В ЦИК ДНР показали бюллетень для референдума - 22.09.2022 Украина.ру
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В ЦИК ДНР показали бюллетень для референдума
В ЦИК ДНР показали бюллетень для референдума - 22.09.2022 Украина.ру
В ЦИК ДНР показали бюллетень для референдума
Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий показал бюллетень и рассказал о том, как будет проходить референдум. Об этом сообщают сотрудники официального сайта ДНР
2022-09-22T18:05
2022-09-22T18:05
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Референдум о вхождении ДНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября. Власти подготовились к плебисциту: определили порядок и правила участия, напечатали бюллетени. Бюллетени отпечатали типографским способом, они содержат средства защиты: танкерную сетку и ирисовый раскат в градиенте зеленого цвета. В бюллетене напечатан один вопрос: "Вы за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?"Жители ДНР могут проголосовать и на дому, и на избирательном участке.
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новости, референдум, днр, донецк
Новости, референдум, ДНР, Донецк

В ЦИК ДНР показали бюллетень для референдума

18:05 22.09.2022
 
© ДНР ОнлайнВ ЦИК ДНР показали бюллетень для референдума
В ЦИК ДНР показали бюллетень для референдума
© ДНР Онлайн
Читать в
Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий показал бюллетень и рассказал о том, как будет проходить референдум. Об этом сообщают сотрудники официального сайта ДНР
Референдум о вхождении ДНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября. Власти подготовились к плебисциту: определили порядок и правила участия, напечатали бюллетени.
Бюллетени отпечатали типографским способом, они содержат средства защиты: танкерную сетку и ирисовый раскат в градиенте зеленого цвета. В бюллетене напечатан один вопрос:
"Вы за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?"
Жители ДНР могут проголосовать и на дому, и на избирательном участке.
Глава ЦИК Херсонской области Марина Захарова
14:18
В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей на референдумеВласти Херсонской области завершили подготовку к референдуму. Избирательные комиссии сформированы, составлены списки избирателей, напечатаны бюллетени. Об этом 22 сентября рассказала глава ЦИК региона Марина Захарова, сообщили в местной администрации
 
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Заголовок открываемого материала
18:18Испанский политик обрушился на Борреля и НАТО
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