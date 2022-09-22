Испанский политик обрушился на Борреля и НАТО - 22.09.2022 Украина.ру
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Испанский политик обрушился на Борреля и НАТО
Испанский политик обрушился на Борреля и НАТО - 22.09.2022 Украина.ру
Испанский политик обрушился на Борреля и НАТО
НАТО не является “бастионом мира”, которым эту организацию представляют основные западные СМИ, а военно-политической организацией, находящаяся на службе у США. Такое мнение высказал 21 сентября испанский политик и телеведущий, бывший лидер партии Podemos и заместитель председателя правительства страны Пабло Иглесиас в своей телепрограмме La Base
2022-09-22T18:18
2022-09-22T18:18
новости
испания
жозеп боррель
спецоперация
мобилизация
сми
рецессия
европа
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Выступая в передаче, посвящённой анализу объявленной в тот же день частичной мобилизации в России, Иглесиас подверг резкой критике Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, испанца Жозепа Борреля.Он предположил, что последствия роста цен на продукты питания и топливо в Европе вызовут рецессию “катастрофических пропорций” во многих странах континента, что приведёт к политической нестабильности.Иглесиас заявил, что создавшаяся ситуация даёт отличную возможность ультраправым силам ряда стран Европы “уничтожить ещё остающиеся в Европе остатки демократии”. Он указал на опасность скорого перехода власти в Италии к “неофашистам” и возможность подобного развития событий и в Испании.
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новости, испания, жозеп боррель, спецоперация, мобилизация, сми, рецессия, европа
Новости, Испания, Жозеп Боррель, Спецоперация, мобилизация, СМИ, рецессия, Европа

Испанский политик обрушился на Борреля и НАТО

18:18 22.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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НАТО не является “бастионом мира”, которым эту организацию представляют основные западные СМИ, а военно-политической организацией, находящаяся на службе у США. Такое мнение высказал 21 сентября испанский политик и телеведущий, бывший лидер партии Podemos и заместитель председателя правительства страны Пабло Иглесиас в своей телепрограмме La Base
Выступая в передаче, посвящённой анализу объявленной в тот же день частичной мобилизации в России, Иглесиас подверг резкой критике Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, испанца Жозепа Борреля.

Воинственные заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который просит европейских граждан пойти на жертвы, вызывают овации могущественных СМИ, но находятся в противоречии с мрачными перспективами для тудящихся классов континента

Пабло Иглесиас
Испанский политик и телеведущий
Он предположил, что последствия роста цен на продукты питания и топливо в Европе вызовут рецессию “катастрофических пропорций” во многих странах континента, что приведёт к политической нестабильности.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 10:02
Боррель пригрозил России новыми санкциямиЕвросоюз не исключает введения новых антироссийских санкций в случае референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил 20 сентября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Иглесиас заявил, что создавшаяся ситуация даёт отличную возможность ультраправым силам ряда стран Европы “уничтожить ещё остающиеся в Европе остатки демократии”. Он указал на опасность скорого перехода власти в Италии к “неофашистам” и возможность подобного развития событий и в Испании.
 
НовостиИспанияЖозеп БоррельСпецоперациямобилизацияСМИрецессияЕвропа
 
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Заголовок открываемого материала
18:18Испанский политик обрушился на Борреля и НАТО
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17:52Эрдоган в роли миротворца, а Макрон только мечтает об этом: что говорили об Украине в мире 22 сентября
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