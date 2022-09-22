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В ЦИК ДНР показали бюллетень для референдума

В ЦИК ДНР показали бюллетень для референдума - 22.09.2022 Украина.ру

В ЦИК ДНР показали бюллетень для референдума

Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий показал бюллетень и рассказал о том, как будет проходить референдум. Об этом сообщают сотрудники официального сайта ДНР

2022-09-22T18:05

2022-09-22T18:05

2022-09-22T18:05

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Референдум о вхождении ДНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября. Власти подготовились к плебисциту: определили порядок и правила участия, напечатали бюллетени. Бюллетени отпечатали типографским способом, они содержат средства защиты: танкерную сетку и ирисовый раскат в градиенте зеленого цвета. В бюллетене напечатан один вопрос: "Вы за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?"Жители ДНР могут проголосовать и на дому, и на избирательном участке.

https://ukraina.ru/20220922/1038981691.html

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новости, референдум, днр, донецк