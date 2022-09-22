https://ukraina.ru/20220922/1039001101.html

Обмен пленными. Итоги 22 сентября на Украине

Обмен пленными. Итоги 22 сентября на Украине - 22.09.2022 Украина.ру

Обмен пленными. Итоги 22 сентября на Украине

Состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Киев получил "азовцев"* и бойцов других формирований, Москва — российских военнопленных и пленных бойцов НМ ДНР и ЛНР, а также украинского политика Виктора Медведчука

2022-09-22T19:00

2022-09-22T19:00

2022-09-22T19:00

хроники

эксклюзив

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Первыми о состоявшемся обмене сообщили украинские политики, устроившие из этого шоу. Так, эфире украинских телеканалов об обмене президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил глава его администрации Андрей Ермак."Имею честь вам сегодня доложить о результате, над которым мы работали длительное время. Сегодня нам удалось освободить из российского плена 215 наших людей, среди которых 124 офицера. Это самый мощный результат... Хотел бы вам сказать, что среди тех, кого мы сегодня освободили, 108 бойцов "Азова"*, а также других формирований Нацгвардии, военнослужащих Сухопутных войск, Военно-морских сил, пограничников, полицейских, теробороновцев, сотрудников СБУ, госслужащих транспорта, Государственной таможенной службы. Очень много известных на всю Украину людей, наших героев, среди которых — Герой Украины Денис Прокопенко, известный под позывным "Редис", командир "Азова"*, Сергей Волынский — "Волына" — из 36-й бригады морской пехоты, Святослав Паламарь, Олег Хоменко, Денис Шлега из Нацгвардии, Герой Украины Евгений Бова — командир 1-го отдельного батальона морской пехоты. Также к нам возвращаются такие известные люди, как Катерина Полищук, как Марьяна Мамонова и много других", — заявил Ермак.Он отметил, что в соответствии с договорённостью, достигнутой ранее с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пять украинских командиров находятся в Турции под личными гарантиями Эрдогана по защите и безопасности."По просьбе наших международных партнёров мы сегодня вернули 10 иностранцев —защитников Украины. Это представители стран, которые больше всех нам помогают: это Соединённые Штаты, Великобритания, а также таких стран, как Хорватия, Швеция", — заявил Ермак.После он предложил Зеленскому пообщаться с теми, кто принимал участие в организации обмена. Одним из этих людей был глава СБУ Василий Малюк."Непосредственно нами обменены 200 граждан Украины на господина Медведчука", — заявил Малюк.Сам Зеленский заявил, что такой обмен его устроил."Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе Службы безопасности Украины. Мы говорили, настаивали — число 50 выросло до 200... Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко. Он прошел все следственные действия, которые предусмотрены законодательством, Украина получила от него всё, что необходимо для установления правды в рамках уголовных производств", — заявил президент Украины.Также Зеленский пообщался с "азовцами"*. Примечательно, что Прокопенко общаться с Зеленским не стал. Вместо этого выступил "Калина" — Паламарь.Примечательно также, что среди освобождённых "азовцев"*, как сообщают СМИ, оказались такие люди, как Давид Касаткин, известный под позывным "Химик", ранее уличённый в расстреле украинского военного, пожелавшего сдаться в плен, и российских военнопленных, а также Константин "Фокс" Никитенко и Николай "Фрост" Кущ, которые расстреляли российских военнопленных, а также гражданских лиц. Куща и Никитенко в ДНР приговорили к смертной казни. Что касается упомянутой Ермаком Катерины Полищук, известной под позывным "Пташка", то её подозревают в том, что на была снайпершей, хотя официально Украина утверждает, что Полищук была мединструктором.Кроме того, "герой" Бова — один из командиров, о которых говорил Ермак, его, по показаниям его же подчинённых обвинили в приказах на расстрел мирных жителей Мариуполя. Всего Бова отдал свыше 10 таких приказов.Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уже поблагодарила украинские власти за освобождение иностранцев.Между тем, как ранее сообщало агентство Reuters, договорённость об освобождении 10 иностранцев, среди которых и был осуждённый на смертную казнь Эйден Эслин, была достигнута на переговорах президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. При этом агентство сослалось на министерство иностранных дел Саудовской Аравии.Таким образом, Украина не играла никакой роли в обмене иностранцев.Кроме того, как утверждают российские источники, Зеленский солгал, когда говорил об обмене украинских военных и террористов исключительно на Медведчука."Из 55 вернувшихся сегодня из плена россиян: 2 старших офицера (подполковник и майор), 6 младших офицеров, 4 прапорщика, 40 рядовой и сержантский состав, 2 военнослужащих НМ ДНР, 1 военнослужащий НМ ЛНР. Из 55 семеро госпитализированы", — сообщил военный эксперт Борис Рожин.Позже, днём 22 сентября, министерство обороны России подтвердило обмен пленными."В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность. В настоящее время все военнослужащие самолётом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Примечательно, что возвращённые из плена украинские военные, напротив, выглядят хорошо упитанными, те из них, кто попал в плен раненными, вылечены, в то время, как российские военнопленные, вернувшиеся из украинского плена, выглядели истощёнными."Издеваются. Издеваются жёстко, насильно. Поначалу били, после чего содержали в условиях.. В подвале жили, спали на поддонах. Сказать, что сухо — нет. Кормили — ну пусть два раза в день. Чувство голода постоянное. Похудел килограмм на десять. Слава Богу меня обменяли", - рассказал один из освобождённых из украинского плена.Другой освобождённый назвал отношение украинцев "скотских"."Постоянно то били, то издевались", - отметил он.Ещё спустя некоторое время глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил и факт обмена украинского политика Виктора Медведчука. По его словам, Медведчук был 56-ым обмененным."Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались — по сути, это застенки гестапо", — заявил Пушилин.Он пояснил принцип обмена с Украиной."Наша задача была в кратчайшие сроки вернуть как можно большее количество наших ребят. Поэтому мы были готовы пойти и на такую цену: мы отдали 215 человек, часть из них — представители нацбатов, это военные преступники", — отметил глава ДНР.Ранее Пушилин подписал указ об обмене пленными с Украиной. В результате были освобождены из плена 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР* - "Азов"* - запрещённая в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20220922/1038993357.html

https://ukraina.ru/20220922/1038973499.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив