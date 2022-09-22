Испанский политик обрушился на Борреля и НАТО
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
НАТО не является “бастионом мира”, которым эту организацию представляют основные западные СМИ, а военно-политической организацией, находящаяся на службе у США. Такое мнение высказал 21 сентября испанский политик и телеведущий, бывший лидер партии Podemos и заместитель председателя правительства страны Пабло Иглесиас в своей телепрограмме La Base
Выступая в передаче, посвящённой анализу объявленной в тот же день частичной мобилизации в России, Иглесиас подверг резкой критике Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, испанца Жозепа Борреля.
Воинственные заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который просит европейских граждан пойти на жертвы, вызывают овации могущественных СМИ, но находятся в противоречии с мрачными перспективами для тудящихся классов континента
Он предположил, что последствия роста цен на продукты питания и топливо в Европе вызовут рецессию “катастрофических пропорций” во многих странах континента, что приведёт к политической нестабильности.
Иглесиас заявил, что создавшаяся ситуация даёт отличную возможность ультраправым силам ряда стран Европы “уничтожить ещё остающиеся в Европе остатки демократии”. Он указал на опасность скорого перехода власти в Италии к “неофашистам” и возможность подобного развития событий и в Испании.