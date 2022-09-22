https://ukraina.ru/20220922/1038998537.html

Зачем проводятся референдумы, возможное наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 22 сентября

Зачем проводятся референдумы, возможное наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 22 сентября - 22.09.2022 Украина.ру

Зачем проводятся референдумы, возможное наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 22 сентября

Украина.ру, 22.09.2022

2022-09-22T17:46

2022-09-22T17:46

2022-09-22T17:46

эксклюзив

всу

референдум

днр

лнр

херсонская область

запорожская область

россия

владимир путин

сергей михеев

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Украина может предпринять попытку наступления в ближайшее время, но Россия готова к любому развитию событий. В то же время референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях решают сразу несколько важных задачОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 22 сентября.Россия готова к возможному наступлению ВСУС 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к России.Военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин рассказал, как можно обеспечить безопасное проведение референдумов.Во-первых, нужно вести внимательный мониторинг, чтобы разведывательные группы не пересекали границу. Должно быть усилено наблюдение с воздуха.Во-вторых, именно на этих участках у нас нет сплошной линии, нужно усилить противовоздушную оборону, должна быть сконцентрирована и проведена определенная передислокация.В-третьих, считает эксперт, должна быть усилена внутренняя безопасность: "и Росгвардии, и контрразведке нужно поработать, чтобы диверсионно-разведывательные группы не проявляли активность в это время на территории, на которой проходит референдум".Также Подберёзкин прокомментировал информацию, что уже в ближайшее время ВСУ могут предпринять новую попытку наступления."Я думаю, скорее всего, так и будет. Как минимум, на двух направлениях украинцы сосредоточили сейчас оставшиеся резервы и попытаются развернуть наступление – на харьковском и на херсонском направлениях.Я не думаю, что резервов, которые туда сдвигаются, их хватит для третьего и четвертого направления. Но на два – наверное, хватит", – сообщил эксперт.И добавил, что Россия готова к подобному развитию событий: "мы концентрируем свои мобильные резервы – воздушно-космические силы и десантные части".Референдумы о присоединении к России: четыре плюса и позиция противниковПредстоящие референдумы дадут президенту России Владимиру Путинулегитимные основания принять новые территории в состав Российской Федерации, говорит политолог Сергей Михеев.Кроме того, референдумы дадут понять всем сторонам, в том числе Западу, что Россия на этом направлении не отступит: "если это будет проведено, значит, российским властям отступать будет некуда".И третье, считает Михеев: это придаст уверенности сторонникам России, что их не бросят."Плюс ко всему это позволит перестроить систему управления на этих территориях, систему снабжения войск, например, тех же народных милиций ЛНР и ДНР. Поможет сделать управление территориями более эффективным", – заявил политолог.Из минусов Михеев отмечает предстоящие реакции противников России."Я думаю, это может подтолкнуть к каким-то дополнительным негативным решениям в экономике. Например, они могут узаконить использование замороженных российских активов для поддержки той же самой Украины.Вообще, конечно, с этими деньгами, имуществом, наверное, надо распрощаться, потому что они их не вернут. Но сейчас эти средства заморожены, а могут принять какие-то законы, которые позволят использовать их для поддержки Украины.В военном плане они (Запад. – Ред.) могут начать, например, поставлять более современные и более опасные виды вооружений, например, ракеты большей дальности для "Хаймарсов" или что-то в этом роде", – предположил политолог."Рыночная свобода вследствие мобилизации будет ограничена"Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал распоряжение президента Владимира Путина в адрес правительства решить вопросы ресурсного обеспечения предприятий ВПК.По словам Зубца, это сделано для ресурсного обеспечения предприятий: речь о свободе поставок или непоставок – рыночная свобода бизнеса вследствие мобилизации будет ограничена."Если вы являетесь поставщиком нефтекомплектующих для производства военной техники или вооружений, и вам предлагают нерыночную цену, выбора у вас не будет. Вам придется умерить свои капиталистические аппетиты. Причем еще и в приоритетном порядке", – пояснил эксперт.Кроме того, оборонная промышленность начнет забирать ресурсы в обход прочих потребностей, закупок. Экономист подчеркнул, что будет, во-первых, ограничение цен, а во-вторых – приоритетный порядок поставок комплектующих и всего, что необходимо для военного производства."Военные предприятия получат зеленый свет и карт-бланш в обеспечении всем, что им необходимо в истории, связанной с необходимостью наращивания производства военной техники, оборудования, снаряжений и так далее.Это могут быть какие угодно отрасли: металлургия, машиностроение, транспорт – военные эшелоны будут пропускаться вперед. Производство формы, снаряжения, все что хотите. Прежде всего, наверное, машиностроение и, наверное, еще электроника", – рассказал Зубец.Россия и Казахстан: как могут развиваться отношенияЗамдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал происходящее в Казахстане. Накануне стало известно, что некоторые банки этой страны перестали принимать к оплате и обслуживанию российскую карту "Мир". Кроме того, в Казахстане стали предъявлять необоснованные требования водителям грузовых автомобилей и задерживать транзит.Кто таким образом пытается навредить России – известно: США, говорит Жарихин. При этом они пытаются навредить не только нам, но и тем, кто пытается нам помогать."Непростая ситуация, объективно.С одной стороны, давят американцы, у них, кроме всего прочего, есть инструменты влияния. Казахская экономика сейчас почти полностью принадлежит транснациональным компаниям, в основном, американским.С другой стороны, Казахстан находится между двумя великими державами Евразии – России и Китая. Он понимает, что с ними обеими ссориться не стоит, поэтому вот такие сложные телодвижения возникают", – сообщил эксперт.По мнению Жарихина, в целом нужно делать всё, чтобы в максимальной степени использовать возможности, которые Казахстан пока предоставляет России."Легче всего обидеться и порвать отношения, это проще всего. Но, вы видите, какая ситуация в мире. Это будет создавать очень непростой характер отношений, поэтому всё хорошо пока не будет, но надо к этому стремиться. Будет напряженно", – отметил эксперт.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, всу, референдум, днр, лнр, херсонская область, запорожская область, россия, владимир путин, сергей михеев, алексей зубец, владимир жарихин