В ЦИК ДНР показали бюллетень для референдума
Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий показал бюллетень и рассказал о том, как будет проходить референдум. Об этом сообщают сотрудники официального сайта ДНР
Референдум о вхождении ДНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября. Власти подготовились к плебисциту: определили порядок и правила участия, напечатали бюллетени.
Бюллетени отпечатали типографским способом, они содержат средства защиты: танкерную сетку и ирисовый раскат в градиенте зеленого цвета. В бюллетене напечатан один вопрос:
"Вы за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?"
Жители ДНР могут проголосовать и на дому, и на избирательном участке.
14:18В Херсонской области зарегистрировали 750 тысяч избирателей на референдумеВласти Херсонской области завершили подготовку к референдуму. Избирательные комиссии сформированы, составлены списки избирателей, напечатаны бюллетени. Об этом 22 сентября рассказала глава ЦИК региона Марина Захарова, сообщили в местной администрации