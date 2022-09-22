https://ukraina.ru/20220922/1038998537.html
Зачем проводятся референдумы, возможное наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 22 сентября
Зачем проводятся референдумы, возможное наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 22 сентября - 22.09.2022 Украина.ру
Зачем проводятся референдумы, возможное наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 22 сентября
Украина.ру, 22.09.2022
2022-09-22T17:46
2022-09-22T17:46
2022-09-22T17:46
эксклюзив
всу
референдум
днр
лнр
херсонская область
запорожская область
россия
владимир путин
сергей михеев
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Украина может предпринять попытку наступления в ближайшее время, но Россия готова к любому развитию событий. В то же время референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях решают сразу несколько важных задачОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 22 сентября.Россия готова к возможному наступлению ВСУС 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к России.Военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин рассказал, как можно обеспечить безопасное проведение референдумов.Во-первых, нужно вести внимательный мониторинг, чтобы разведывательные группы не пересекали границу. Должно быть усилено наблюдение с воздуха.Во-вторых, именно на этих участках у нас нет сплошной линии, нужно усилить противовоздушную оборону, должна быть сконцентрирована и проведена определенная передислокация.В-третьих, считает эксперт, должна быть усилена внутренняя безопасность: "и Росгвардии, и контрразведке нужно поработать, чтобы диверсионно-разведывательные группы не проявляли активность в это время на территории, на которой проходит референдум".Также Подберёзкин прокомментировал информацию, что уже в ближайшее время ВСУ могут предпринять новую попытку наступления."Я думаю, скорее всего, так и будет. Как минимум, на двух направлениях украинцы сосредоточили сейчас оставшиеся резервы и попытаются развернуть наступление – на харьковском и на херсонском направлениях.Я не думаю, что резервов, которые туда сдвигаются, их хватит для третьего и четвертого направления. Но на два – наверное, хватит", – сообщил эксперт.И добавил, что Россия готова к подобному развитию событий: "мы концентрируем свои мобильные резервы – воздушно-космические силы и десантные части".Референдумы о присоединении к России: четыре плюса и позиция противниковПредстоящие референдумы дадут президенту России Владимиру Путинулегитимные основания принять новые территории в состав Российской Федерации, говорит политолог Сергей Михеев.Кроме того, референдумы дадут понять всем сторонам, в том числе Западу, что Россия на этом направлении не отступит: "если это будет проведено, значит, российским властям отступать будет некуда".И третье, считает Михеев: это придаст уверенности сторонникам России, что их не бросят."Плюс ко всему это позволит перестроить систему управления на этих территориях, систему снабжения войск, например, тех же народных милиций ЛНР и ДНР. Поможет сделать управление территориями более эффективным", – заявил политолог.Из минусов Михеев отмечает предстоящие реакции противников России."Я думаю, это может подтолкнуть к каким-то дополнительным негативным решениям в экономике. Например, они могут узаконить использование замороженных российских активов для поддержки той же самой Украины.Вообще, конечно, с этими деньгами, имуществом, наверное, надо распрощаться, потому что они их не вернут. Но сейчас эти средства заморожены, а могут принять какие-то законы, которые позволят использовать их для поддержки Украины.В военном плане они (Запад. – Ред.) могут начать, например, поставлять более современные и более опасные виды вооружений, например, ракеты большей дальности для "Хаймарсов" или что-то в этом роде", – предположил политолог."Рыночная свобода вследствие мобилизации будет ограничена"Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал распоряжение президента Владимира Путина в адрес правительства решить вопросы ресурсного обеспечения предприятий ВПК.По словам Зубца, это сделано для ресурсного обеспечения предприятий: речь о свободе поставок или непоставок – рыночная свобода бизнеса вследствие мобилизации будет ограничена."Если вы являетесь поставщиком нефтекомплектующих для производства военной техники или вооружений, и вам предлагают нерыночную цену, выбора у вас не будет. Вам придется умерить свои капиталистические аппетиты. Причем еще и в приоритетном порядке", – пояснил эксперт.Кроме того, оборонная промышленность начнет забирать ресурсы в обход прочих потребностей, закупок. Экономист подчеркнул, что будет, во-первых, ограничение цен, а во-вторых – приоритетный порядок поставок комплектующих и всего, что необходимо для военного производства."Военные предприятия получат зеленый свет и карт-бланш в обеспечении всем, что им необходимо в истории, связанной с необходимостью наращивания производства военной техники, оборудования, снаряжений и так далее.Это могут быть какие угодно отрасли: металлургия, машиностроение, транспорт – военные эшелоны будут пропускаться вперед. Производство формы, снаряжения, все что хотите. Прежде всего, наверное, машиностроение и, наверное, еще электроника", – рассказал Зубец.Россия и Казахстан: как могут развиваться отношенияЗамдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал происходящее в Казахстане. Накануне стало известно, что некоторые банки этой страны перестали принимать к оплате и обслуживанию российскую карту "Мир". Кроме того, в Казахстане стали предъявлять необоснованные требования водителям грузовых автомобилей и задерживать транзит.Кто таким образом пытается навредить России – известно: США, говорит Жарихин. При этом они пытаются навредить не только нам, но и тем, кто пытается нам помогать."Непростая ситуация, объективно.С одной стороны, давят американцы, у них, кроме всего прочего, есть инструменты влияния. Казахская экономика сейчас почти полностью принадлежит транснациональным компаниям, в основном, американским.С другой стороны, Казахстан находится между двумя великими державами Евразии – России и Китая. Он понимает, что с ними обеими ссориться не стоит, поэтому вот такие сложные телодвижения возникают", – сообщил эксперт.По мнению Жарихина, в целом нужно делать всё, чтобы в максимальной степени использовать возможности, которые Казахстан пока предоставляет России."Легче всего обидеться и порвать отношения, это проще всего. Но, вы видите, какая ситуация в мире. Это будет создавать очень непростой характер отношений, поэтому всё хорошо пока не будет, но надо к этому стремиться. Будет напряженно", – отметил эксперт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, всу, референдум, днр, лнр, херсонская область, запорожская область, россия, владимир путин, сергей михеев, алексей зубец, владимир жарихин
Украина может предпринять попытку наступления в ближайшее время, но Россия готова к любому развитию событий. В то же время референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях решают сразу несколько важных задач
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 22 сентября.
Россия готова к возможному наступлению ВСУ
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к России.
Военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин рассказал, как можно обеспечить безопасное проведение референдумов.
Во-первых, нужно вести внимательный мониторинг, чтобы разведывательные группы не пересекали границу. Должно быть усилено наблюдение с воздуха.
Во-вторых, именно на этих участках у нас нет сплошной линии, нужно усилить противовоздушную оборону, должна быть сконцентрирована и проведена определенная передислокация.
В-третьих, считает эксперт, должна быть усилена внутренняя безопасность: "и Росгвардии, и контрразведке нужно поработать, чтобы диверсионно-разведывательные группы не проявляли активность в это время на территории, на которой проходит референдум".
Также Подберёзкин прокомментировал информацию, что уже в ближайшее время ВСУ могут предпринять новую попытку наступления.
"Я думаю, скорее всего, так и будет. Как минимум, на двух направлениях украинцы сосредоточили сейчас оставшиеся резервы и попытаются развернуть наступление – на харьковском и на херсонском направлениях.
Я не думаю, что резервов, которые туда сдвигаются, их хватит для третьего и четвертого направления. Но на два – наверное, хватит", – сообщил эксперт.
И добавил, что Россия готова к подобному развитию событий: "мы концентрируем свои мобильные резервы – воздушно-космические силы и десантные части".
Референдумы о присоединении к России: четыре плюса и позиция противников
Предстоящие референдумы дадут президенту России Владимиру Путину
легитимные основания принять новые территории в состав Российской Федерации, говорит политолог Сергей Михеев.
Кроме того, референдумы дадут понять всем сторонам, в том числе Западу, что Россия на этом направлении не отступит: "если это будет проведено, значит, российским властям отступать будет некуда".
И третье, считает Михеев: это придаст уверенности сторонникам России, что их не бросят.
"Плюс ко всему это позволит перестроить систему управления на этих территориях, систему снабжения войск, например, тех же народных милиций ЛНР и ДНР. Поможет сделать управление территориями более эффективным", – заявил политолог.
Из минусов Михеев отмечает предстоящие реакции противников России.
"Я думаю, это может подтолкнуть к каким-то дополнительным негативным решениям в экономике. Например, они могут узаконить использование замороженных российских активов для поддержки той же самой Украины.
Вообще, конечно, с этими деньгами, имуществом, наверное, надо распрощаться, потому что они их не вернут. Но сейчас эти средства заморожены, а могут принять какие-то законы, которые позволят использовать их для поддержки Украины.
В военном плане они (Запад. – Ред.) могут начать, например, поставлять более современные и более опасные виды вооружений, например, ракеты большей дальности для "Хаймарсов" или что-то в этом роде", – предположил политолог.
"Рыночная свобода вследствие мобилизации будет ограничена"
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал распоряжение президента Владимира Путина в адрес правительства решить вопросы ресурсного обеспечения предприятий ВПК.
По словам Зубца, это сделано для ресурсного обеспечения предприятий: речь о свободе поставок или непоставок – рыночная свобода бизнеса вследствие мобилизации будет ограничена.
"Если вы являетесь поставщиком нефтекомплектующих для производства военной техники или вооружений, и вам предлагают нерыночную цену, выбора у вас не будет. Вам придется умерить свои капиталистические аппетиты. Причем еще и в приоритетном порядке", – пояснил эксперт.
Кроме того, оборонная промышленность начнет забирать ресурсы в обход прочих потребностей, закупок. Экономист подчеркнул, что будет, во-первых, ограничение цен, а во-вторых – приоритетный порядок поставок комплектующих и всего, что необходимо для военного производства.
"Военные предприятия получат зеленый свет и карт-бланш в обеспечении всем, что им необходимо в истории, связанной с необходимостью наращивания производства военной техники, оборудования, снаряжений и так далее.
Это могут быть какие угодно отрасли: металлургия, машиностроение, транспорт – военные эшелоны будут пропускаться вперед. Производство формы, снаряжения, все что хотите. Прежде всего, наверное, машиностроение и, наверное, еще электроника", – рассказал Зубец.
Россия и Казахстан: как могут развиваться отношения
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал происходящее в Казахстане. Накануне стало известно, что некоторые банки этой страны перестали принимать к оплате и обслуживанию российскую карту "Мир". Кроме того, в Казахстане стали предъявлять необоснованные требования водителям грузовых автомобилей и задерживать транзит.
Кто таким образом пытается навредить России – известно: США, говорит Жарихин. При этом они пытаются навредить не только нам, но и тем, кто пытается нам помогать.
"Непростая ситуация, объективно.
С одной стороны, давят американцы, у них, кроме всего прочего, есть инструменты влияния. Казахская экономика сейчас почти полностью принадлежит транснациональным компаниям, в основном, американским.
С другой стороны, Казахстан находится между двумя великими державами Евразии – России и Китая. Он понимает, что с ними обеими ссориться не стоит, поэтому вот такие сложные телодвижения возникают", – сообщил эксперт.
По мнению Жарихина, в целом нужно делать всё, чтобы в максимальной степени использовать возможности, которые Казахстан пока предоставляет России.
"Легче всего обидеться и порвать отношения, это проще всего. Но, вы видите, какая ситуация в мире. Это будет создавать очень непростой характер отношений, поэтому всё хорошо пока не будет, но надо к этому стремиться. Будет напряженно", – отметил эксперт.