественный ситуационный центр по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Российские общественники используют накопленный международный опыт осуществления контроля за электоральными процедурами для помощи в организации референдумов, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей члены ОП РФ будут координировать наблюдателей. Пройдет патриотический митинг «Своих не бросаем»Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует провести патриотический митинг в Москве на Манежной площади. В этот день начнется референдум в ДНР, ЛРН, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России. В мероприятии примут участие представители политических партий, объединений, национально-культурных автономий, а также гражданские активисты, музыканты, артисты.Состоится церемония вступления в должность главы Марий Эл Юрия ЗайцеваВ Единый день голосования в Марий Эл прошли выборы главы республики. Юрий Зайцев победил с результатом 82,44% голосов.10 мая 2022 года Владимир Путин назначил Зайцева, занимавшего пост председателя правительства Калмыкии, временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл. На этом посту он сменил Александра Евстифеева, который подал в отставку по собственному желанию. Состоится церемония вступления в должность губернатора Кировской области Александра Соколова12 сентября ЦИК России сообщил предварительные результаты выборов губернатора Кировской области, за действующего врио главы региона Александра Соколова проголосовали 71,85% избирателей.Суд рассмотрит иск Навального о признании направления в изолятор незаконнымВ административном исковом заявлении указано, что 12 августа 2022 года на основании постановления начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области Алексей Навальный был водворен в штрафной изолятор на трое суток за расстегнутую верхнюю пуговицу одежды. Истец считает, что допущенное им нарушение по своей тяжести и характеру не соответствует наложенному взысканию, администрацией исправительного учреждения не учтены обстоятельства нарушения, личность осужденного и его поведение.Ближнее зарубежьеВ ДНР и ЛНР (частично признанные государства), а также в Херсонской и Запорожской областях Украины начнутся референдумы по вхождению в состав РФВо всех четырех регионах голосование будет проходить 23—27 сентября.Донбасс заинтересован в легитимности процедуры референдумов о вхождении в состав России, а также их одобрении странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник. На референдум будут приглашены представители СМИ, в том числе иностранных, страны просят помощи в организации голосования у РФ и других стран.Начнется выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана1 сентября лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу страны объявил о проведении внеочередных выборов президента нынешней осенью и досрочных выборов в Мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные представительные органы) в первой половине 2023 года.17 сентября Токаев подписал закон о внесении поправок в конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семилетним периодом без права переизбрания.МирВ Берлине состоится встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента Молдавии Майи СандуВ США состоится встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Кипра Никоса АнастасиадисаПрезидент Кипра предпринимает усилия, чтобы встретиться с Гутерришем для того, чтобы возобновить переговоры по решению кипрской проблемы. По словам Анастасиадиса целью встречи с генсеком ООН является желание «донести необходимость имплементации того, что уже было согласовано» с Гутерришем ранее.В Париже подсветка ряда административных зданий перестанет работать по вечерам в целях экономии энергииПодсветка Парижской ратуши, башни Сен-Жак, мэрий парижских округов и ряда городских музеев будет выключаться в 10 часов вечера. Огни Эйфелевой башни будут гасить в 23:45, с окончанием часов посещения. Фонари на улицах продолжат работать всю ночь в целях безопасности, но их яркость также будет снижена.

https://ukraina.ru/20220607/1034102377.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, анонс, главное, митинг, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, референдум, париж, энергия, экономия