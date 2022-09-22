https://ukraina.ru/20220922/1039000236.html

Испанский политик обрушился на Борреля и НАТО

Испанский политик обрушился на Борреля и НАТО - 22.09.2022 Украина.ру

Испанский политик обрушился на Борреля и НАТО

НАТО не является “бастионом мира”, которым эту организацию представляют основные западные СМИ, а военно-политической организацией, находящаяся на службе у США. Такое мнение высказал 21 сентября испанский политик и телеведущий, бывший лидер партии Podemos и заместитель председателя правительства страны Пабло Иглесиас в своей телепрограмме La Base

2022-09-22T18:18

2022-09-22T18:18

2022-09-22T18:18

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Выступая в передаче, посвящённой анализу объявленной в тот же день частичной мобилизации в России, Иглесиас подверг резкой критике Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, испанца Жозепа Борреля.Он предположил, что последствия роста цен на продукты питания и топливо в Европе вызовут рецессию “катастрофических пропорций” во многих странах континента, что приведёт к политической нестабильности.Иглесиас заявил, что создавшаяся ситуация даёт отличную возможность ультраправым силам ряда стран Европы “уничтожить ещё остающиеся в Европе остатки демократии”. Он указал на опасность скорого перехода власти в Италии к “неофашистам” и возможность подобного развития событий и в Испании.

https://ukraina.ru/20220921/1038927183.html

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новости, испания, жозеп боррель, спецоперация, мобилизация, сми, рецессия, европа